दिवाली स्पेशल: सिर्फ 1/2 कटोरी मूंग दाल से बनाएं खस्ता-कुरकुरी मठरी, नोट करें रेसिपी

दिवाली पार्टी के लिए स्नैक्स में आप मूंग दाल मठरी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसका खस्ता और कुरकुरा स्वाद हर किसी को पसंद आयेगा। खासकर चाय के साथ तो ये मठरी खाने में लाजवाब लगती हैं। फटाफट से जान लेते हैं इनकी रेसिपी।

दिवाली के त्योहार पर खाने-पीने का भी अपना अलग मजा होता है। इस दिन के लिए घर में स्पेशल डिशेज और मेहमानों को सर्व करने के लिए तरह-तरह के स्नैक्स तैयार किए जाते हैं। अगर आप भी दिवाली पार्टी के लिए कुछ खास स्नैक्स बनाने की सोच रहे हैं, तो मूंग दाल मठरी एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। आपने मैदा, सूजी और आटे की मठरी तो खाई होगी लेकिन एक बार ये मूंग दाल मठरी ट्राई की तो बार-बार इसे ही बनाएंगे। ये ना खाने में खूब खस्ता और कुरकुरी बनती है। मूंग दाल की मठरी और बनाना भी बेहद आसान है, बस सही अनुपात का ध्यान रखना है। यहां हम आपके साथ दिवाली स्पेशल मूंग दाल मठरी की डिटेल्ड रेसिपी शेयर कर रहे हैं, इसे जरूर ट्राई कीजियेगा।

मूंग दाल की मठरी बनाने के लिए सामग्री दिवाली पार्टी के लिए मूंग दाल की मठरी एक परफेक्ट स्नैक है। इन्हें बनाने के लिए आपको जिन सामग्रियों की जरूरत होगी वो हैं- पीली मूंग दाल (आधा कटोरी), सूजी (1 कटोरी), मैदा (1 कटोरी), जीरा पाउडर (1 चम्मच), कसूरी मेथी, काली मिर्च पाउडर (आधा चम्मच), अजवाइन (आधा चम्मच), नमक (स्वादानुसार), काला नमक, देसी घी (2 चम्मच)।

दिवाली पर ऐसे बनाएं मूंग दाल की खस्ता मठरी स्टेप 1- मूंग दाल भिगोकर तैयार करें मठरी बनाने के लिए बिना छिलके वाली पीली मूंग दाल को 2-3 बार साफ पानी से धो लें। फिर इसे लगभग दो घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दें। ये फूलकर साइज में डबल हो जाएगी। अब इसे मिक्सर में पीसकर एक पेस्ट तैयार कर लें।

स्टेप 2- मठरी का आटा लगाकर तैयार करें एक परात में मूंग दाल का पेस्ट डालें। इसमें बताई गई मात्रा में सूजी और मैदा एड करें। साथ ही कुछ मसाले मिलाएं जैसे- जीरा पाउडर, हाथों से मसलकर कसूरी मेथी, काली मिर्च पाउडर, अजवाइन, नमक और थोड़ा सा काला नमक। इन सभी की मात्रा आप अपने स्वाद के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं।

अब दो चम्मच घी डालें और एक सेमी सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार कर लें। जरूरत पड़ने पर आप थोड़ा सा मैदा और एड कर सकते हैं। इसे आधा घंटे के लिए ढककर छोड़ दें, ताकि मठरी का डो अच्छे से सेट हो जाए।

स्टेप 3- मैदा और तेल का घोल बनाएं मठरी को परतदार बनाने के लिए एक कटोरी में थोड़ा सा मैदा लें और इसमें तेल मिलाकर एक गाढ़ा सा घोल तैयार कर लें।

स्टेप 4- मठरी को शेप दें अब थोड़ा सा मठरी का आटा ले कर उसपर सूखा मैदा लगाएं और पतला सा बेल लें, जैसे रोटी बेलते हैं। इसके ऊपर ब्रश की मदद से मैदा और तेल वाला घोल लगाएं। फिर इसे साइड से गोल-गोल घुमाते हुए रोल जैसा आकार दें। इसे चाकू की मदद से छोटी-छोटी लोई में काट लें। एक लोई ले कर इसे हाथों से हल्का सा दबाएं, फिर बेलन से बेलकर मठरी की शेप दें। इसी तरह बाकी मठरी भी बेलकर तैयार कर लें।

स्टेप 5- तेल में तलें क्रिस्पी मूंग दाल मठरी एक कड़ाही में गर्म होते ही, मूंग दाल मठरी तलने के लिए डालें। इन्हें लो टू मीडियम फ्लेम पर गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लें।