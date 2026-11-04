दिवाली स्पेशल: सिर्फ 1/2 कटोरी मूंग दाल से बनाएं खस्ता-कुरकुरी मठरी, नोट करें रेसिपी
दिवाली पार्टी के लिए स्नैक्स में आप मूंग दाल मठरी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसका खस्ता और कुरकुरा स्वाद हर किसी को पसंद आयेगा। खासकर चाय के साथ तो ये मठरी खाने में लाजवाब लगती हैं। फटाफट से जान लेते हैं इनकी रेसिपी।
दिवाली के त्योहार पर खाने-पीने का भी अपना अलग मजा होता है। इस दिन के लिए घर में स्पेशल डिशेज और मेहमानों को सर्व करने के लिए तरह-तरह के स्नैक्स तैयार किए जाते हैं। अगर आप भी दिवाली पार्टी के लिए कुछ खास स्नैक्स बनाने की सोच रहे हैं, तो मूंग दाल मठरी एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। आपने मैदा, सूजी और आटे की मठरी तो खाई होगी लेकिन एक बार ये मूंग दाल मठरी ट्राई की तो बार-बार इसे ही बनाएंगे। ये ना खाने में खूब खस्ता और कुरकुरी बनती है। मूंग दाल की मठरी और बनाना भी बेहद आसान है, बस सही अनुपात का ध्यान रखना है। यहां हम आपके साथ दिवाली स्पेशल मूंग दाल मठरी की डिटेल्ड रेसिपी शेयर कर रहे हैं, इसे जरूर ट्राई कीजियेगा।
मूंग दाल की मठरी बनाने के लिए सामग्री
दिवाली पार्टी के लिए मूंग दाल की मठरी एक परफेक्ट स्नैक है। इन्हें बनाने के लिए आपको जिन सामग्रियों की जरूरत होगी वो हैं- पीली मूंग दाल (आधा कटोरी), सूजी (1 कटोरी), मैदा (1 कटोरी), जीरा पाउडर (1 चम्मच), कसूरी मेथी, काली मिर्च पाउडर (आधा चम्मच), अजवाइन (आधा चम्मच), नमक (स्वादानुसार), काला नमक, देसी घी (2 चम्मच)।
दिवाली पर ऐसे बनाएं मूंग दाल की खस्ता मठरी
स्टेप 1- मूंग दाल भिगोकर तैयार करें
मठरी बनाने के लिए बिना छिलके वाली पीली मूंग दाल को 2-3 बार साफ पानी से धो लें। फिर इसे लगभग दो घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दें। ये फूलकर साइज में डबल हो जाएगी। अब इसे मिक्सर में पीसकर एक पेस्ट तैयार कर लें।
स्टेप 2- मठरी का आटा लगाकर तैयार करें
एक परात में मूंग दाल का पेस्ट डालें। इसमें बताई गई मात्रा में सूजी और मैदा एड करें। साथ ही कुछ मसाले मिलाएं जैसे- जीरा पाउडर, हाथों से मसलकर कसूरी मेथी, काली मिर्च पाउडर, अजवाइन, नमक और थोड़ा सा काला नमक। इन सभी की मात्रा आप अपने स्वाद के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं।
अब दो चम्मच घी डालें और एक सेमी सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार कर लें। जरूरत पड़ने पर आप थोड़ा सा मैदा और एड कर सकते हैं। इसे आधा घंटे के लिए ढककर छोड़ दें, ताकि मठरी का डो अच्छे से सेट हो जाए।
स्टेप 3- मैदा और तेल का घोल बनाएं
मठरी को परतदार बनाने के लिए एक कटोरी में थोड़ा सा मैदा लें और इसमें तेल मिलाकर एक गाढ़ा सा घोल तैयार कर लें।
स्टेप 4- मठरी को शेप दें
अब थोड़ा सा मठरी का आटा ले कर उसपर सूखा मैदा लगाएं और पतला सा बेल लें, जैसे रोटी बेलते हैं। इसके ऊपर ब्रश की मदद से मैदा और तेल वाला घोल लगाएं। फिर इसे साइड से गोल-गोल घुमाते हुए रोल जैसा आकार दें। इसे चाकू की मदद से छोटी-छोटी लोई में काट लें। एक लोई ले कर इसे हाथों से हल्का सा दबाएं, फिर बेलन से बेलकर मठरी की शेप दें। इसी तरह बाकी मठरी भी बेलकर तैयार कर लें।
स्टेप 5- तेल में तलें क्रिस्पी मूंग दाल मठरी
एक कड़ाही में गर्म होते ही, मूंग दाल मठरी तलने के लिए डालें। इन्हें लो टू मीडियम फ्लेम पर गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लें।
स्टोर कैसे और कब तक करें?
मूंग दाल मठरी तलने के बाद इन्हें ठंडा होने दें, फिर किसी साफ और सूखे एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख दें। ये 3 महीने तक भी खराब नहीं होगीं।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन