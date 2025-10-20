सिर्फ 10 मिनट में बनाएं शादियों वाला मूंग दाल हलवा, देखें दिवाली स्पेशल रेसिपी!

Hindustan Hindi News
संक्षेप: शाम को दिवाली पूजा के लिए हो या मेहमानों के लिए, कुछ ना कुछ मीठा घर में बनता ही है। ऐसे में इस बार क्यों ना आप मूंग दाल का हलवा बनाएं।देखें दिवाली स्पेशल रेसिपी-

Mon, 20 Oct 2025 06:29 AMAnmol Chauhan
दिवाली हो और मीठे की बात भला ना हो, ऐसा हो सकता है? शाम को दिवाली पूजा के लिए हो या मेहमानों के लिए, कुछ ना कुछ मीठा घर में बनता ही है। ऐसे में इस बार क्यों ना आप मूंग दाल का हलवा बनाएं? टेंशन मत लीजिए ये बस 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है और इसके लिए आपको पहले से मूंग दाल भिगोकर रखने की भी जरूरत नहीं। कुछ छोटी-छोटी टिप्स फॉलो करेंगी तो एकदम शादियों की दावत वाला हलवा बन जाएगा। तो चलिए आज इंस्टेंट मूंग दाल हलवा की रेसिपी जान लेते हैं।

इंस्टेंट मूंग दाल हलवा बनाने की सामग्री

मूंग दाल हलवा बनाने के लिए आपको जिन सामग्रियों की जरूरत होगी वो हैं - 1 कप मूंग दाल बिना छिलके वाली, 1 कप चीनी, 2 कप दूध, 4 चम्मच आपके मनपसंद ड्राई फ्रूट्स और 4 चम्मच देसी घी।

मूंग दाल हलवा बनाने की विधि

मूंग दाल हलवा बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में 1 चम्मच देसी घी गर्म करें और ड्राई फ्रूट्स रोस्ट कर लें। अब इन्हें निकाल लें और उसी पैन में दो चम्मच घी डालकर मूंग दाल को रोस्ट कर लें। इसे तब तक भूनें, जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अब इसे ठंडा होने के लिए रख दें। ठंडा होते ही, भुनी हुई दाल को मिक्सर में डाल कर दरदरा पीस लें।

इसके बाद एक पैन में पीसी हुई दाल डालें और ऊपर से दूध भी और दोनों को पका लें। ध्यान रहे इस दौरान दाल को अच्छी तरह चलाते रहें, ताकि गुठलियां ना पड़ें। 2-3 मिनट में दाल सारा दूध सोख लेगी। अब इसमें 1 कप पानी डालकर पकने दें, ताकि दाल फूल भी जाए और पक भी जाए। जैसे ही दाल घी छोड़ने लगे, इसमें चीनी मिला दें और दोनों को चलाते हुए पका लें। फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर मिलाएं और ऊपर से ड्राई फ्रूट्स एड करें। लीजिए आपका इंस्टेंट मूंग दाल हलवा बनकर तैयार है।

