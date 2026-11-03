दिवाली स्पेशल: सिर्फ 1/2 किलो मैदा से बनाएं हलवाई जैसे खस्ता परतदार शक्करपारे, रेसिपी
दिवाली के लिए स्नैक्स में खस्ता और परतदार शक्करपारे परफेक्ट रहेगें। हलवाई जैसे शक्करपारे बनाने में भी आसान हैं। यहां हम आपके साथ स्टेप बाय स्टेप रेसिपी शेयर कर रहे हैं, जिसे फॉलो कर के आप पहली ही बार में परफेक्ट शक्करपारे बना लेंगे।
दिवाली का त्योहार मिठाइयों और पकवानों के बिना अधूरा है। इस दिन घर में कई तरह के पारंपरिक पकवान बनते हैं, जिनमें से एक हैं शक्करपारे। खस्ता और कुरकुरे शक्करपारे मेहमानों को सर्व करने के साथ-साथ चाय के लिए परफेक्ट स्नैक हैं। बच्चों से ले कर बड़ों तक, इनका स्वाद हर किसी को पसंद आता है। खास बात है कि शक्करपारे बनाने में भी बेहद आसान होते हैं। वही हलवाई वाला खस्ता और परतदार स्वाद आपके घर पर बने शक्करपारे में भी आ सकता है, बस छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना है। यहां हम आपके साथ डिटेल्ड रेसिपी शेयर कर रहे हैं, जिसे फॉलो कर के आप पहली बार में ही परफेक्ट शक्करपारे बना सकते हैं।
खस्ता शक्करपारे बनाने के लिए सामग्री
हलवाई जैसे खस्ता और परतदार शक्करपारे बनाने के लिए आपको जिन सामग्रियों की जरूरत होगी वो हैं- चीनी (1 कप), देसी घी (1/4 कप), मैदा (500 ग्राम), बेकिंग सोडा (चुटकी भर) और नमक (चुटकी भर)।
स्टेप बाय स्टेप जानें शक्करपारे बनाने की विधि
स्टेप 1- चाशनी और घी पकाएं
सबसे पहले एक पैन में चीनी डालें और बराबर मात्रा में ही पानी एड करें। अब देसी घी डालकर इन्हें आपस में मिक्स करें और तब तक पकाएं, जब तक चीनी पूरी तरह से मेल्ट नहीं हो जाती। घी और चाशनी का ये मिक्सचर शक्करपारे का आटा गूंथने में काम आता है।
स्टेप 2- आटे में मोयन लगाकर तैयार करें
अब एक परात में मैदा लें। इसमें चुटकी भर नमक और बेकिंग सोडा मिलाएं। फिर थोड़ा-थोड़ा देसी घी और चाशनी वाला मिक्सचर डालते हुए मैदा में मोयन लगा लें। इसे हाथों से मसलते हुए गूंथ लें, पानी बिल्कुल एड नहीं करना है। बस एक सख्त सा आटा लगाकर तैयार कर लें।
स्टेप 3- आटे को रेस्ट करने दें
आटा गूंथने के बाद उसे एक कपड़े से कवर कर दें और लगभग 10-15 मिनट के लिए रखकर छोड़ दें। ताकि आटा अच्छी तरह से सेट हो जाए।
स्टेप 4- शक्करपारे की शेप दें
अब आटे की लोई बनाएं और बेलन की मदद से बेल लें। लोई को थोड़ा मोटा ही रखना है। फिर एक चाकू या पिज्जा कटर की मदद से चौकोर शेप में शक्करपारे काट कर तैयार कर लें। इन्हें मीडियम साइज का रखें।
स्टेप 5- तेल में फ्राई कर लें शक्करपारे
कड़ाही में तेल गर्म करें। अब शक्करपारे डालकर गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लें। इस दौरान गैस की आंच धीमी रखें, ताकि ये सिर्फ बाहर ही नहीं अंदर से भी अच्छी तरह से सिक जाएं। बस आपके दिवाली स्पेशल शक्करपारे बनकर तैयार हैं।
शक्करपारे स्टोर करने का सही तरीका
शक्करपारे बनने के बाद इन्हें ठंडा होने दें, फिर एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर के रख दें। ये काफी दिनों तक खस्ता और फ्रेश बने रहते हैं। हालांकि अगर किसी तरह की स्मेल या टेक्सचर में बदलाव दिखे, तो इन्हें खाना अवॉइड करें।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
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