बिना ब्रेड के बने हैं ये हलवाई जैसे टेस्टी ब्रेड पकौड़े! दिवाली पार्टी के लिए नोट करें रेसिपी

क्या आपने कभी बिना ब्रेड वाले ब्रेड पकौड़े खाएं हैं? अगर नहीं, तो ये रेसिपी आपको इस दिवाली जरूर ट्राई करनी चाहिए। ये इतने ज्यादा टेस्टी बनते हैं कि एक बाद खा किया तो हर बार ब्रेड पकौड़े इसी रेसिपी से बनाएंगे। तो चलिए फटाफट जान लेते हैं स्टेप बाय स्टेप तरीका।

दिवाली का त्योहार हो और घर में तरह-तरह के स्नैक्स और पकवान ना बनें, ऐसा भला कैसे हो सकता है। दिवाली वाले दिन मेहमानों का आना जाना भी लगा रहता है। ऐसे में उन्हें चाय के साथ सर्व करने के लिए आप गरमा गरम ब्रेड पकौड़े बनाकर तैयार कर सकते हैं। इन ब्रेड पकौड़ों की खासियत है कि इन्हें बनाने के लिए आपको ब्रेड की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप मार्केट वाले ब्रेड खाना पसंद नहीं करते हैं या बाजार से ले कर नहीं आ पाए हैं, तो भी ये ब्रेड पकौड़े झटपट बनाकर तैयार लिए जा सकते हैं। इनका टेस्ट नॉर्मल ब्रेड पकौड़े से भी बढ़िया आता है और अंदर की फिलिंग तो लाजवाब लगती है। तो चलिए फटाफट से बिना ब्रेड के ब्रेड पकौड़े बनाने की रेसिपी देख लेते हैं।

बिना ब्रेड के ब्रेड पकौड़े बनाने के लिए सामग्री चाय के साथ स्नैक्स में कुछ चटपटा और टेस्टी खाने का मन हो तो ये बिना ब्रेड वाले ब्रेड पकौड़े बनाकर तैयार कर सकते हैं। इन्हें बनाने के लिए आपको जिन सामग्रियों की जरूरत होगी वो हैं-

उबले हुए आलू (4-5), जीरा (आधा चम्मच), साबुत धनिया (आधा चम्मच), चुटकी भर हींग, करी पत्ता (4-5), कुटा हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट (1 चम्मच), चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, ताजा धनिया पत्ता, सूजी (1 कप), दही (आधा कप), ईनो (1/4 चम्मच), नमक, बेसन (डेढ़ कप), अजवाइन (आधा चम्मच)।

स्टेप बाय स्टेप जानें बिना ब्रेड के ब्रेड पकौड़े बनाने की विधि स्टेप 1- उबले हुए आलू का मसाला तैयार करें एक पैन में थोड़ा सा तेल गर्म करें। इसमें जीरा और साबुत धनिया डालें। साथ में थोड़ी सी हींग और ताजे करी पत्ता एड करें और इन्हें हल्का सा फ्राई कर लें। अब कुटा हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट मिलाएं और इसे भी कुछ देर ले लिए भून लें। लास्ट में मैश किए हुए उबले आलू डालें और साथ में हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक और चाट मसाला मिलाकर आलू का मसाला तैयार कर लें। आखिर में ऊपर से ताजा कटा हुआ हरा धनिया एड करें।

स्टेप 2- सूजी से बनाएं ब्रेड पकौड़े का बेस सूजी को एक बार मिक्सर में पीसकर बारीक कर लें। फिर इसमें आधा कप दही और आधा कप पानी मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लें और 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें। जब सूजी फूल जाए तो इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर बैटर को मिक्स कर लें। साथ में नमक और ईनो भी मिलाएं। इस बैटर को किसी मोल्ड में निकाल लें और 10-12 मिनट के लिए स्टीम कर लें। इस दौरान गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखें।

स्टेप 3- ब्रेड पकौड़े का बैटर बनाकर तैयार करें एक बाउल में बेसन लें। इसमें हाथों से मसलकर अजवाइन, चुटकी भर हींग, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक डालकर मिला दें। अब पानी एड कर के एक गाढ़ा सा बैटर तैयार कर लें।

स्टेप 4- मसाले की फिलिंग भरें सूजी स्टीम करने के बाद स्लाइसेज को चार हिस्सों में काटें, फिर बीच से काट कर स्लाइसेज बना लें। एक स्लाइस पर टोमैटो केचअप लगाएं, दूसरे पर हरी चटनी और बीच में आलू की चटपटी फिलिंग भरें। इन्हें बीच से काटकर ब्रेड पकौड़े की शेप दें। बेसन के बैटर में डिप कर के ब्रेड पकौड़े तैयार कर लें।