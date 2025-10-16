Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रेसिपीDiwali Special Halwai Style Aloo Gobi ki sabji recipe with tips and tricks

हलवाई ऐसे बनाते हैं आलू गोभी की सूखी मसालेदार सब्जी, दिवाली के लिए सीख लें रेसिपी

संक्षेप: शादी-पार्टियों में आपने कभी आलू गोभी की मसालेदार सब्जी खाई होगी, तो उसका स्वाद आपको याद ही होगा। तो आखिर ये हलवाई आलू गोभी बनाते कैसे हैं? चाहिए आज उन्हीं का तरीका जानते हैं, कुछ सीक्रेट टिप्स के साथ।

Thu, 16 Oct 2025 08:33 AMAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
हलवाई ऐसे बनाते हैं आलू गोभी की सूखी मसालेदार सब्जी, दिवाली के लिए सीख लें रेसिपी

दिवाली हो या भाईदूज, ज्यादातर घरों में त्योहारों पर पूड़ी-सब्जी जरूर बनती है। अब उसमें भी अगर पूड़ी के साथ आलू गोभी की सूखी सब्जी हो, तो खाने का मजा आ जाता है। शादी-पार्टियों में आपने कभी हलवाई वाली आलू गोभी की मसालेदार सब्जी खाई होगी, तो उसका स्वाद आपको याद ही होगा। हालांकि ऐसी सब्जी घर पर बनाना जरा मुश्किल होता है। घर की सब्जी में मसाले डालने के बाद भी वो टेस्ट नहीं आता। तो आखिर ये हलवाई आलू गोभी बनाते कैसे हैं? चाहिए आज उन्हीं का तरीका जानते हैं, कुछ सीक्रेट टिप्स के साथ।

हलवाई जैसी आलू गोभी बनाने की सामग्री

दावतों वाली आलू गोभी की सूखी सब्जी बनाने के लिए आपको जिन सामग्रियों की जरूरत होगी वो हैं - 2 फूलगोभी, 4 मीडियम साइज के आलू, 2 प्याज, 4 टमाटर, 1 चम्मच कटा हुआ लहसुन, चुटकी भर हींग, 1 चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कसूरी मेथी, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, स्वादानुसार नमक, कटा हुआ हरा धनिया और तेल।

ऐसी बनाएं शादियों में बनने वाली आलू गोभी की सब्जी

हलवाई स्टाइल आलू गोभी की सूखी सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले गोभी के छोटे-छोटे फूल काट लें और आलू भी। ध्यान रहे आलू ज्यादा मोटे ना हों। अब एक पैन में तेल गर्म होने के लिए रख दें और हल्का गर्म होते ही, इसमें कटे हुए आलू तलने के लिए डाल दें। आलू तब तक तलें, जब तक ये अच्छी तरह पक ना जाएं और हाथ से मसलने पर फूटने ना लगें। आलू क्रिस्पी हो जाएं, तो इन्हें तेल से निकाल लें। अब इसी तेल में तेज आंच पर गोभी भी तल लें। तेज गर्म तेल में 4-5 मिनट में ही गोभी तल जाएगी।

अब बारी है मसाला तैयार करने की। इसके लिए प्याज को बारीक काट लें। टमाटर को काट भी सकती हैं या उसे पीसकर भी डाल सकती है। अब एक कटोरी लें, उसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, अमचूर पाउडर, कसूरी मेथी और नमक डालकर मिला लें। इन मसालों से आपकी आलू गोभी में अच्छा टेस्ट आ जाएगा।

अब सब्जी बनाने के लिए एक पैन में तेल गर्म करें। इसमें जीरा और चुटकी भर हींग डालकर चटका लें। अब कटा हुआ लहसुन डालें, इसके हल्का पकने पर प्याज मिला दें। तेज आंच पर प्याज को फ्राई कर लें। प्याज के सुनहरा होने पर लहसुन-अदरक का पेस्ट मिलाएं और कुछ देर पका लें। इसके बाद आपको अपने तैयार मसाले डालने हैं और हल्का पानी डालकर भून लेना है। मसाले भूनते ही टमाटर डालकर पका लें।

दो से तीन मिनट में टमाटर अच्छी तरह पक जाएंगे। इसमें हल्का सा पानी भी एड कर सकती हैं। अब थोड़ा सा हरा धनिया काटकर डालें। चाहें तो गरम मसाला भी मिला सकती हैं। सब कुछ पकने के बाद फ्राई किए हुए आलू गोभी डालकर मिक्स करें। इन्हें ज्यादा देर पकाने की जरूरत नहीं है। महज दो तीन मिनट में ही ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। लीजिए आपकी हलवाई स्टाइल आलू गोभी तैयार है।

(Images Credit: Pinterest)

ये भी पढ़ें:इस दिवाली बिना घी, बिना चीनी के बनाएं दानेदार बेसन लड्डू, शेफ बता रहीं रेसिपी
ये भी पढ़ें:दिवाली की रात को बनाना है जायकेदार तो ट्राई करें ढाबा स्टाइल छोले,ये हैं रेसिपी
Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखती हैं। अनमोल नोएडा की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। अनमोल को उपन्यास पढ़ना और कविता लिखना पसंद है। और पढ़ें
Recipe Corner Recipe In Hindi Diwali

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।