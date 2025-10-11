दिवाली पर मेहमान घर आ रहे तो उनके लिए बनाएं ये मजेदार मसाला ओट्स मठरी, साथ में टेस्टी डिप्स की रेसिपी diwali snacks recipe for starter male whole wheat oats testy mathari with dip sause, रेसिपी - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रेसिपीdiwali snacks recipe for starter male whole wheat oats testy mathari with dip sause

दिवाली पर मेहमान घर आ रहे तो उनके लिए बनाएं ये मजेदार मसाला ओट्स मठरी, साथ में टेस्टी डिप्स की रेसिपी

Diwali special snacks: दिवाली के मौके पर घर में गेस्ट को इनवाइट कर रखा है। उन्हें अपने हाथों से बना कुछ चटपटा और मजेदार स्टार्टर खिलाना है तो पहले से ही बनाकर रख लें ये टेस्टी मसाला ओट्स मठरी। जो टेस्टी होने के साथ ही हेल्दी भी हैं।

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानSat, 11 Oct 2025 07:38 AM
share Share
Follow Us on
दिवाली पर मेहमान घर आ रहे तो उनके लिए बनाएं ये मजेदार मसाला ओट्स मठरी, साथ में टेस्टी डिप्स की रेसिपी

दिवाली के मौके पर गेस्ट को घर में इनवाइट किया है। या फिर, कुछ लोग बिन बता ही पहुंच गए। टेंशन ना लें। ये टेस्टी और हेल्दी मसाला ओट्स वाली मठरी को बनाकर रख लें। जिसे आप किसी भी समय चाय के साथ एक मजेदार सी डिप बनाकर सर्व करें। सीख लें रेसिपी।

मसाला ओट्स मठरी की सामग्री

रेगुलर आटा एक कप

आधा कप ओट्स

एक चौथाई कप सूजी

दो चम्मच देसी घी

नमक स्वादानुसार

डेढ़ चम्मच मसाले

पानी

काले और सफेद तिल

मसाला ओट्स बनाने की रेसिपी

  • सबसे पहले मठरी बनाने के लिए सारे आटे को ड्राई रोस्ट कर लें।
  • किसी पैन या कड़ाही में गेंहू के आटे को धीमी आंच पर सुनहरा भून लें। साथ ही ओट्स और सूजी को भी भून लें।
  • अब इन सारी चीजों को छलनी से छानकर महीन पोर्शन को लें लें।
  • अब उसमे नमक स्वादानुसार और मसाले डालें। मसालों में काली मिर्च पाउडर, ओरेगेनो पाउडर डालें।
  • देसी घी को मेल्ट कर मिलाएं और साथ ही हाथों में ह्का पानी लेकर आटे को बांड कर लें।
  • ध्यान रहे कि बहुत ज्यादा चिकना करने की जरूरत नही है। बस आटे को कड़ा और हल्का सा खुरदुरा ही रखें।
  • बस अब एक बड़ी रोटी बेल कर उसमे गोल काट लें या फिर डायमंड शेप।
  • बस इन्हें डीप फ्राई करें या फिर एयरफ्रायर या अवन में बेक कर लें।
  • इसे मजेदार डिप के साथ सर्व करें।
  • डिप बनाने की रेसिपी

डिप या चटनी को मठरी के साथ सर्व करना चाहती हैं तो इसे नोट कर लें। इंस्टाग्राम पर दिल्ली फूडीज चैनल ने इस बनाने का तरीका बताया है।

वालनट डिप बनाने की सामग्री

डेढ़ कप मसूर की दाल

एक कप अखरोट

दो लहसुन

ऑलिव ऑयल पांच से छह चम्मच

नमक स्वादानुसार

नींबू

मसाला मिक्स

डिप बनाने का तरीका

  • मसूर की दाल को पकाकर उसका पानी बिल्कुल अलग कर दे।
  • जब पानी छन जाए तो इसे प्लेट में निकालें और ऊपर से अखरोट, ऑलिव ऑयल, नींबू का रस लें।
  • सारी चीजों को मिक्सी में पीसकर पेस्ट बना लें।
  • बस ऊपर से मसाला मिक्स डालें और जरूरत के हिसाब से तेल, नीबू का रस डालकर सर्व करें।

Recipe Corner

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।