छोटी दिवाली का लंच स्पेशल बनेगा जब ट्राई करेंगे ये 'लाहौरी वेज कीमा', रेस्टोरेंट के शेफ से सीखें रेसिपी
दिवाली के लंच में कुछ स्पेशल बनाना है और समझ नहीं आ रहा कि कम मेहनत में टेस्टी क्या बनेगा तो ट्राई करें रेस्टोरेंट के शेफ की बताई खास रेसिपी। वेज कीमा का ये लाहौरी वर्जन आपके लंच की थाली को और भी स्पेशल बना देगा, नोट कर लें रेसिपी।
त्योहार का दिन है तो खाना भी स्पेशल बनेगा। वैसे तो दिवाली कल यानी 8 नवंबर को है लेकिन स्पेशल खाना तो धनतेरस से ही बनना स्टार्ट हो जाता है। अब आज लंच में कुछ खास बनाने और खाने का मन है तो ये लाहौरी वेज कीमा की रेसिपी ट्राई करें। रेस्टोरेंट के शेफ भूपी ने इसे शेयर किया है। जिसे आज बनाकर घरवालों को खिला दिया तो सब अपनी उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। तो देर ना करें और फटाफट से नोट कर लें लाहौरी वेज कीमा की रेसिपी।
लाहौरी वेज कीमा बनाने की सामग्री
200 ग्राम मशरूम
एक पीली शिमला मिर्च
एक हरी शिमला मिर्च
बींस सौ ग्राम
गाजर दो
फूलगोभी
सौ ग्राम पनीर
2-3 चम्मच फ्रेश क्रीम
प्याज दो
तेल
एक चम्मच जीरा
एक चम्मच काली मिर्च
एक चम्मच साबुत धनिया
दो से तीन सूखी लाल मिर्च
आठ से दस काजू
दस-बारह लहसुन की कलियां
दो से तीन टमाटर
लाहौरी वेज कीमा बनाने की रेसिपी
- सबसे पहले सब्जियों को काट कर रख लें। शिमला मिर्च हरी और पीली बारीक छोटा-छोटा काट लें।
- साथ ही मशरूम, बींस, फूलगोभी को भी छोटा बारीक काटें और गाजर भी काट लें।
- अब मसाला तैयार करने के लिए पैन में तेल गर्म करें।
- तेल जब गर्म हो जाए तो इसमे जीरा चटकाएं और साथ ही काली मिर्च, साबुत धनिया एक से डेढ़ चम्मच के करीब डाल दें।
- साथ ही साबुत लाल मिर्च, काजू और लहसुन की दस-बारह कलियों को डालकर दो मिनट भूनें।
- छोटे आकार में कटा हुआ अदरक और प्याज डालकर भूनें। साथ ही छोटे-छोटे पीसेज में टमाटर को भी साथ में भूनें और सॉफ्ट हो जाने दें।
- फिर, गैस की फ्लेम को बंद कर दें और इस मसाले को हल्का सा ठंडा हो जाने दें।
- फिर ग्राइडर जार में दरदरा सा पीस कर पेस्ट बना लें। ध्यान रहे कि इन मसालों को पीसते वक्त किसी तरह का पानी नहीं डालना है नहीं तो फ्लेवर खराब हो जाएगा।
- अब दूसरी कड़ाही में तेल डालकर गर्म करें और जीरा का तड़का लगाएं, साथ ही उसमे बारीक कटा प्याज डालकर भूनें।
- जब प्याज भुन जाए तो कटी हुई सारी सब्जियों को डालकर साथ में भूनें और ऊपर से बेसिक मसाले डालें।
- जैसे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, सारी चीजों को डालकर भूनते रहें और साथ में नमक भी डाल दें।
- अब इन सब्जियों को धीमी आंच पर भुनें जिससे कि ये पक जाएं। तो इसमे पनीर के छोटे टुकड़े डालें और साथ ही कसूरी मेथी डाल दें।
- जब ये पक जाएं तो इसमे तैयार मसाला डालें और साथ ही थोड़ा सा पानी डाल दें, जिससे कि सारे मसाले अच्छी तरह से सब्जियों के साथ घुल जाएं।
- बस आखिरी में क्रीम डालें और तैयार है टेस्टी मजेदार सब्जी, इसे रोटी, तंदूरी रोटी या फिर पराठे के साथ खाएं, लाजवाब स्वाद आएगा।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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