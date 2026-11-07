मुंह में घुल जाएगी घर की बनी बालूशाही, बस इस आसान रेसिपी को करें ट्राई

त्योहारों के आते ही बाजार में मिलावटी मिठाइयों की खबरें आना शुरू हो जाती हैं। ऐसे में आप फ्रेश मिठाई खाना चाहते हैं तो घर पर बनाएं। यहां हम मुंह में घुलने वाली बालूशाही की रेसिपी बनाना बता रहे हैं सीखिए।

त्योहारों के आते ही मिठाइयों में मिलावट की खबरें सामने आने लगती हैं। ऐसे में सबसे अच्छा है कि आप घर पर फ्रेश और शुद्ध सामान का इस्तेमाल करके मिठाई घर पर ही बनाएं। बालूशाही भारत की पारंपरिक और फेमस मिठाइयों में से एक है। इसका स्वाद और खस्ता, परतदार बनावट हर किसी को पसंद आती है। इसे घर पर भी आसानी से तैयार किया जा सकता है। अगर आपको बाजार जैसी कुरकुरी और परतदार बालूशाही पसंद है, तो इसे घर पर भी तैयार कर सकते हैं। यहां सीखिए बालूशाही बनाने का आसान तरीका।

बालूशाही बनाने की सामग्री -500 ग्राम मैदा

-125 ग्राम देसी घी

-100 ग्राम दही

-आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर

-1/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा

-जरूरत के अनुसार पानी

-तलने के लिए घी या तेल

बालूशाही की चाशनी के लिए -500 ग्राम चीनी

-250 एमएल पानी

-आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर

बालूशाही बनाने की विधि पहले आटा करें तैयार मैदा, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर मिलाएं। इसमें घी डालकर हाथों से मिलाएं। फिर दही डालें और थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर नरम आटा गूंथ लें। बस ध्यान रखें कि ज्यादा न गूंथें। मोयन सही है या नहीं इसे चेक करने के लिए हाथ में थोड़ा मैदा लेकर मुट्ठी में दबाएं। अगर मैदा दबाने पर लड्डू जैसा बन जाए और छोड़ने पर उसका आकार बना रहे, तो मोयन सही है।

बालूशाही को दें आकार बालूशाही को बनाने से पहले आटे को 15–20 मिनट के लिए गीले कपड़े में ढककर रखें। फिर छोटी-छोटी लोइयां बनाएं और बीच में अंगूठे से हल्का गड्ढा कर दें।

धीमी आंच पर तलें बालूशाही बनाने के लिए सबसे पहले एक कड़ाही में पर्याप्त घी या तेल डालें। शुरुआत में तेल को बहुत तेज गर्म न करें क्योंकि बालूशाही डालने से पहले तेल हल्का गर्म होना चाहिए। अब एक-एक करके बालूशाही डालें। फिर आंच बिल्कुल धीमी रखें। इससे बालूशाही धीरे-धीरे फूलेंगी और ऊपर आने लगेंगी। जब एक तरफ हल्का सुनहरा रंग आ जाए तो सावधानी से पलटें। दोनों तरफ सुनहरा भूरा रंग आने तक तलें।

चाशनी तैयार करें चाशनी को बनाने के लिए एक पतीले में 400 ग्राम चीनी डालें। इसमें 200 मिली पानी डालें। इसमें केसर और इलायची डालें और मीडियम आंच पर चीनी घुलने तक पकाएं। उबाल आने पर ऊपर का झाग हटा दें। लगभग 5–8 मिनट पकाएं और चाशनी की चेक करें। उंगलियों के बीच चाशनी रखने पर अलग करते समय एक पतला तार बनना चाहिए।

चाशनी में डालें बालूशाही तलने के बाद बालूशाही को 3–5 मिनट रखें। इसे डालते समय चाशनी हल्की गर्म होनी चाहिए। बालूशाही को चाशनी में डालें। इसे लगभग 10–15 मिनट तक रहने दें। बीच में एक बार पलट दें। फिर निकालकर जाली या प्लेट पर रखें।