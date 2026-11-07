Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मुंह में घुल जाएगी घर की बनी बालूशाही, बस इस आसान रेसिपी को करें ट्राई

By Avantika Jain
लाइव हिन्दुस्तान
share

त्योहारों के आते ही बाजार में मिलावटी मिठाइयों की खबरें आना शुरू हो जाती हैं। ऐसे में आप फ्रेश मिठाई खाना चाहते हैं तो घर पर बनाएं। यहां हम मुंह में घुलने वाली बालूशाही की रेसिपी बनाना बता रहे हैं सीखिए।

recipe for making Balushahi at home
बालूशाही घर पर बनाने की आसान रेसिपी

त्योहारों के आते ही मिठाइयों में मिलावट की खबरें सामने आने लगती हैं। ऐसे में सबसे अच्छा है कि आप घर पर फ्रेश और शुद्ध सामान का इस्तेमाल करके मिठाई घर पर ही बनाएं। बालूशाही भारत की पारंपरिक और फेमस मिठाइयों में से एक है। इसका स्वाद और खस्ता, परतदार बनावट हर किसी को पसंद आती है। इसे घर पर भी आसानी से तैयार किया जा सकता है। अगर आपको बाजार जैसी कुरकुरी और परतदार बालूशाही पसंद है, तो इसे घर पर भी तैयार कर सकते हैं। यहां सीखिए बालूशाही बनाने का आसान तरीका।

बालूशाही बनाने की सामग्री

-500 ग्राम मैदा

-125 ग्राम देसी घी

-100 ग्राम दही

-आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर

-1/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा

-जरूरत के अनुसार पानी

-तलने के लिए घी या तेल

बालूशाही की चाशनी के लिए

-500 ग्राम चीनी

-250 एमएल पानी

-आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर

ये भी पढ़ें:त्योहार की शान बनेगी सॉफ्ट अंगूरी रसमलाई की रेसिपी, एक बार खाकर बार-बार बनाएंगे

बालूशाही बनाने की विधि

पहले आटा करें तैयार

मैदा, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर मिलाएं। इसमें घी डालकर हाथों से मिलाएं। फिर दही डालें और थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर नरम आटा गूंथ लें। बस ध्यान रखें कि ज्यादा न गूंथें। मोयन सही है या नहीं इसे चेक करने के लिए हाथ में थोड़ा मैदा लेकर मुट्ठी में दबाएं। अगर मैदा दबाने पर लड्डू जैसा बन जाए और छोड़ने पर उसका आकार बना रहे, तो मोयन सही है।

बालूशाही को दें आकार

बालूशाही को बनाने से पहले आटे को 15–20 मिनट के लिए गीले कपड़े में ढककर रखें। फिर छोटी-छोटी लोइयां बनाएं और बीच में अंगूठे से हल्का गड्ढा कर दें।

धीमी आंच पर तलें

बालूशाही बनाने के लिए सबसे पहले एक कड़ाही में पर्याप्त घी या तेल डालें। शुरुआत में तेल को बहुत तेज गर्म न करें क्योंकि बालूशाही डालने से पहले तेल हल्का गर्म होना चाहिए। अब एक-एक करके बालूशाही डालें। फिर आंच बिल्कुल धीमी रखें। इससे बालूशाही धीरे-धीरे फूलेंगी और ऊपर आने लगेंगी। जब एक तरफ हल्का सुनहरा रंग आ जाए तो सावधानी से पलटें। दोनों तरफ सुनहरा भूरा रंग आने तक तलें।

चाशनी तैयार करें

चाशनी को बनाने के लिए एक पतीले में 400 ग्राम चीनी डालें। इसमें 200 मिली पानी डालें। इसमें केसर और इलायची डालें और मीडियम आंच पर चीनी घुलने तक पकाएं। उबाल आने पर ऊपर का झाग हटा दें। लगभग 5–8 मिनट पकाएं और चाशनी की चेक करें। उंगलियों के बीच चाशनी रखने पर अलग करते समय एक पतला तार बनना चाहिए।

चाशनी में डालें बालूशाही

तलने के बाद बालूशाही को 3–5 मिनट रखें। इसे डालते समय चाशनी हल्की गर्म होनी चाहिए। बालूशाही को चाशनी में डालें। इसे लगभग 10–15 मिनट तक रहने दें। बीच में एक बार पलट दें। फिर निकालकर जाली या प्लेट पर रखें।

ये भी पढ़ें:फटाफट तैयार हो जाएंगे रसमलाई लड्डू, ऐसे बनाएं मुंह में घुलने वाली टेस्टी मिठाई

ध्यान रखें ये टिप्स

  • आटे को बिल्कुल ज्यादा न गूंथें।
  • बालूशाही हमेशा धीमी आंच पर तलें।
  • घी का मोयन के लिए अच्छी मात्रा में डालें।
  • चाशनी बहुत गाढ़ी न करें।
  • बालूशाही को तलते समय धैर्य रखें, तभी अंदर तक अच्छी तरह पकेगी।
  • तेल बहुत गर्म न रखें। तेज गर्म तेल होगा तो बालूशाही बाहर से जल्दी लाल हो जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची रह सकती है।

ये भी पढ़ें:घर पर बनाएं रेस्तरां जैसा शाही पनीर, उंगलियां चाटते रह जाएंगे मेहमान
Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
Recipe In Hindi
Hindi News , Lifestyle News in Hindi , Health News , Recipe , Fashion , Beauty और Fitness से जुड़ी ताज़ा खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रेसिपीमुंह में घुल जाएगी घर की बनी बालूशाही, बस इस आसान रेसिपी को करें ट्राई