दिवाली के लिए फटाफट बन जाएंगी ये 3 स्वादिष्ट मिठाई, सीख लें रेसिपी!

संक्षेप: त्योहारों पर घर की बनी मिठाई खाने का अलग ही मजा होता है। लेकिन अगर समय की कमी के चलते मिठाइयां बनाने से परहेज कर रही हैं, तो ये झटपट बनने वाली रेसिपीज आपके लिए हैं।

Fri, 17 Oct 2025 04:37 PMAnmol Chauhan हिन्दुस्तान
अपनी दादी-नानी को तीज-त्योहार के मौकों पर घर में मिठाई बनाते हुए हम सबने देखा है। अब यह परंपरा धीरे-धीरे खत्म हो रही है। अगर आप सिर्फ समय की कमी के कारण घर पर मिठाई नहीं बना रही हैं, तो ये रेसिपीज आपके लिए ही हैं। घर में कैसे झटपट बनाएं स्वादिष्ट मिठाई, बता रही हैं शुभा वर्मा।

शाही रबड़ी

सामग्री: • दूध: 1 कप • कद्दूकस किया पनीर: 1 कप • कंडेंस्ड मिल्क: 1/2 कप • इलायची पाउडर: 1/4 चम्मच केसर: चुटकी भर • घी: 1 चम्मच • गुलाब जल: कुछ बूंद • गार्निशिंग के लिए- कटा पिस्ता: 1 चम्मच • गुलाब की सूखी खुड़ियां : थोड़ी सी

विधि: सभी सामग्री को माइक्रोवेव सेफ बर्तन में डालकर अच्छी तरह से मिलाएं। माइक्रोवेव में डालकर ज्यादा तापमान पर छह मिनट तक पकाएं। बीच-बीच में सामग्री को मिलाती रहें। माइक्रोवेव को ऑफ करें और सामग्री को पूरी तरह से ठंडा होने दें। फ्रिज में कम-से-कम एक घंटे के लिए रखें। बारीक कटे पिस्ता से गार्निश करें और ठंडा-ठंडा सर्व करें।

गुलाब जामुन

सामग्री: • मिल्क पाउडर: 250 ग्राम • मैदा: 120 ग्राम • इलायची पाउडर: 1/2 चम्मच • बेकिंग सोडा: 1/4 चम्मच • फ्रेश क्रीम: 200 मिली • घी: 2 चम्मच • तेल: तलने के लिए चाशनी के लिए • चीनी: 400 ग्राम • पानी: 600 मिली • गुलाब जल: 2 चम्मच • केसर: चुटकी भर

विधि: एक बड़े बर्तन में मिल्क पाउडर, मैदा, चीनी, बेकिंग सोडा और इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह से मिलाएं। इस मिश्रण में क्रीम डालकर मिलाएं और अच्छी तरह से गूंद लें। मिल्क पाउडर के इस्तेमाल की वजह से यह मिश्रण थोड़ा चिपचिपा होगा। कड़ाही में तेल गर्म करें। उंगलियों में तेल लगाकर गूंदी हुई सामग्री से आंवले के आकार की लोई काटें और उन्हें गोल आकार दें। गर्म तेल में गुलाब जामुन को डालें और मध्यम आंच पर सुनहरा होने तक पकाएं। इसमें लगभग पांच मिनट का वक्त लगेगा।

तले हुए गुलाब जामुन को तेल से निकल लें। अब एक बड़े सॉसपेन में पानी और चीनी को गर्म करें। चीनी को अच्छी तरह से घुलने दें। जब चीनी घुल जाए तो इस मिश्रण में गुलाब जल और केसर डालें और दो से तीन मिनट तक उबालें। गैस ऑफ कर दें। चाशनी में तले हुए गुलाब जामुन को डालें और दो घंटे के लिए ढककर छोड़ दें। बीच में गुलाब जामुन को चम्मच से मिला दें ताकि वह दोनों ओर से रस सोंखकर मुलायम हो जाए। दो घंटे बाद गुलाब जामुन को अपनी पसंद के मुताबिक ठंडा या गर्म सर्व करें।

झटपट कलाकंद

सामग्री: • कद्दूकस किया पनीर: 2 1/4 कप • मिल्क पाउडर: 1 1/2 कप • फ्रेश क्रीम: 1 1/2 कप • चीनी: 3/4 कप • इलायची पाउडर: 1/2 चम्मच • गार्निशिंग के लिए बारीक कटा बादाम: 1 चम्मच • बारीक कटा पिस्ता: 1 चम्मच

विधि: पनीर, मिल्क पाउडर, क्रीम और चीनी को एक नॉनस्टिक पैन में डालकर अच्छी तरह से मिलाएं। गैस ऑन करें और पैन को गैस पर चढ़ाएं। मिश्रण को लगातार चलाते हुए मध्यम आंच पर 15 मिनट तक या फिर मिश्रण के गाढ़ा होने तक पकाएं। मिश्रण को पकाते वक्त जो सामग्री पैन में चिपक जाए, उसे लगातार मिश्रण में मिलाती जाएं। गैस ऑफ करें और सामग्री में इलायची पाउडर डालकर मिलाएं। एक समतल थाली में घी लगाएं और तैयार मिश्रण को उसमें डालकर अच्छी तरह से फैला दें। इस मिश्रण को पिस्ता व बादाम से गार्निश करें और ठंडा होने के लिए तीन घंटे के लिए छोड़ दें। कलाकंद को मनचाहे आकार में काटें और सर्व करें या एयरटाइट डिब्बे में डालकर फ्रिज में स्टोर करें।

