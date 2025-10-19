त्योहारों का सीजन है तो बना लें शाम की चाय के लिए गेंहू के आटे से बने पेरी-पेरी नमकपारे
संक्षेप: Diwali Snacks Recipe: दिवाली पर गेस्ट आ रहे हैं या घर वालों को चाय पिलाने के लिए कुछ मजेदार स्नैक्स बनाकर रखना है। तो ये पेरी-पेरी नमक पारे बेहद काम के हैं। इन्हें बनाकर एयरटाइट डिब्बे में रख लें और मेहमानों के साथ खुद भी एंज्वॉय करें।
त्योहारों का सीजन है। फैमिली में सब साथ बैठकर चाय पीते हैं और ढेर सारी गप लड़ाते हैं। ऐसे में कुछ टेस्टी और चटपटा स्नैक्स तो जरूरी हो जाता है। अब मार्केट के अनहेल्दी पॉम ऑयल में तले स्नैक्स खाने का इरादा नहीं है तो गेंहू के आटे से घर में ही चटपटे, तीखे पेरी-पेरी नमक पारे बना लें। जिससे त्योहार का मजा दोगुना हो जाएगा। इसे बनाना भी आसान है और इन्हें गेस्ट को भी आसानी से सर्व किया जा सकता है। नोट कर लें रेसिपी।
पेरी-पेरी नमकपारे की सामग्री
डेढ़ कप गेहूं का आटा
तीन चम्मच सूजी
आधा चम्मच नमक
आधा चम्मच अजवाइन
3 चम्मच सोयाबीन ऑयल
एक चौथाई चम्मच पेरी पेरी मसाला
एक चम्मच सूखा गेंहू का आटा
एक चम्मच तेल
तलने के लिए तेल
पेरी पेरी नमक पारे की रेसिपी
- पेरी-पेरी नमकपारे बनाने के लिए सबसे पहले गेहूं के आटे को लें। उसमे तीन चम्मच सूजी मिक्स करें।
- साथ ही इस आटे में स्वादानुसार नमक, अजवाइन डालें।
- अब मोयन के लिए तेल या घी डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें।
- पानी डालकर सख्त आटा गूंथकर तैयार कर लें।
- अब तैयार आटे से बड़ी सी लोई लेकर बेल लें।
- इस रोटी पर तेल या घी लगाएं। साथ ही ऊपर से सूखा आटा छिड़कें।
- हाथ या ब्रश की मदद से चारों तरफ समान रूप से तेल और सूखा आटा फैला दें
- अब पेरी-पेरी मसाला डालकर उसे भी फैलाएं।
- रोटी को तीन भाग में फोल्ड कर लें। और एक इंच चौड़े टुकड़े बनाकर कट लगा लें।
- अब इन टुकड़ों को हाथों की मदद से थोड़ा सा चिपकाएं और शेप दें। जिससे कि तेल में जाते ही इनकी परत खुल ना जाए।
- कड़ाही में तेल डालकर गर्म करें और इन तैयार नमक पारों को मीडियम फ्लेम पर गोल्डन होने तक फ्राई करें और बस तैयार हैं टेस्टी नमकपारे।
- इन्हें चाय के साथ परोसें और एंज्वॉय करें।
