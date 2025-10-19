त्योहारों का सीजन है तो बना लें शाम की चाय के लिए गेंहू के आटे से बने पेरी-पेरी नमकपारे

त्योहारों का सीजन है। फैमिली में सब साथ बैठकर चाय पीते हैं और ढेर सारी गप लड़ाते हैं। ऐसे में कुछ टेस्टी और चटपटा स्नैक्स तो जरूरी हो जाता है। अब मार्केट के अनहेल्दी पॉम ऑयल में तले स्नैक्स खाने का इरादा नहीं है तो गेंहू के आटे से घर में ही चटपटे, तीखे पेरी-पेरी नमक पारे बना लें। जिससे त्योहार का मजा दोगुना हो जाएगा। इसे बनाना भी आसान है और इन्हें गेस्ट को भी आसानी से सर्व किया जा सकता है। नोट कर लें रेसिपी।