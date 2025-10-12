मेहमानों को खिलाएं मजेदार आलू चना चाट, सीख लें बनाने और परोसने का ये तरीका

दिवाली का त्योहार नजदीक है। तो घर में पार्टी, गेस्ट का आना-जाना लगा ही रहेगा। अब होस्ट हैं तो मेन्यू डिसाइड करने के साथ ही उसे सर्व करने का नया तरीका भी खोजना जरूरी है। अगर दिवाली पर कुछ ट्रेडिशनल ट्राई करना चाहती हैं तो गेस्ट और फैमिली मेंबर को मजेदार आलू चना चाट की ये रेसिपी बनाकर खिलाएं। जिसे खाकर वो बार-बार खाने की डिमांड करेंगे। साथ ही आपके सर्विंग स्टाइल के भी फैन हो जाएंगे।