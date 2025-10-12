Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रेसिपीdiwali 2025 snacks aloo chana chaat recipe to serve in style
मेहमानों को खिलाएं मजेदार आलू चना चाट, सीख लें बनाने और परोसने का ये तरीका
Snacks for diwali: दिवाली पर मेहमान और फैमिली सबके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल बनाना होता है। डिनर, लंच और स्नैक्स का मेन्यू डिसाइड कर रही हैं तो आलू चना चाट की रेसिपी भी जरूर नोट कर लें। जिसे आप आसानी से घरवालों और मेहमानों को खिला सकेंगी।
Aparajita लाइव हिन्दुस्तानSun, 12 Oct 2025 08:01 AM
दिवाली का त्योहार नजदीक है। तो घर में पार्टी, गेस्ट का आना-जाना लगा ही रहेगा। अब होस्ट हैं तो मेन्यू डिसाइड करने के साथ ही उसे सर्व करने का नया तरीका भी खोजना जरूरी है। अगर दिवाली पर कुछ ट्रेडिशनल ट्राई करना चाहती हैं तो गेस्ट और फैमिली मेंबर को मजेदार आलू चना चाट की ये रेसिपी बनाकर खिलाएं। जिसे खाकर वो बार-बार खाने की डिमांड करेंगे। साथ ही आपके सर्विंग स्टाइल के भी फैन हो जाएंगे।
आलू चना चाट सामग्री
काले चने एक कप
दही दो कप
मीडियम साइज के आलू
धनिया के पत्ते बारीक कटे हुए
हरी चटनी
इमली की खट्टी-मीठी चटनी
क्रश की हुई पापड़ी
बारीक कटा खीरा
बारीक कटा चुकंदर
आलू चना चाट बनाने की रेसिपी
- सबसे पहले काले चने को रातभर भिगोने के बाद उबालकर रख लें। आप चाहें तो चाट में चने की बजाय सफेद चना या मटर का इस्तेमाल कर लें।
- इसी तरह से आलू को भी दो सीटी में उबाल लें। ध्यान रहे कि आलू बहुत ज्यादा पककर गल ना जाएं। हल्के कड़े ही रहें।
- जब ये ठंडे हो जाए तो इन्हें छीलकर छोटा-छोटा काट लें।
- पैन में तेल डालकर गर्म करें और उसमे हींग डालें। साथ ही आलू डाल दें। अब ऊपर से इसमे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर डालें। अब इसे धीमी और मीडियम आंच पर सुनहरा होने दें। जब ये अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो इन्हें अलग रख दें।
- थोड़ी सी पापड़ी तैयार कर लें। अगर पापड़ी तैयार करने का टाइम नहीं है तो किसी मार्केट के पापड़ को तवे पर सेंककर रख लें।
- अब किसी डिजाइनर शार्ट साइज की गिलास को निकालें।
- उसमे नीचे की तरफ फेंटी हुई हल्की सी चीनी डली दही को रखें।
- उसके ऊपर उबले हुए चने डालें। उबले चनों में नमक स्वादानुसार और चाट मसाला डाल दें।
- दही के ऊपर चने की लेयर करें और उसके ऊपर तैयार आलू डालें।
- मीठी चटनी स्प्रेड करें। साथ ही हरी चटनी, पापड़ को क्रश करके डालें। साथ ही बारीक कटा खीरा, प्याज, मूली को भी डालें।
- जरूरत हो तो ऊपर से हल्का सा नमक डाल दें।
- बस तैयार है मजेदार क्रिस्पी आलू चना चाट रेसिपी।
