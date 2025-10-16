Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रेसिपीDiwali 2025 recipes making suran vegetable on deepawali is considered auspicious know how to make jimikand sabji recipe

दिवाली पर सूरन की सब्जी बनाना माना जाता है शुभ, नोट करें टेस्टी रेसिपी

संक्षेप: Jimikand Recipe For Diwali : सूरन, जिसे ओल या जिमीकंद के नाम से भी जाना जाता है, खाने में बेहद स्वादिष्ट और बनाने में बहुत आसान होता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि दिवाली की रात सूरन की सब्जी कैसे बनाई जाती है तो नोट कर लें ये रेसिपी।

Thu, 16 Oct 2025 11:22 AMManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
दिवाली पर सूरन की सब्जी बनाना माना जाता है शुभ, नोट करें टेस्टी रेसिपी

देशभर में दिवाली 2025 का त्योहार बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। दिवाली का पर्व सिर्फ रोशनी और आतिशबाजी से ही नहीं बल्कि कुछ खास मान्यताओं और परंपराओं से भी जुड़ा हुआ है। दीपों के इस उत्सव से जुड़ी ऐसी ही एक मान्यता दिवाली की रात सूरन की सब्जी बनाने से भी जुड़ी हुई है। दिवाली की रात सूरन की सब्जी को बनाना बेहद शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं की मानें तो इस दिन जिमीकंद की सब्जी बनाने से घर में सुख- समृद्धि आती है। यह रिवाज ज्यादातर बिहार और उत्तर प्रदेश में ज्यादा फॉलो किया जाता है। सूरन, जिसे ओल या जिमीकंद के नाम से भी जाना जाता है, खाने में बेहद स्वादिष्ट और बनाने में बहुत आसान होता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि दिवाली की रात सूरन की सब्जी कैसे बनाई जाती है तो नोट कर लें ये रेसिपी।

सूरन की सब्जी बनाने के लिए सामग्री

-500 ग्राम सूरन (छीलकर चौकोर टुकड़ों में कटा हुआ)

-उबालने के लिए पानी

-1 छोटा चम्मच नमक

-1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

-1 बड़ा चम्मच नींबू का रस

-तलने के लिए तेल

-1 मीडियम साइज बारीक कटा हुआ प्याज या उसका पेस्ट

-2 मीडियम साइज के टमाटर की प्यूरी

-1 बड़ा चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट

-2-3 बड़े चम्मच तेल

-1 छोटा चम्मच जीरा

-1 चुटकी हींग

-1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

-डेढ़ छोटा चम्मच धनिया पाउडर

-1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

-1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला

-1/2 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर या नींबू का रस

-नमक स्वादानुसार

-हरा धनिया गार्निश के लिए

ये भी पढ़ें:दिवाली की रात को बनाना है जायकेदार तो ट्राई करें ढाबा स्टाइल छोले,ये हैं रेसिपी

सूरन की सब्जी बनाने का तरीका

सूरन की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले सूरन को छीलने और काटने से पहले अपने हाथों पर थोड़ा सा सरसों का तेल लगा लें ताकि आपको हाथों पर खुजली न हो। इसके बाद कटे हुए सूरन के टुकड़ों को प्रेशर कुकर में पानी के साथ 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच हल्दी और नींबू का रस डालकर उबाल लें। इसके बाद कुकर में एक सीटी तेज आंच पर लगाने के बाद आंच धीमी करके 2-3 और सीटी लगा लें, ताकि सूरन नरम हो जाए। इसके बाद कुकर का प्रेशर खत्म होने पर सूरन को पानी से निकालकर छान लें। अब एक कड़ाही में तेल गरम करके उसमें उबले हुए जिमीकंद के टुकड़ों को हल्का सुनहरा और क्रिस्पी होने तक तल लें। तले हुए टुकड़ों को निकालकर टिश्यू पेपर पर रखें। अब सूरन की ग्रेवी तैयार करने के लिए कड़ाही के बचे हुए तेल को गरम करके उसमें जीरा और हींग डालकर तड़का लगाएं। इसके बाद बारीक कटा हुआ प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें।

अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर 1 मिनट तक भूनें जब तक कि कच्चापन दूर न हो जाए। इसके बाद टमाटर की प्यूरी डालकर तब तक पकाएं जब तक कि तेल मसाले से अलग न होने लगे। इसके बाद हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और लाल मिर्च पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं। मसालों को धीमी आंच पर 2-3 मिनट तक भूनें। अब तले हुए सूरन के टुकड़े ग्रेवी में मिलाकर स्वादानुसार नमक, गरम मसाला और अमचूर पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं। जरूरत के अनुसार पानी डालकर ग्रेवी की कंसिस्टेंसी एडजस्ट करें। सूरन की सब्जी को ढककर धीमी आंच पर 5-7 मिनट तक पकाएं ताकि सूरन मसालों को अच्छी तरह सोख ले। अब गैस बंद करके बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर गार्निश करें। आपकी टेस्टी सूरन की सब्जी बनकर तैयार है। आप इसे गरमा गरम रोटी, पराठे, या चावल के साथ परोस सकते हैं।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
Recipe Corner Diwali

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।