Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रेसिपीdiwali 2025 recipes know how to make dhaba style chole recipe to make diwali dinner party more delicious

दिवाली की रात को बनाना है जायकेदार तो ट्राई करें ढाबा स्टाइल छोले, नोट करें ये टेस्टी रेसिपी

संक्षेप: Dhaba Style Chole Recipe : ढाबा स्टाइल छोले पूरी के साथ खाने में बेहद टेस्टी लगते हैं। तो इस दिवाली घर आए मेहमानों को अपनी कुकिंग से इम्प्रेस करने के लिए इस तरह बनाएं ढाबा स्टाइल छोले।

Wed, 15 Oct 2025 10:30 AMManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
Diwali 2025 Recipes : दिवाली 2025 सिर्फ रोशनी और उत्साह का ही नहीं बल्कि स्वादिष्ट व्यंजन का लुत्फ उठाने का भी त्योहार है। लोग दिवाली की रात अपने सगे संबंधियों और मित्रों के साथ डिनर पार्टी एंजॉय करते हैं। अगर आप भी घर आए मेहमानों को मीठे से हटकर कुछ टेस्टी चटपटा बनाकर खिलाना चाहते हैं तो ट्राई करें ढाबा स्टाइल छोले रेसिपी। ढाबा स्टाइल छोले पूरी के साथ खाने में बेहद टेस्टी लगते हैं। तो इस दिवाली घर आए मेहमानों को अपनी कुकिंग से इम्प्रेस करने के लिए इस तरह बनाएं ढाबा स्टाइल छोले।

ढाबा स्टाइल छोले बनाने के लिए सामग्री

-1 कप काबुली चना

-2 तेज पत्ता

-1 बड़ी इलायची

-1 इंच लंबा दालचीनी का टुकड़ा

-1 चम्मच चाय पत्ती

-नमक स्वादानुसार

-1/4 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा

-5 बड़े चम्मच तेल

-1 छोटा चम्मच जीरा

-1 चुटकी हींग

-1 मीडियम साइज के प्याज का पेस्ट

-1 बड़ा चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट

-3 हरी मिर्च

-2 मीडियम साइज के टमाटर की प्यूरी

-1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

-2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर

-1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

-2 बड़े चम्मच छोले मसाला

-1/2 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर

-1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला

-1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी

-अदरक का छोटा टुकड़ा

-2 हरी मिर्च

-1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर

ढाबा स्टाइल छोले बनाने का तरीका

ढाबा स्टाइल छोले बनाने के लिए सबसे पहले काबुली चनों को अच्छी तरह धोकर रात भर पानी में भिगोकर रख दें। इसके बाद सुबह काबुली चने को प्रेशर कुकर में पानी, नमक, बेकिंग सोडा, तेज पत्ता, बड़ी इलायची, दालचीनी, और चाय पत्ती की पोटली के साथ डालकर तेज आंच पर 1 सीटी आने तक उबाल लें। एक सीटी के बाद गैस की फ्लेम को लो करके 5-6 सीटी आने तक छोले को पूरी तरह नरम होने तक पकाएं। इसके बाद गैस बंद करके कुकर की भाप अपने आप निकलने दें। इसके बाद उबले हुए चने में से खड़े मसाले और चाय पत्ती की पोटली को हटा दें। अब एक कड़ाही में तेल गरम करके उसमें जीरा और हींग डालकर तड़कने दें। इसके बाद प्याज का पेस्ट डालकर सुनहरा होने तक भूनें। जब प्याज भुन जाए तो अदरक-लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च डालकर 1 मिनट तक और भूनें। इसके बाद कड़ाही में टमाटर की प्यूरी और थोड़ा सा नमक डालकर तेल छोड़ने तक अच्छी तरह सभी चीजों को भून लें।

अब इसमें सभी सूखे मसाले और बचा हुआ नमक डालकर 2-3 मिनट तक धीमी आंच पर भूनें। अब तैयार ग्रेवी में उबले हुए छोले डालकर मिला दें। छोले की ग्रेवी गाढ़ी करने के लिए कुछ छोलों को हल्के हाथ से मैश कर दें। इसके बाद कसूरी मेथी को मसलकर और गरम मसाला डालकर छोलों में मिलाते हुए ढक्कन लगाकर धीमी आंच पर 15 मिनट तक और पकाएं, ताकि मसाले छोलों के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। अब छोलों के लिए तड़का तैयार करने के लिए एक छोटे तड़का पैन में घी गरम करके उसमें अदरक के लच्छे और हरी मिर्च डालकर हल्का सा भूनकर गैस बंद करके तुरंत कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालकर मिलाएं। इस तड़के को गरमागरम छोलों के ऊपर डालकर बारीक कटे हुए धनिया पत्ती से गार्निश करें। आपके टेस्टी ढाबा-स्टाइल मसालेदार छोले बनकर तैयार हैं।

