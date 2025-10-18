Hindustan Hindi News
diwali 2025 matar paneer sabji recipe making without tomato
बिना टमाटर वाली मटर पनीर की ये मजेदार रेसिपी नोट कर लें, त्योहारों पर करें ट्राई

संक्षेप: Matar Paneer Recipe: त्योहारों का समय चल रहा है। वेजिटेरियन लोगों के लिए पनीर की सब्जी हर स्पेशल ओकेजन पर जरूरी होती है। ऐसे में आप दिवाली पर ये बिना टमाटर के ग्रेवी वाली मटर पनीर की सब्जी को बनाने का तरीका नोट कर लें।

Sat, 18 Oct 2025 10:26 AMAparajita लाइव हिन्दुस्तान
त्योहार का टाइम है तो वेजिटेरियन घरों में पनीर बनना जरूरी हो जाता है। लेकिन हर बार एक तरह की पनीर ही बनाती हैं और उसमे टमाटर इस्तेमाल करती हैं। तो इस रेसिपी को नोट कर लें। जिसे बनाने के लिए टमाटर की जरूरत नहीं होगी और मटर पनीर का स्वाद लाजवाब बनेगा। इंस्टाग्राम पर फूड्स एंड फ्लेवर पेज पर बिना टमाटर की ग्रेवी के मटर पनीर बनाने की डिटेल रेसिपी शेयर की गई है।

मटर पनीर बनाने की सामग्री

ढाई सौ ग्राम पनीर

हरी मटर

दो चम्मच तेल

एक चम्मच बटर

काली इलायची एक

हरी इलायची एक

लौंग दो से चार

जीरा

आधा चम्मच सौंफ

आधा चम्मच खड़ा धनिया

अदरक के टुकड़े

चार से पांच लहसुन की कलियां

दो प्याज कटे हुए

दो से तीन सूखी कश्मीरी लाल मिर्च

दो चम्मच खसखस

10-15 काजू

हल्दी

कसूरी मेथी

दो चम्मच मलाई

दो चम्मच दही

बिना टमाटर मटर पनीर बनाने की रेसिपी

  • सबसे पहले पैन में बटर डालकर उसमे पनीर के क्यूब्स को हल्का ब्राउन कर लें। साथ में हरी मटर डालकर दो मिनट पकाएं और इन दोनों चीज को गर्म पानी में पलट दें।
  • अब पैन में तेल डालें, तेल के गर्म होते ही इसमे बड़ी काली इलायची, हरी इलायची, लौंग डालें।
  • साथ ही उसमे जीरा डालें और सौंफ, खड़ी धनिया को डाल दें।
  • हल्का सा भुनने के साथ ही इसमे अदरक के टुकड़े, लहसुन की कलियां, कटे हुए प्याज के टुकड़े डाल दें।
  • मीडियम गैस की फ्लेम पर भूनने के साथ ही इसमे खसखस, काजू, सूखी लाल मिर्च डालकर भूनें।
  • जब ये अच्छी तरह से भुन जाए तो गैस की फ्लेम को बंद कर दें।
  • अब इन सारी चीजों को मिक्सी के जार में डालकर पीसकर पेस्ट बना लें।
  • पैन में तेल डालें और गर्म होते ही साथ में एक चम्मच बटर डाल दें।
  • इसमे एक चौथाई चम्मच जीरा, हल्दी पाउडर और कसूरी मेथी को डाल दें।
  • हल्का सा भुन जाने के बाद इसमे तैयार पेस्ट को डालकर भून लें।
  • मसाले के भुनते ही इसमे फ्रेश क्रीम दो चम्मच और दो चम्मच दही डालकर अच्छी तरह से चलाएं। जिससे कि ये भुन जाए।
  • अब इसमे फ्राई पनीर और मटर को डालकर दो मिनट भूनें और गर्म पानी जरूरत के मुताबिक डाल दें।
  • स्वादानुसार नमक डालकर ढंककर पांच मिनट पकने दें।
  • सबसे आखिरी में इसमे थोड़ी सी चीनी, गरम मसाला और हरी धनिया डालकर गर्मागर्म परोसें।

