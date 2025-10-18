बिना टमाटर वाली मटर पनीर की ये मजेदार रेसिपी नोट कर लें, त्योहारों पर करें ट्राई

त्योहार का टाइम है तो वेजिटेरियन घरों में पनीर बनना जरूरी हो जाता है। लेकिन हर बार एक तरह की पनीर ही बनाती हैं और उसमे टमाटर इस्तेमाल करती हैं। तो इस रेसिपी को नोट कर लें। जिसे बनाने के लिए टमाटर की जरूरत नहीं होगी और मटर पनीर का स्वाद लाजवाब बनेगा। इंस्टाग्राम पर फूड्स एंड फ्लेवर पेज पर बिना टमाटर की ग्रेवी के मटर पनीर बनाने की डिटेल रेसिपी शेयर की गई है।