दिवाली पूजन पर लक्ष्मी- गणेश को लगाएं घर पर बने दानेदार बेसन के लड्डू का भोग, नोट करें रेसिपी

Diwali 2025 Recipe : अगर आप भी इस दिवाली मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घर बैठे ही बेसन के लड्डू का भोग तैयार करना चाहते हैं तो नोट करें दानेदार बेसन के लड्डू बनाने की ये आसान और टेस्टी रेसिपी।
Perfect Besan Ladoo Recipe For Diwali 2025 : हिंदू धर्म में दिवाली 2025 का त्योहार बेहद खास महत्व रखता है। दिवाली का त्योहार आने से कई दिन पहले ही लोग अपने घर की साफ-सफाई और मां लक्ष्मी और गणेश को भोग लगाने के लिए कई तरह की मिठाइयां बनाना शुरू कर देते हैं। पूजा हो या कोई तीज-उत्सव लड्डू का भोग बेहद शुभ माना जाता है। अगर आप भी इस दिवाली मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घर बैठे ही बेसन के लड्डू का भोग तैयार करना चाहते हैं तो नोट करें दानेदार बेसन के लड्डू बनाने की ये आसान और टेस्टी रेसिपी।
बेसन के लड्डू बनाने के लिए सामग्री
-2 कप मोटा बेसन
-1/2 कप देसी घी
-3/4 से 1 कप चीनी का पाउडर
-1/4 छोटा चम्मच इलायची पाउडर
-कटे हुए मेवे
बेसन के लड्डू बनाने की विधि
बेसन के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले एक भारी तले वाली कड़ाही में 1/2 कप घी गरम करके उसमें बेसन डाल दें। इसके बाद धीमी आंच पर बेसन को लगातार चलाते हुए भूनें। शुरुआत में बेसन घी को सोख लेगा, लेकिन जैसे-जैसे बेसन भुनता जाएगा, वह घी छोड़ने लगेगा और पतला होता जाएगा। बेसन को सुनहरा भूरा होने और उसमें से खुशबू आने तक भूनें। इसमें लगभग 20-30 मिनट तक का समय लग सकता है। ऐसा करते हुए गैस की आंच को कम रखें ताकि बेसन जले नहीं। बेसन के अच्छी तरह भुन जाने के बाद गैस बंद करके भुने हुए बेसन को किसी दूसरे बर्तन में निकाल लें ताकि बेसन ज्यादा गरम न रहे और थोड़ा ठंडा हो जाए। जब बेसन का मिश्रण हल्का गर्म रहे तो उसमें चीनी का पाउडर, इलायची पाउडर और कटे हुए मेवे डालकर अच्छी तरह मिला लें। इसके बाद अपनी हथेली में थोड़ा सा मिश्रण लेकर गोल आकार के लड्डू बना लें। अगर मिश्रण सूखा लगे और लड्डू न बन पाएं, तो एक-दो चम्मच गरम घी पिघलाकर मिला सकते हैं। आपके टेस्टी बेसन के लड्डू बनकर तैयार हैं। जब लड्डू पूरी तरह से ठंडे हो जाएं तो इन्हें किसी एयरटाइट कंटेनर में भरकर 15-20 दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं।
