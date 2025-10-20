Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रेसिपीdiwali 2025 how to make sugar free moong dal ladoo for diabetic patients note the recipe
दिवाली पर डायबिटीज रोगियों के लिए बनाएं शुगर फ्री मूंग दाल लड्डू, नोट करें रेसिपी

दिवाली पर डायबिटीज रोगियों के लिए बनाएं शुगर फ्री मूंग दाल लड्डू, नोट करें रेसिपी

संक्षेप: Sugar Free Moong Dal Ladoo Recipe: अगर आप इस दिवाली मीठे में कुछ खास बनाना चाहती हैं लेकिन परिवार के सदस्यों की डायबिटीज को लेकर थोड़ी चिंतित हैं तो टेंशन छोड़ ट्राई करें टेस्टी शुगर फ्री मूंग दाल लड्डू। यह लड्डू टेस्टी होने के साथ झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं।

Mon, 20 Oct 2025 09:56 AMManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आज देशभर में दिवाली 2025 का जश्न बेहद उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। लोग आज शाम दिवाली पूजन के दौरान मां लक्ष्मी और भगवान गणपति को कई तरह के मिष्ठान भोग प्रसाद में बनाकर चढ़ाते हैं। लेकिन इन सब मिठाइयों में भगवान गणेश को प्रिय लड्डू का भोग बेहद शुभ माना जाता है। अगर आप इस दिवाली मीठे में कुछ खास बनाना चाहती हैं लेकिन परिवार के सदस्यों की डायबिटीज को लेकर थोड़ी चिंतित हैं तो टेंशन छोड़ ट्राई करें टेस्टी शुगर फ्री मूंग दाल लड्डू। यह लड्डू टेस्टी होने के साथ झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं।

शुगर फ्री मूंग दाल लड्डू बनाने के लिए सामग्री

-1 कप छिलके वाली मूंग दाल

-1/2 कप खजूर (बीज निकाले हुए)

-1/4 कप बारीक कटे हुए बादाम

-1/4 कप बारीक कटे हुए काजू

-1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर

-2-3 बड़े चम्मच घी

-खजूर को भिगोने के लिए थोड़ा सा पानी

शुगर फ्री मूंग दाल लड्डू बनाने का तरीका

शुगर फ्री मूंग दाल लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में मीडियम आंच पर, मूंग दाल को सूखा भून लें, जब तक कि यह सुनहरी और सुगंधित न हो जाए। इसके बाद दाल को ठंडा करके मिक्सी में बारीक पीस लें। अब खजूर को 10-15 मिनट गर्म पानी में भिगोने के बाद पानी निथार कर मिक्सी में पीसकर गाढ़ा पेस्ट बना लें। इसके बाद एक कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच घी गर्म करके उसमें बारीक कटे बादाम और काजू डालकर हल्का भून लें। अब इसमें पिसी मूंग दाल और खजूर का पेस्ट डालकर अच्छे से मिलाएं। इलायची पाउडर डालकर मिश्रण को अच्छी तरह मिलाएं। अगर मिश्रण सूखा लगे, तो थोड़ा और घी डालें। अब मिश्रण को उतना ठंडा होने दें कि उन्हें आसानी से बांधा जा सके। इस मिश्रण से छोटे-छोटे लड्डू बनाकर तैयार करें। लड्डुओं को बादाम या काजू के टुकड़ों से सजा सकते हैं। अब लड्डू को एयरटाइट डिब्बे में स्टोर करें।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
Diwali Recipe Corner

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।