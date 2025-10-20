दिवाली पर डायबिटीज रोगियों के लिए बनाएं शुगर फ्री मूंग दाल लड्डू, नोट करें रेसिपी

आज देशभर में दिवाली 2025 का जश्न बेहद उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। लोग आज शाम दिवाली पूजन के दौरान मां लक्ष्मी और भगवान गणपति को कई तरह के मिष्ठान भोग प्रसाद में बनाकर चढ़ाते हैं। लेकिन इन सब मिठाइयों में भगवान गणेश को प्रिय लड्डू का भोग बेहद शुभ माना जाता है। अगर आप इस दिवाली मीठे में कुछ खास बनाना चाहती हैं लेकिन परिवार के सदस्यों की डायबिटीज को लेकर थोड़ी चिंतित हैं तो टेंशन छोड़ ट्राई करें टेस्टी शुगर फ्री मूंग दाल लड्डू। यह लड्डू टेस्टी होने के साथ झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं।

शुगर फ्री मूंग दाल लड्डू बनाने का तरीका

शुगर फ्री मूंग दाल लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में मीडियम आंच पर, मूंग दाल को सूखा भून लें, जब तक कि यह सुनहरी और सुगंधित न हो जाए। इसके बाद दाल को ठंडा करके मिक्सी में बारीक पीस लें। अब खजूर को 10-15 मिनट गर्म पानी में भिगोने के बाद पानी निथार कर मिक्सी में पीसकर गाढ़ा पेस्ट बना लें। इसके बाद एक कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच घी गर्म करके उसमें बारीक कटे बादाम और काजू डालकर हल्का भून लें। अब इसमें पिसी मूंग दाल और खजूर का पेस्ट डालकर अच्छे से मिलाएं। इलायची पाउडर डालकर मिश्रण को अच्छी तरह मिलाएं। अगर मिश्रण सूखा लगे, तो थोड़ा और घी डालें। अब मिश्रण को उतना ठंडा होने दें कि उन्हें आसानी से बांधा जा सके। इस मिश्रण से छोटे-छोटे लड्डू बनाकर तैयार करें। लड्डुओं को बादाम या काजू के टुकड़ों से सजा सकते हैं। अब लड्डू को एयरटाइट डिब्बे में स्टोर करें।