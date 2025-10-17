दिवाली पर बाजार की मिठाई नहीं, हाथ के बने इस भोग से खुश होंगी लक्ष्मी, सीखें आसान रेसिपी

संक्षेप: Diwali Bhog Recipe: दीपावली पर मां लक्ष्मी के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं तो उनका पसंदीदा भोग बनाना तो बनता है। यहां उनकी पसंदीदा मिठाई की रेसिपी है जो आपके मेहमानों को भी पसंद आएगी।

दीपावली पर हर किसी की कोशिश होती है कि लक्ष्मीजी खुश हो जाएं। उनके स्वागत और सत्कार के लोग घर में साफ-सफाई, रोशनी और खाने-पीने की व्यवस्था करते हैं। अगर आप लक्ष्मीजी को अपने घर पर मेहमान की तरह बुला रहे हैं तो भोग में उनकी फेवरिट चीज भी होनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मीजी को चावल की मेवे वाली खीर बहुत पसंद है। इस खीर में अगर आप केसर डालेंगे तो प्रसाद का महत्व और भी बढ़ जाएगा। यहां आप टेस्टी खीर की रेसिपी सीख सकते हैं।

सामग्री आधा कप चावल

बादाम

काजू

नारियल

किशमिश

चिरौंजी

मखाने

अखरोट (घर पर जो भी ड्राइफ्रूट्स हों)

केसर

चीनी

पिस्ता

विधि चावल को करीब 25 मिनट भिगा लें। अब इसका पानी निकाल दें। अब कढ़ाही गर्म करें। इसमें 1-2 चम्मच पानी डाल दें ताकि तली में दूध ना चिपके। अब इस कढ़ाही में दूध को खौलने रख दें। दूध में उबाल आने लगे तो आंच धीमी कर दें और खौलने दें। दूसरे चूल्हे पर एक पैन रखें। इसमें घी डालें। अब इसमें कटे हुए ड्राइफ्रूट्स रोस्ट करें। रोस्टेड ड्राईफ्रूट्स निकाल दें। अब भीगे हुए चावलों को घी में फ्राई कर लें। इनको बस इतना भूनना है कि उनका रंग ना बदले। इन चावलों में से दो चम्मच चावल निकाल लें।

अब खौलते दूध की दो चम्मच लें इसमें केसर के लच्छे भिगा लें। दूध को चमचे से चलाते रहें। अब खौलते दूध में फ्राई वाले चावल डाल दें और चलाते रहें। अभी तक खीर में चीनी नहीं मिलाई गई है। चीनी को सीधे नहीं डालना है। आपने जो फ्राई चावल निकाले थे उसमें चीनी और थोड़ा दूध मिलाकर पीस लें। ये गाढ़ा पेस्ट तैयार हो जाएगा। अब खौलते दूध, चावल में चीनी-चावल वाला पेस्ट डालें। भीगा हुआ केसर और इलायची पाउडर पीसकर डाल दें। चावल पक गया होगा अब इस खीर में ड्राइफ्रूट्स डाल दें। अगर आपको पास काली किशमिश और पिस्ता है तो खीर बनने के बाद इसे पिस्ते, बादाम और काली किशमिश से गार्निश कर लें।