ढाबा स्टाइल में बनाएं टेस्टी और पौष्टिक फिश करी, खाने के बाद लोग जरूर पूछेंगे रेसिपी
सर्दियों के मौसम में नॉन-वेज लवर्स फिश खाना खूब पसंद करते हैं। फिश शरीर और दिमाग के लिए फायदेमंद मानी जाती है। अगर आप मछली खाते हैं, तो फिश करी जरूर पसंद करते होंगे। चलिए आपको शेफ रणवीर बरार की बताई हुई फिश करी की रेसिपी बताते हैं।
सर्दियों के मौसम में नॉन-वेज लवर्स के लिए कई हेल्दी ऑप्शन होते हैं। इस मौसम में चिकन-मटन के अलावा लोग फिश खाना खूब पसंद करते हैं। फिश प्रोटीन से भरपूर होती है और इससे ओमेगा-3 फैटी एसिड, विटामिन डी, बी2, और आयोडीन, आयरन, जिंक जैसे तत्वों की कमी भी पूरी हो जाती है। सर्दियों में मिलने वाली मछलियों में अंडे नहीं होते, ऐसे में ये फायदेमंद होती हैं। अगर आप भी मछली खाना पसंद करते हैं, तो फिश करी फेवरेट होगी। भारत के मशहूर शेफ रणवीर बरार ने ढाबा स्टाइल फिश करी घर पर बनाने का आसान तरीका बताया है। चलिए आपको रेसिपी बताते हैं।
फिश करी बनाने के लिए सामग्री-
मैरिनेट के लिए - मछली, स्वादानुसार नमक, ½ tsp हल्दी।
फ्राई करने के लिए- 4 स्पून सरसों का तेल, मैरिनेटेड फिश।
बनाने के लिए- सरसों का तेल, 2 तेज पत्ता, ½ स्पून कलौंजी, प्याज-लहसुन पेस्ट, टमाटर, 1 इंच अदरक, 2 हरी मिर्च, 2 स्पून हल्दी, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच देगी मिर्च, पानी, नमक स्वादानुसार, धनिया पत्ती।
बनाने का तरीका-
सबसे पहले आपको मछली मैरिनेट करनी होगी। इसे मैरिनेट करने के लिए बड़ा बाउन लें और उसमें मछली के दोनों तरफ हल्दी-नमक लगाकर रख दें। इसे करीब आधे घंटे के लिए छोड़ दें। मैरिनेशन के बाद दूसरी तरफ कढ़ाही में तेल डालकर मैरिनेट की हुई फिश को भून लें। फिश का रंग जब ब्राउन दिखने लगें, तब गैस बंद करें। फिश को निकालकर प्लेट में रखें। फ्राई करने के दौरान बचे हुए तेल में थोड़ा और तेल डालकर गर्म करें, इसमें तेज पत्ता-कलौंजी डालें। इसके बाद तेल में प्याज-लहसुन का पेस्ट डालें। फिर सभी मसालों को डालकर भूनना शुरू करें। जब प्याज-लहसुन, अदरक और मसाले भुन जाए, तब टमाटर को डालकर भूनना शुरू करें। अब फ्राई की हुई फिश डालकर चलाए। फिश को डालकर ऐसे चलाए, जिससे पूरे मसाले उसमें लिपट जाए। अपने हिसाब से पानी डालकर मछली को पकने के लिए ढक्कन लगा दें। थोड़ी-थोड़ी देर में चलाए, बस फिर ये पक जाएगी। अब हरा धनिया डालकर गार्निश करें। चावल या रोटी के साथ इसे सर्व करें।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
