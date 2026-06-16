सोया चाप खाने का मन है? 4 सिंपल स्टेप्स में तैयार करें यह ढाबा स्टाइल रेसिपी
Ghar par Soya Chaap Banaye: अगर आप मसालेदार और स्वाद से भरपूर खाने के शौकीन हैं, तो मसाला सोया चाप आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। इसे घर पर बनाना बेहद आसान है और इसका स्वाद हर किसी को पसंद भी आ जाता है।
अगर आप खाने के शौकीन हैं, तो सोया चाप का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाना बिल्कुल आम बात है। बाहर किसी ढाबे या रेस्तरां में जाएं और मेन्यू में मसाला सोया चाप दिख जाए, तो उसे मंगाने का मन खुद-ब-खुद हो जाता है। इसकी मसालेदार खुशबू, गाढ़ी ग्रेवी और नरम सोया चाप का स्वाद हर किसी को अपना दीवाना बना देता है। लेकिन कई लोग सोचते हैं कि ढाबा जैसा स्वाद घर पर बनाना मुश्किल है।
अच्छी बात यह है कि कुछ आसान सामग्री और सही तरीके से आप घर पर भी बिल्कुल बाजार जैसी मसाला सोया चाप तैयार कर सकते हैं। चाहे वीकेंड की पार्टी हो, मेहमानों का आना हो या कुछ अच्छा खाने का मन, यह रेसिपी हर मौके को और खास बना सकती है।
मसाला सोया चाप बनाने के लिए सामग्री
250 ग्राम सोया चाप
2 प्याज बारीक कटे हुए
2 टमाटर की प्यूरी
1 बड़ा चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट
2 हरी मिर्च
आधा कप दही
1 छोटा चम्मच लाल मिर्च
आधा छोटा चम्मच हल्दी
1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर
आधा छोटा चम्मच गरम मसाला
1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी
नमक स्वादानुसार
2 बड़े चम्मच तेल
स्टेप-बाय-स्टेप रेसिपी
- पहला कदम: सबसे पहले सोया चाप को टुकड़ों में काट लें। अगर चाहें तो इसे हल्का उबाल भी सकते हैं। इससे यह ज्यादा मुलायम हो जाती है। अब एक कड़ाही में थोड़ा तेल डालकर सोया चाप को हल्का सुनहरा होने तक भून लें।
- दूसरा कदम: कड़ाही में तेल गर्म करें और कटे हुए प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें। अब इसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च डालें। कुछ सेकंड पकाने के बाद टमाटर की प्यूरी मिला दें।
अब हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और नमक डालकर मसाले को अच्छी तरह पकाएं। जब तेल अलग दिखने लगे, तो समझिए मसाला तैयार है।
- तीसरा कदम: आंच धीमी कर दें और फेंटा हुआ दही धीरे-धीरे डालें। दही डालने के बाद लगातार चलाते रहें ताकि वह फटे नहीं। अब कसूरी मेथी और गरम मसाला डालकर मसाले को खुशबूदार बना लें।
- चौथा कदम: भुनी हुई सोया चाप को तैयार मसाले में डाल दें। थोड़ा पानी मिलाकर 5 से 7 मिनट तक पकाएं ताकि मसाले का स्वाद अच्छी तरह अंदर तक पहुंच जाए। ऊपर से हरा धनिया डालकर सजाएं।
किसके साथ खाएं?
मसाला सोया चाप को रोटी, नान, पराठा या जीरा चावल के साथ खा सकते हैं। साथ में प्याज और नींबू मिल जाए तो स्वाद और भी बढ़ जाता है।
स्वाद बढ़ाने के आसान टिप्स
- चाप को जरूर भूनें: सोया चाप को पहले हल्का भूनने से उसका स्वाद और बनावट बेहतर हो जाती है।
- कसूरी मेथी जरूर डालें: यही वह चीज है जो ढाबा जैसा स्वाद देती है।
- दही को अच्छी तरह फेंटें: इससे ग्रेवी सिल्की और स्वादिष्ट बनती है।
- धीमी आंच पर पकाएं: धीमी आंच मसालों को अच्छी तरह मिलाने में मदद करती है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
परिचय एवं अनुभव
शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।
करियर का सफर
लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।
विशेषज्ञता
शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
पुरस्कार
लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।