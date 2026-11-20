Dev Uthani Ekadashi 2026: देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को लगाएं मेवा पाग का भोग, नोट करें रेसिपी
देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को भोग लगाने के लिए आप ये ड्राई फ्रूट्स की बर्फी, जिसे मेवा पाग भी कहते हैं; बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और आसानी से बन भी जाती है। देखें रेसिपी
देवउठनी एकादशी को साल की सबसे बड़ी एकादशी माना जाता है। इस दिन घर में देव उठाए जाते हैं और भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना की जाती है। भगवान के भोग के लिए भी लोग घर में तरह-तरह की मिठाइयां और प्रसाद बनाकर तैयार करते हैं। चूंकि पूजा में मिठाई और सूखे मेवे का खास महत्व होता है, इसलिए आप इस खास अवसर पर मेवा पाग बनाकर तैयार कर सकते हैं। मूंगफली, मखाने जैसे ड्राई फ्रूट्स को भूनकर काफी टेस्टी सी बर्फी जमाई जाती हैं, जिन्हें भगवान को भोग लगाया जाता है। व्रत-उपवास रख रहे हैं तो उसे खोलने के बाद भी ये ड्राई फ्रूट्स से बनी पाग खा सकते हैं। इस मिठाई को बनाना बहुत आसान है और ज्यादा चीजों की भी जरूरत नहीं है। आइए फटाफट से पूरी रेसिपी जान लेते हैं।
देवउठनी एकादशी पर मेवा पाग बनाने के लिए सामग्री
देवउठनी एकादशी पर भगवान के भोग के लिए ड्राई फ्रूट्स से बनी मेवा पाग बना रहे हैं, तो इन सामग्रियों की जरूरत होगी- मूंगफली के दाने (1 कटोरी), मखाना (1 कप), देसी घी (2 चम्मच), चीनी (2 कप), पानी (1 कप), देसी घी (1 चम्मच), कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल (1 कटोरी)।
देवउठनी एकादशी पर भोग-प्रसाद में बनाएं ये रेसिपी
स्टेप 1- मूंगफली और मखाना ड्राई रोस्ट करें
सबसे पहले गैस पर एक पैन चढ़ाएं और फिर मूंगफली के दाने डालकर ड्राई रोस्ट कर लें। इन्हें आपको अच्छे से भून लेना है। इसके बाद इन्हें बाहर निकाल लें, फिर इसी पैन में थोड़ा सा देसी घी गर्म करें और मखानों को क्रिस्पी और गोल्डन होने तक भून लें।
स्टेप 2- पीसकर दरदरा सा पाउडर बना लें
भुनी हुई मूंगफली थोड़ी ठंडी हो जाए तो इन्हें हाथों से मसलकर इनके छीलकर निकाल लें। फिर मिक्सर में पीसकर दरदरा सा पाउडर बना लें। ध्यान रखें आपको एकदम महीन पाउडर नहीं बनाना है। इसी तरह अलग से मखाने भी पीस लें और दरदरा सा पाउडर बना लें।
स्टेप 3- चाशनी बनाकर तैयार करें
एक पैन में दो कप चीनी और एक कप पानी डालकर चाशनी बनाने रख दें। साथ में एक चम्मच घी भी डालें और अच्छे से चलाते हुए पकने दें। चीनी मेल्ट होने दें और एक तार की चाशनी बनाकर तैयार कर लें।
स्टेप 4- चाशनी के साथ मिक्स करें ड्राई फ्रूट्स
चाशनी बनने के बाद इसमें पिसी हुई मूंगफली, मखाने और नारियल का बुरादा डालकर अच्छे से मिक्स करें। चाशनी के साथ फ्राई फ्रूट्स अच्छी तरह से मिल जाने चाहिए।
स्टेप 5- मेवा पाग ऐसे जमाएं
एक बड़ी परात पर थोड़ा सा देसी घी लगाकर ग्रीस कर लें। फिर मेवा पाग के मिक्सचर को इसमें ट्रांसफर करें और लगभग 20-25 मिनट के लिए सेट होने दें। इसके बाद चाकू की मदद से बर्फी को अपने मनचाहे आकार में काट लें। मेवा पाग का भोग बनकर तैयार है। देवउठनी एकादशी पर इसे आप भगवान विष्णु को भोग लगा सकते हैं।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
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