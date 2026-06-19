दावतों वाली आलू की कचौड़ी 1 बार इस तरह बनाएं, हरी चटनी के साथ खा कर मजा आ जाएगा!

Aloo Kachori Recipe: यूपी-बिहार के घरों में बनने वाली पारंपरिक आलू की कचौड़ी, खस्ता कचौड़ी से अलग होती है। ये बनाने में भी आसान होती है और स्वाद तो पूछो ही मत। एक बार ये रेसिपी ट्राई कर के देखें, बार बार खाने का मन ना करे तो कहना।

शाम की चाय के साथ हो या किसी दिन कुछ स्पेशल बनाना हो, आलू कचौड़ी एक ऐसी डिश है, जिसकी फरमाइश घर में हर कोई करता है। यूपी और बिहार के घरों में खासकर छुट्टी वाले दिन चटपटे आलू भर कर कचौड़ी बनाई जाती है। आमतौर पर दावतों में भी ये वाली कचौड़ी खाने को मिलती है। ये खस्ता कचौड़ी से काफी अलग होती है। एक तरह से आप इसे आलू भरी हुई पूड़ी भी कह सकते हैं क्योंकि इसका आटा पूड़ी की तरह ही लगाया जाता है, बस अंदर आलू की मसालेदार सी स्टफिंग भरी जाती है। मां के हाथों की आलू की कचौड़ी हर किसी के दिल में एक अलग जगह बनाकर है। खैर वैसी कचौड़ी तो सिर्फ मां ही बना सकती हैं, लेकिन ये रेसिपी आपको कुछ वैसा ही स्वाद जरूर देगी। एकदम देसी स्टाइल में आलू कचौड़ी खाने का मन है, तो एक बार इसे जरूर ट्राई करें।

आलू की कचौड़ी बनाने के लिए जरूरी सामग्री दावतों वाली आलू की कचौड़ी बनाने के लिए आपको ज्यादा सामग्रियों की जरूरत नहीं होती है। ये काफी कम चीजों में ही बहुत टेस्टी बनती है। मेन इसकी स्टफिंग है, जिसके लिए आपको उबले हुए आलू (4), हरी मिर्च (2-3), लाल मिर्च पाउडर (1 चम्मच), स्वादानुसार नमक, अमचूर पाउडर (आधा छोटा चम्मच) और ताजा हरा धनिया पत्ता चाहिए होंगे। बाकी गेहूं का आटा (2 कप), एक से दो चम्मच देसी घी और कचौड़ी तलने के लिए तेल की आवश्यकता होगी।

इस तरह बनाएं दावतों वाली देसी आलू की कचौड़ी आलू कचौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले इसका आटा गूंथकर रख लें। इसके लिए गेहूं के आटे में आपको 1-2 चम्मच देसी घी और स्वादानुसार नमक एड करना है। फिर थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए एक सेमी सॉफ्ट डो लगाकर तैयार कर लें। यानी आपका आटा ना ज्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, ना ही ज्यादा हार्ड। इस आटे को ढककर 10-15 मिनट के लिए रख दें, ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाए। तब तक स्टफिंग बनाकर तैयार कर लें।

स्टफिंग के लिए एक बाउल में उबले हुए आलू लें। इन्हें छीलकर अच्छी तरह मैश कर लें। आलू अच्छे से फोड़ना जरूरी है, क्योंकि स्टफिंग में गुठलियां रहने की वजह से ही अक्सर कचौड़ी फट जाती है। अब इसमें कटी हुई हरी मिर्च, ज्यादा तीखा पसंद है तो थोड़ी सी लाल मिर्च भी एड करें। साथ में स्वादानुसार नमक, थोड़ा सा अमचूर पाउडर और कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया डालकर मिक्स कर लें। चटपटी सी स्टफिंग बनकर तैयार है।

स्वाद की टिप: कुछ लोग स्टफिंग को थोड़े से तेल में एक बार भून लेते हैं। इससे भी काफी अच्छा टेस्ट आता है। आप भी चाहें तो जीरा और चुटकी भर हींग तेल में डालकर आलू की स्टफिंग भून सकते हैं, स्वाद बढ़ जाएगा।

इस तरह भरें कचौड़ी की फिलिंग अब आटे की छोटी-छोटी लोई बनाएं, फिर उसे दबाते हुए थोड़ा सा फ्लैट कर लें। इसमें आलू की स्टफिंग भरें और किनारों को दबाकर उसका मुंह बंद कर दें। बहुत ज्यादा स्टफिंग भी ना भरें, वरना कचौड़ी के फटने का डर रहता है। इसे हल्के हाथों से बेलन की मदद से बेल लें। अब सरसों के तेल में कचौड़ी को गोल्डन होने तक फ्राई कर लें।