प्रोटीन से भरपूर दाल का भरवां पराठा, बच्चों से बड़ों तक सभी को आएगा पसंद

संक्षेप:

अगर रोज के नाश्ते में कुछ नया और हेल्दी ट्राय करना चाहते हैं, तो दाल का भरवां पराठा एक बेहतरीन विकल्प है। यह स्वादिष्ट होने के साथ प्रोटीन से भरपूर भी होता है।

Jan 24, 2026 01:39 pm IST
भारतीय रसोई में पराठा सिर्फ एक व्यंजन नहीं, बल्कि भावनाओं से जुड़ा स्वाद है। आमतौर पर आलू, गोभी या पनीर के पराठे ज्यादा लोकप्रिय हैं, लेकिन दाल का भरवां पराठा एक ऐसा हेल्दी और स्वादिष्ट विकल्प है जिसे कम लोग ट्राई करते हैं। यह पराठा खासतौर पर उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो रोजमर्रा के खाने में प्रोटीन और फाइबर बढ़ाना चाहते हैं।

दाल का भरवां पराठा क्यों है खास?

दाल प्रोटीन, फाइबर और जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होती है। जब इसे मसालों के साथ भरकर पराठे में इस्तेमाल किया जाता है, तो यह ना सिर्फ स्वाद बढ़ाती है बल्कि लंबे समय तक पेट भरा होने का एहसास भी देती है। यह पराठा बच्चों के टिफिन से लेकर वीकेंड ब्रेकफास्ट तक के लिए बेहतरीन है।

आवश्यक सामग्री

भरावन के लिए:

उबली हुई पीली मूंग/अरहर दाल – 1 कप

प्याज – 1 बारीक कटा

हरी मिर्च – 1 बारीक कटी

अदरक – 1 छोटा चम्मच कद्दूकस

धनिया पत्ती – 2 चम्मच

हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला – स्वादानुसार

नमक – स्वादानुसार

आटे के लिए:

गेहूं का आटा – 2 कप

नमक – थोड़ा सा

पानी – जरूरत अनुसार

बनाने की विधि

  • सबसे पहले एक बर्तन में गेहूं का आटा लें, उसमें नमक डालकर नरम आटा गूंथ लें और 10–15 मिनट के लिए ढककर रख दें।
  • अब भरावन तैयार करें। एक पैन में थोड़ा सा तेल गर्म करें, उसमें अदरक और हरी मिर्च डालकर भूनें। फिर प्याज डालकर हल्का सुनहरा होने तक पकाएं।
  • अब उबली हुई दाल डालें और उसे अच्छे से मैश करते हुए मिलाएं। इसमें सभी सूखे मसाले और नमक डालकर 2–3 मिनट तक पकाएं। अंत में हरा धनिया मिलाकर गैस बंद कर दें।

  • अब आटे की लोइयां बनाएं, उसमें दाल का मिश्रण भरें और हल्के हाथ से बेल लें। तवे को गर्म करें और पराठे को दोनों तरफ से घी या तेल लगाकर सुनहरा होने तक सेंक लें।

परोसने के सुझाव: दाल का भरवां पराठा दही, हरी चटनी या मक्खन के साथ बेहद स्वादिष्ट लगता है। चाहें तो इसे अचार के साथ भी परोस सकते हैं।

