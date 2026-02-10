दही डालकर खूब चटपटे बनते हैं छोले, पूड़ी-चावल के साथ खा कर आ जाएगा मजा! सीखें रेसिपी
Recipe: नॉर्मल छोले तो आपने कई बार खाए होंगे लेकिन कभी दही वाले छोले ट्राई किए हैं? यकीन मानिए ये इतने टेस्टी होते हैं कि एक बार बना लेंगी तो बार-बार डिमांड आएगी। तो चलिए फटाफट सीख लेते हैं इन्हें बनाना कैसे है।
घर में कुछ स्पेशल खाने का मन हो तो छोले एकदम परफेक्ट रहते हैं। पूड़ी-पराठे, चावल और भटूरे हर किसी के साथ ये काफी टेस्टी लगते हैं। प्रेशर कुकर में उबालने के बाद बढ़िया सा तड़का और टमाटर-प्याज की ग्रेवी, स्वादिष्ट छोले बनाने के लिए बस ये दोनों बातें ध्यान रखना जरूरी है। खैर, ये नॉर्मल छोले तो आपने कई बार खाए होंगे लेकिन कभी दही वाले छोले ट्राई किए हैं? यकीन मानिए ये इतने टेस्टी होते हैं कि एक बार बना लेंगी तो बार-बार डिमांड आएगी। इनकी गाढ़ी दही वाली ग्रेवी बहुत ही टेस्टी लगती है और इसका हल्का खट्टापन काफी रिच फ्लेवर देता है। ये छोले पूड़ी और चावल के साथ नेक्स्ट लेवल लगते हैं। तो चलिए फटाफट सीख लेते हैं इन्हें बनाना कैसे है। इंस्टाग्राम पर नेहा और अंशु कुमारी ने इसकी रेसिपी को शेयर किया है।
दही वाले छोले बनाने के लिए सामग्री
दही वाले छोले बनाने के लिए आपको जिन सामग्रियों की जरूरत होगी वो हैं - छोले (1 कप), तेज पत्ता (1), दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, देसी घी, जीरा (1 चम्मच), बारीक कटी हुई प्याज (3), लहसुन-अदरक का पेस्ट (1 चम्मच), टमाटर (1, कटा हुआ), दही (1 कप), कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर (1 चम्मच), धनिया पाउडर (1 चम्मच), जीरा पाउडर (1 चम्मच), हल्दी पाउडर (1 चम्मच), गरम मसाला (1 चम्मच), नमक (स्वादानुसार), हरी मिर्च (2-3), धनिया पत्ता।
दही वाले छोले ऐसे बनाएं
चटपटे से दही वाले छोले बनाने के लिए सबसे पहले छोलों को रातभर के लिए भिगोकर रख दें। इसके बाद प्रेशर कुकर में भिगोए हुए छोले डालें, साथ में थोड़े से खड़े मसाले जैसे दालचीनी का टुकड़ा, तेज पत्ता, बड़ी इलायची और नमक एड करें। पानी डालें और लगभग 5 सीटियां आने तक पका लें।
अब एक पैन में थोड़ा सा देसी घी गर्म करें। इसमें जीरा डालकर चटका लें, फिर कटी हुई प्याज भूनें। इसके बाद अदरक-लहसुन का पेस्ट एड करें और दो मिनट के लिए कुक कर लें। इसमें कटा हुआ टमाटर डालें और हल्का नमक भी एड करें ताकि ये जल्दी गल जाए। इसके बाद इसमें दही वाली ग्रेवी मिलाएं।
दही वाली ग्रेवी बनाने के लिए एक कटोरी में फ्रेश दही लें, उसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और जीरा पाउडर डालकर मिक्स कर लें। इस घोल को प्याज टमाटर वाली ग्रेवी में एड करें और सभी चीजों को लगभग 5 मिनट के लिए पका लें।
अब ग्रेवी में उबले हुए छोले और पानी अच्छे से मिक्स करें। फिर ढककर लगभग 5 मिनट के लिए पकने छोड़ दें। इसमें चीरा लगी हुई हरी मिर्च और धनिया पत्ता एड करें और साथ में इसी स्टेज पर गरम मसाला भी मिलाएं। सभी चीजों के अच्छे से मिक्स कर दें। आपके टेस्टी से दही वाले छोले बनकर तैयार हैं। इन्हें गरमा-गरम पूड़ी या चावल के साथ सर्व करें।
