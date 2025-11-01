Hindustan Hindi News
सर्दियों में मेथी का मजा केवल सब्जी से ना ले, बनाएं ये 3 मजेदार सी डिशेज

संक्षेप: मेथी का न सिर्फ स्वाद, बल्कि फ्लेवर भी अपने-आप में अनूठा होता है। बाजार में मेथी साग नजर आने लगा हैं, तो क्यों न इनसे तरह-तरह की रेसिपीज बनाई जाएं! बता रही हैं आलोकिता शर्मा

Sat, 1 Nov 2025 06:25 AMAparajita हिन्दुस्तान
सर्दियों की दस्तक के साथ हरी सब्जियों की भरमार मार्केट में दिखने लगती है। ताजे हरी पालक और मेथी को देखकर तो बस मन ही ललचा जाता है। स्वाद के साथ ही इन सब्जियों को खाने के भी ढेर सारे फायदे हैं। लेकिन बच्चों और बड़ों को वहीं मेथी की सब्जी खिलाने की बजाय ये मजेदार डिशेज ट्राई करें। बच्चों को न्यूट्रशन और टेस्ट दोनों साथ मिलेगा।

मेथी मटर पुलाव

कितने लोगों के लिए : 04

कुकिंग टाइम 30 मिनट

सामग्री: ’बासमती चावल: 1 कप ’मटर: 1/2 कप ’मेथी पत्ता : 1/4 कप ’कटी हुई धनिया पत्ती: 2 चम्मच ’कटा प्याज: 1 ’कटी हरी मिर्च: 2 ’तेजपत्ता: 1 ’लौंग: 2 ’इलायची: 2 ’जीरा: 1/2 चम्मच ’चीनी: 1/2 चम्मच ’नमक: स्वादानुसार ’धनिया पाउडर: 1 चम्मच ’घी: 2 चम्मच ’पानी: आवश्यकतानुसार

विधि: कड़ाही में घी गर्म करें और उसमें तेजपत्ता, लौंग, इलायची और जीरा डालें। जब जीरा पक जाए तो कड़ाही में प्याज और हरी मिर्च डालें। प्याज के सुनहरा होने तक पकाएं। मेथी, धनिया पाउडर और मटर डालकर कुछ मिनट पकाएं। चावल को अच्छी तरह से धो लें और उसे अब कड़ाही में डालें। पानी और नमक डालें और ढककर चावल को पकाएं। गर्मागर्म सर्व करें।

मेथी पकौड़ा

कितने लोगों के लिए : 04

कुकिंग टाइम 25 मिनट

सामग्री: ’बेसन: 1 1/2 कप ’चावल का आटा: 2 चम्मच ’कटे प्याज: 1 कप ’बारीक कटी मेथी: 1 कप ’हल्दी: 1/2 चम्मच ’लाल मिर्च पाउडर: 1 चम्मच ’नमक: स्वादानुसार ’सौंफ: 2 चम्मच ’चीनी: चुटकी भर ’बेकिंग सोडा: 1/2 चम्मच ’पानी: आवश्यकतानुसार ’तेल: आवश्यकतानुसार

विधि: एक बर्तन में बेसन, चावल का आटा, बेकिंग सोडा, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, सौंफ, चीनी और आवश्यकतानुसार पानी डालकर गाढ़ा घोल तैयार करें। अब इसमें प्याज और मेथी डालें और कम-से-कम 10 मिनट तक मिलाएं। कड़ाही में तेल गर्म करें और इस मिश्रण से छोटे-छोटे पकौड़े बनाकर कड़ाही में डालती जाएं। पहले तेज आंच पर और फिर धीमी आंच पर पकाएं। सुनहरा हो जाने पर कड़ाही से निकालें और टोमैटो कैचअप के साथ गर्मागर्म सर्व करें।

दही मेथी पूरी

कितने लोगों के लिए : 04

कुकिंग टाइम 35 मिनट

सामग्री: ’आटा: 1 1/2 कप ’मेथी साग: 3/4 कप ’जीरा : 1/2 चम्मच ’अजवाइन: 1/4 चम्मच ’नमक: स्वादानुसार ’दही: 3/4 कप ’तेल: तलने के लिए

विधि: मेथी को साफ करके अच्छी तरह से धोएं और बारीक काट लें। एक बर्तन में आटा, मेथी, नमक, जीरा और अजवाइन डालकर अच्छी तरह से मिलाएं। दही डालें और धीरे-धीरे मिलाते हुए आटे को गूंद लें। जरूरत महसूस हो तो थोड़ा-सा पानी का भी इस्तेमाल करें। हथेलियों में हल्का-सा तेल लगाकर गूंदे हुए आटे के ऊपर लगा दें। गूंदे हुए आटे से छोटी-छोटी लोई काट लें। कड़ाही में तेल गर्म करें। लोई से पूरियां बेल लें। गर्म तेल में एक-एक करके पूरियों को डालें और सुनहरा होने तक तल लें। सूखी सब्जी व अचार के साथ गर्मागर्म सर्व करें।

