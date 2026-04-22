दादी-नानी का ठंडक वाला खजाना: गोंद कतीरा ड्रिंक के फायदे और रेसिपी
गर्मी से राहत पाने के लिए गोंद कतीरा एक पुराना और असरदार नुस्खा माना जाता है। यह शरीर को अंदर से ठंडक देता है और डिहाइड्रेशन से बचाने में मदद करता है। जानिए इसके फायदे और घर पर बनाने का आसान तरीका।
गर्मियों का मौसम आते ही शरीर में गर्मी, थकान और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। ऐसे में लोग ठंडक पाने के लिए तरह-तरह के ड्रिंक्स का सहारा लेते हैं, लेकिन हर ड्रिंक शरीर के लिए उतना फायदेमंद नहीं होता। पुराने समय में दादी-नानी गर्मी से राहत पाने के लिए गोंद कतीरा का इस्तेमाल करती थीं, जो आज भी एक असरदार और नेचुरल उपाय माना जाता है।
गोंद कतीरा में ठंडक देने वाले गुण होते हैं जो शरीर के तापमान को संतुलित रखने में मदद करते हैं। खास बात यह है कि इसे बनाना बहुत आसान है और यह शरीर को अंदर से ठंडा और हाइड्रेटेड रखने में सहायक होता है। अगर आप भी गर्मियों में हेल्दी और नेचुरल ड्रिंक ढूंढ रहे हैं, तो यह नुस्खा आपके लिए फायदेमंद हो सकता है।
आखिर गोंद कतीरा है क्या?
गोंद कतीरा एक नेचुरल गम (resin) है, जो पेड़ों से मिलता है। गर्मियों में इसे ठंडक देने वाले फूड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह शरीर को ठंडा रखने और एनर्जी देने में मदद करता है।
गोंद कतीरा के फायदे
- शरीर को ठंडक देता है
- डिहाइड्रेशन से बचाता है
- एनर्जी बनाए रखने में मदद करता है
- पेट को शांत रखता है
- स्किन के लिए भी फायदेमंद माना जाता है
गोंद कतीरा ड्रिंक बनाने की सामग्री
1–2 चम्मच गोंद कतीरा
1 गिलास ठंडा दूध या पानी
1–2 चम्मच मिश्री या शहद
1 छोटा चम्मच गुलाब जल (वैकल्पिक)
बर्फ के टुकड़े (वैकल्पिक)
बनाने की विधि (स्टेप-बाय-स्टेप)
- गोंद कतीरा भिगोएं: सबसे पहले गोंद कतीरा को रातभर पानी में भिगो दें। सुबह तक यह फूलकर जेल जैसा हो जाएगा।
- साफ करें: भीगे हुए गोंद कतीरा को साफ पानी से हल्का धो लें, ताकि कोई गंदगी ना रहे।
- ड्रिंक तैयार करें: एक गिलास में ठंडा दूध या पानी लें। उसमें 1–2 चम्मच भीगा हुआ गोंद कतीरा डालें।
- मिठास मिलाएं: अब इसमें मिश्री या शहद डालें और अच्छे से मिलाएं।
- फ्लेवर बढ़ाएं (वैकल्पिक): अगर चाहें तो इसमें थोड़ा गुलाब जल और बर्फ डाल सकते हैं, जिससे स्वाद और भी अच्छा हो जाएगा।
कैसे और कब पिएं?
- इसे दिन में एक बार पीना बेहतर होता है।
- दोपहर के समय पीने से ज्यादा ठंडक मिलती है।
- खाली पेट ज्यादा मात्रा में ना लें।
किन बातों का रखें ध्यान?
ज्यादा मात्रा में सेवन ना करें।
हमेशा अच्छी तरह भिगोकर ही इस्तेमाल करें।
अगर कोई स्वास्थ्य समस्या है, तो डॉक्टर से सलाह लें।
समर ड्रिंक: गोंद कतीरा ड्रिंक एक आसान और असरदार देसी नुस्खा है, जो गर्मियों में शरीर को ठंडा और हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है। इसे सही तरीके से बनाकर आप भी इसके फायदे उठा सकते हैं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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