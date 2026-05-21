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ना गैस का झंझट, ना मिर्च-मसाला! बचे चावल और दही से बनाएं 5 मिनट में टेस्टी डिश, गर्मियों में जरूर करें ट्राई

Deepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
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गर्मियों में कुछ जल्दी बनने वाला और हेल्दी-टेस्टी डिश खाना चाहते हैं, तो दही-चावल से स्वादिष्ट रेसिपी तैयार कर सकते हैं। मसाले वाला दही-चावल  बनाने में सिर्फ 5 मिनट लगेंगे और ये पेट के  लिए अच्छा भी होगा। तो चलिए इसकी रेसिपी बताते हैं।

ना गैस का झंझट, ना मिर्च-मसाला! बचे चावल और दही से बनाएं 5 मिनट में टेस्टी डिश, गर्मियों में जरूर करें ट्राई

गर्मियों में लोग ऐसी रेसिपी पसंद करते हैं जो जल्दी तैयार हो जाए और खाने में टेस्टी भी हो। अगर आप कुछ चटपटा, टेस्टी और हेल्दी ऑप्शन खोज रहे हैं, तो मसाला दही चावल ऐसी ही एक आसान डिश है, जिसे सिर्फ 5 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। साउथ की यह लोकप्रिय रेसिपी अब देशभर में पसंद की जाती है। गर्मियों के मौसम में दही शरीर को ठंडक पहुंचाता है, जबकि चावल पेट को भरने के साथ एनर्जी देने का काम करता है। यही वजह है कि लोग इसे लंच, डिनर या हल्के स्नैक के तौर पर खाना पसंद करते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं 5 मिनट में बनने वाले दही-चावल वाली रेसिपी।

दही चावल बनाने के लिए सामग्री-

1 कप पके हुए चावल

1 कप ताजा दही

स्वादानुसार नमक

1 छोटा चम्मच चाट मसाला

1 बारीक कटा प्याज

1 बारीक कटा टमाटर

1 हरी मिर्च

थोड़ा हरा धनिया

तड़के के लिए-

1 छोटा चम्मच तेल

आधा छोटा चम्मच राई

4-5 करी पत्ते

1 सूखी लाल मिर्च

मसाला दही चावल बनाने की आसान विधि

सबसे पहले एक बड़े बाउल में पके हुए चावल लें। ध्यान रखें कि चावल पूरी तरह ठंडे हों ताकि दही फटे नहीं। गर्म चावल में दही सही से मिलेगा नहीं और फटा हुआ दिखेगा। अब इसमें ताजा दही डालकर अच्छी तरह मिला लें। आप दही ठंडा या नॉर्मल ले सकते हैं। इसके बाद नमक और चाट मसाला मिलाएं। अब इसमें बारीक कटा प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और हरा धनिया डालें। इससे डिश का स्वाद और भी बढ़ जाएगा।

तड़का कैसे लगाएं

आप दही चावल बनाकर तैयार कर लें, इसके बाद एक छोटे पैन में तेल गर्म करें। इसमें राई डालें और चटकने दें। फिर करी पत्ता और सूखी लाल मिर्च डालकर हल्का तड़का तैयार करें। इस तड़के को दही चावल के ऊपर डाल दें। बस आपका हेल्दी और टेस्टी मसाला दही चावल तैयार है। इसे ठंडा-ठंडा सर्व करें।

सेहत के लिए भी फायदेमंद

हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स पेट को ठंडक पहुंचाते हैं और पाचन प्रक्रिया को बेहतर बनाए रखने में मदद करते हैं। वहीं चावल शरीर को तुरंत ऊर्जा देने का काम करता है। गर्मियों में यह डिश शरीर को ठंडक देने के साथ पेट को हल्का महसूस कराती है। कम मसाले और कम तेल होने की वजह से यह हेल्दी फूड की लिस्ट में भी शामिल किया जाता है।

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क्यों पसंद की जाती है यह रेसिपी

मसाला दही चावल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे बनाने में ज्यादा समय या मेहनत नहीं लगती। घर में रात के बचे हुए चावल से भी इसे आसानी से तैयार किया जा सकता है। बच्चे हों या बड़े, हर उम्र के लोग इसका स्वाद पसंद करते हैं। यही कारण है कि यह रेसिपी तेजी से लोगों की पसंदीदा झटपट डिश बनती जा रही है।

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Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


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