Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

10 मिनट में बनाना है लंच? ये चटपटा आलू भुजिया पराठा ट्राई करें, बच्चों को खूब पसंद आएगा!

By Anmol Chauhan
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

सुबह का नाश्ता हो या फटाफट से लंच रेडी करना हो, ये चटपटा आलू भुजिया पराठा एक बार जरूर ट्राई करें। ये इतना क्रिस्पी और स्पाइसी बनता है कि बच्चे हों या बड़े, सभी शौक से खा लेते हैं। इसकी रेसिपी भी काफी सिंपल है -

Viral Aloo Bhujia Paratha Recipe
आलू भुजिया पराठा

सुबह के नाश्ते से ले कर लंच और डिनर तक, पराठे खाना हर किसी को पसंद होता है। नॉर्मली सादे पराठे या कभी-कभार चटपटी स्टफिंग वाले भरवां पराठे घरों में बनते हैं। वैसे इन दिनों एक खास किस्म का पराठा भी काफी वायरल हो रहा है, जिसे आलू भुजिया पराठा कह सकते हैं। आलू भुजिया नमकीन आपने स्नैक के रूप में तो खूब खाया होगा, लेकिन इसे पराठे की स्टफिंग में डालकर बहुत ही चटपटा और टेस्टी पराठा बनकर तैयार होता है। इसकी हर एक बाइट क्रंची और स्पाइसी होती है, जिस वजह से रेगुलर पराठे से काफी यूनिक टेस्ट आता है। अगर आपका कुछ चटपटा खाने का मन है, जो फटाफट बन भी जाए और उसका टेस्ट यूनिक भी हो, तो एक बार ये आलू भुजिया पराठा जरूर ट्राई करें। बच्चों के टिफिन के लिए भी ये एक परफेक्ट रेसिपी है। आइए जानते हैं-

आलू भुजिया पराठा बनाने के लिए सामग्री

बाहर से सुनहरा और कुरकुरा और अंदर से चटपटी स्टफिंग वाला आलू भुजिया पराठा बनाने के लिए आपको जिन सामग्रियों की जरूरत होगी वो हैं- गेहूं का आटा, आलू भुजिया (3-4 चम्मच), कटी हुई प्याज (1-2), देसी घी (1 चम्मच), कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर (1 चम्मच), चाट मसाला (1-2 चम्मच), अजवाइन (आधा चम्मच), कसूरी मेथी (1 चम्मच), स्वादानुसार नमक और ताजा हरा धनिया पत्ता।

ये भी पढ़ें:सब्जी नहीं! 1 बार तुरई की ये चटपटी सी चटनी ट्राई करें, उंगलियां चाटकर खाएंगे

क्रिस्पी और स्पाइसी आलू भुजिया पराठे की रेसिपी

जब भी कुछ चटपटा और अलग सा खाने का मन करे तो आप ये आलू भुजिया पराठा बनाकर तैयार कर सकते हैं। फटाफट बन जाता है और खाने में इतना कुरकुरा और टेस्टी लगता है कि बार-बार खाने का मन करे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं कि इसे बनाना कैसे है-

स्टेप 1- पराठे की स्टफिंग बनाकर तैयार करें

सबसे पहले पराठे की स्टफिंग बनाकर तैयार कर लें। इसके लिए एक बाउल में आलू भुजिया नमकीन लें। इसमें कटी हुई प्याज और कुछ बेसिक मसाले जैसे- कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, हाथों से मसलकर अजवाइन और कसूरी मेथी एड करें। इसमें नमक डालने की खास जरूरी नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा कटा हुआ ताजा हरा धनिया पत्ता इसमें एड करें। सभी चीजें मिक्स करें, स्टफिंग बनकर तैयार है।

स्वाद की टिप- सभी चीजें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं, इसके लिए आप स्टफिंग में 1-2 चम्मच देसी घी एड कर सकते हैं। मसाले आपस में अच्छे से मिल जाएंगे।

ये भी पढ़ें:बारिश के मौसम में ट्राई करें चटपटी लहसुनी मैगी, उंगलियां चाटते रह जाएंगे घरवाले

स्टेप 2- आटे में स्टफिंग भर के पराठा बनाएं

अब नॉर्मली आप जैसे पराठे या रोटी का आटा लगाती हैं, वैसे ही गूंथकर तैयार कर लें। आटे को 10 मिनट का रेस्ट दें, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब एक लोई लें और सूखा आटा लगाकर उसे हाथों से थोड़ा सा फ्लैट कर लें। इसमें आलू भुजिया वाली चटपटी स्टफिंग भरें और हाथों से मोड़ते हुए इसके मुंह को बंद कर दें। अब पराठा बेल लें और दोनों तरफ से देसी घी लगाकर गोल्डन ब्राउन होने तक सेंक लें।

स्वाद की टिप- पराठे पर ताजा मक्खन लगाएं और दही या रायते के साथ सर्व करें। बहुत ही टेस्टी कॉम्बिनेशन लगता है।

ये भी पढ़ें:सूजी का हलवा रसीला बनाना है? भूनते हुए ये 1 चीज मिला दें, हलवाई वाला स्वाद आएगा!
Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन

और पढ़ें
Recipe Corner Recipe In Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।