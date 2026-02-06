बच्चे हैं मोमो के शौकीन तो बनाकर खिलाएं ये वायरल momo पराठा, हर दिन इसी की डिमांड करेंगे!
Viral Momo Paratha Recipe: पराठे तो आपने अलग-अलग तरह के बनाए होंगे लेकिन क्या कभी मोमो पराठा ट्राई किया है? ये रेसिपी काफी वायरल है और यकीन मानिए ये पराठे इतने टेस्टी बनते हैं कि बच्चे रोज-रोज इन्हीं की डिमांड करने वाले हैं।
बच्चों को बाहर का कुछ खिलाते रहो तो वो खुश रहते हैं। वहीं घर का खाना सुनते ही उनका मुंह बन जाता है। ये कहानी घर-घर की है। अब इसका स्मार्ट सॉल्यूशन यही है कि घर के खाने को ही जरा टेस्टी सा ट्विस्ट दिया जाए, ताकि बच्चे बाहर के खाने की डिमांड करें ही ना। आज की रेसिपी भी जरा कुछ ऐसी ही है। पराठे तो आपने अलग-अलग तरह के बनाए होंगे लेकिन क्या कभी मोमो पराठा ट्राई किया है? ये रेसिपी काफी वायरल है और यकीन मानिए ये पराठे इतने टेस्टी बनते हैं कि बच्चे रोज-रोज इन्हीं की डिमांड करने वाले हैं। आपका भी कुछ चटपटा खाने का मन करे तो मोमो पराठे परफेक्ट ऑप्शन हैं। इंस्टाग्राम पर शेफ नेहा और अंशु कुमारी ने इसकी रेसिपी शेयर की है। आइए जानते हैं।
मोमो पराठा बनाने के लिए सामग्री
वायरल मोमो पराठा बनाने के लिए आपको जिन सामग्रियों की जरूरत होगी वो हैं - गेहूं का आटा, आधी पत्ता गोभी, 1 शिमला मिर्च, 1 गाजर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च (बारीक कटे हुए), प्याज (1 कप), नमक, काली मिर्च पाउडर, सोया सॉस (1 चम्मच), धनिया पत्ता, सफेद तिल, हरा प्याज और तेल।
ऐसे बनाएं चटपटा सा मोमो पराठा
ये वायरल चटपटा मोमो पराठा बनाने के लिए सबसे पहले पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और गाजर को अच्छे से धो कर मोटे-मोटे टुकड़ों में काट लें। फिर इन्हें चॉपर की मदद से हल्का बारीक चॉप कर लें। अब एक पैन में हल्का सा तेल गर्म करें, इसमें बारीक कटा हुए अदरक-लहसुन और हरी मिर्च डालकर तड़का लें। इसमें बारीक कटी हुई प्याज एड करें और लगभग दो मिनट के लिए पका लें।
इसके बाद चॉप की हुई सब्जियां एड करें और लगभग 5 मिनट के लिए कुक होने दें। फिर इसमें स्वादानुसार नमक, काली मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच सोया सॉस मिक्स कर के दो मिनट तक पकने दें। लास्ट में धनिया पत्ता एड कर के गैस की फ्लेम ऑफ कर दें। पराठे की फिलिंग बनकर तैयार है।
अब गेहूं का नॉर्मल आटा लगा लें। इसे तोड़कर छोटी सी लोई बनाएं और बेल लें। इसमें स्टफिंग भरें, फिर पराठे को मोड़कर तिकोना शेप दें। ऊपर से जरा से सफेद तिल और कटी हुई हरी प्याज लगाएं। फिर हल्के हाथों से बेल लें। गर्म तवे पर पराठा डालें और तेल लगाकर अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक सेंक लें। आपका चटपटा सा मोमो पराठा बनकर तैयार है। इसे तीखी लाल चटनी और मेयोनीज के साथ सर्व करें।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
परिचय एवं प्रोफेशनल पहचान
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन
