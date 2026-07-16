ऑरेंज दाल से बनाई है कभी पकौड़ियां, एक बार बना लिया तो हर दिन होगी डिमांड
Crispy pakoda recipe: बारिश के सीजन में गर्मागर्म चाय और पकौड़े का मजा खूब आता है। लेकिन घर में कभी चना या मूंग खत्म हो जाए तो इस लाल दाल यानी मसूर की दाल से क्रिस्पी पकौड़े बनाकर तलें।
चने की दाल और बेसन की पकौड़ियां तो खूब खाई होगी। काफी सारे लोग मूंग, उड़द की पकौड़ियां भी बनाते हैं। लेकिन अब की बारिश हो तो आप बनाएं ऑरेंज वाली दाल से पकौड़ियां। वहीं ऑरेंज दाल जिसे मसूर बोलते हैं। मसूर की बगैर छिलके वाली दाल ऑरेंज कलर की होती है और काफी सारे लोग इसे लाल दाल भी बुलाते हैं। आमतौर पर इसे लोग दाल की तरह ही बनाते हैं और चीजें बनाने में इसका यूज नहीं करते। जबकि ये न्यूट्रिशन से भरपूर होती है और इसका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है। तो अगर आप ने अभी तक कभी भी इसके पकौड़े ट्राई नहीं किए हैं तो एक बार जरूर बनाएं। नोट कर लें बिल्कुल आसान सी रेसिपी।
लाल दाल की पकौड़ी की सामग्री
दो कप मसूर की बिना छिलके वाली दाल
दो प्याज लच्छेदार कटा हुआ
एक चम्मच जीरा
धनिया पाउडर एक चम्मच
हल्दी पाउडर एक चम्मच
नमक स्वादानुसार
हरी मिर्च बारीक कटी हुई
दो इंच अदरक का टुकड़ा
आठ से दस लहसुन की कलियां
तलने के लिए तेल
लाल दाल की पकौड़ी बनाने की रेसिपी
- मसूर की दाल की पकौड़ी बनाना बिल्कुल सिंपल है और एक बार तो ट्राई करना बनता है।
- सबसे पहले बिना छिलके वाली मसूर की दाल को लेकर अच्छी तरह से धो लें।
- फिर इसे चार से पांच घंटे के लिए भिगो दें।
- जब ये अच्छी तरह से फूल जाए तो इसके पानी को निथार कर एक बार फिर से साफ पानी से धो लें।
- अब मिक्सी के जार में इस भीगी दाल को डालकर पेस्ट तैयार करें।
- साथ में आठ से दस लहसुन की कलियां और अदरक के टुकड़ों को भी दाल के साथ ही पीसकर पेस्ट में शामिल कर लें। अगर तीखा पसंद है तो साथ में तीन से चार हरी मिर्च भी डाल दें।
- अब ध्यान रहे कि पानी का इस्तेमाल बहुत कम करना है। लगभग इतना कि बस थिक पेस्ट बन जाए।
- अब इसमे हल्दी, धनिया पाउडर डालें। थोड़ी सी स्वादानुसार हींग और नमक डाल दें।
- जीरा और दो से तीन लच्छेदार कटा प्याज डालें।
- सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें।
- बस अब कड़ाही में तेल गर्म करें और हाथों में थोड़ा सा पेस्ट लेकर हल्का सा उंगलियों से चपटा करें और शेप दें।
- जिससे कि ये दिखने में सुंदर लगे।
- बस अब तेल में डालें और मीडियम फ्लेम पर सुनहरा होने तक तल लें।
- ज्यादा क्रिस्पी खाना है तो एक बार तलकर निकाल लें और दोबारा ठंडा होने के बाद फिर से गर्म आंच पर फ्राई करें।
- इससे पकौड़े बिल्कुल क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन बनकर तैयार होंगे।
- बस इन्हें गर्मागर्म निकालें और हरी चटनी के साथ सर्व करें
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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