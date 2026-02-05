आलू के छिलकों से बनाएं कुरकुरे चिप्स, जीरो वेस्ट कुकिंग का स्मार्ट तरीका
आलू के छिलके फेंकने से पहले रुकिए। इन्हीं छिलकों से बन सकते हैं कुरकुरे, हेल्दी और टेस्टी चिप्स। पोटैशियम और मैग्नीशियम से भरपूर ये जीरो वेस्ट रेसिपी स्वाद और सेहत दोनों का ख्याल रखती है।
अक्सर हम सब्जी बनाते वक्त आलू के छिलकों को बिना सोचे-समझे कूड़े में फेंक देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही छिलके पोषण से भरपूर होते हैं और इन्हीं से एक स्वादिष्ट और हेल्दी स्नैक तैयार किया जा सकता है? जीरो वेस्ट कुकिंग का मतलब है खाने की हर चीज का सही इस्तेमाल करना और आलू के छिलकों से बनने वाले चिप्स इसका बेहतरीन उदाहरण हैं।
आलू के छिलके क्यों हैं हेल्दी?
आलू के छिलकों में मैग्नीशियम और पोटैशियम अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। मैग्नीशियम मांसपेशियों और नर्व फंक्शन के लिए जरूरी होता है, जबकि पोटैशियम दिल की सेहत और ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने में मदद करता है। इसके अलावा, आलू की स्किन में फाइबर भी होता है, जो पाचन को बेहतर बनाता है और लंबे समय तक पेट भरा रखने में मदद करता है।
Zero Waste Cooking का महत्व
आज के समय में फूड वेस्ट एक बड़ी समस्या बन चुका है। जीरो वेस्ट कुकिंग ना सिर्फ कचरा कम करती है, बल्कि हमारे खाने को ज्यादा पौष्टिक भी बनाती है। जब हम छिलकों, डंठलों और बीजों का सही इस्तेमाल करते हैं, तो हम पैसे बचाने के साथ-साथ पर्यावरण की भी रक्षा करते हैं।
आलू के छिलकों से चिप्स बनाने की आसान विधि
- सबसे पहले आलू को अच्छी तरह धो लें ताकि छिलकों पर लगी मिट्टी या गंदगी साफ हो जाए। इसके बाद पतले छिलके उतारें और उन्हें नमक वाले पानी में 10 मिनट के लिए भिगो दें। इससे अतिरिक्त स्टार्च निकल जाएगा और छिलके और भी कुरकुरे बनेंगे।
- अब छिलकों को अच्छी तरह सुखा लें। एक बाउल में इन्हें थोड़ा सा तेल, नमक, लाल मिर्च पाउडर और चाट मसाले के साथ टॉस करें। आप चाहें तो बेकिंग के लिए एयर फ्रायर या ओवन का इस्तेमाल कर सकते हैं। 180 डिग्री पर 12–15 मिनट बेक करें, बीच-बीच में पलटते रहें। चाहें तो हल्के तेल में डीप फ्राई भी कर सकते हैं।
स्वाद और सेहत दोनों का ख्याल
ये चिप्स बाहर मिलने वाले पैकेट वाले चिप्स की तुलना में ज्यादा हेल्दी होते हैं क्योंकि इनमें प्रिजर्वेटिव्स और एक्स्ट्रा नमक नहीं होता। आप अपने स्वाद और सेहत के अनुसार मसाले एडजस्ट कर सकते हैं।
छोटी आदत, बड़ा बदलाव
आलू के छिलकों से चिप्स बनाना ना सिर्फ एक स्मार्ट कुकिंग आइडिया है, बल्कि यह हमें सिखाता है कि रसोई में कचरा कम करना कितना आसान हो सकता है। अगली बार जब आप आलू छीलें, तो छिलकों को फेंकने के बजाय उनसे कुछ नया और हेल्दी बनाने की सोचें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
परिचय एवं अनुभव
शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।
करियर का सफर
लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।
विशेषज्ञता
शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
पुरस्कार
लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।और पढ़ें
