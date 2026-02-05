Hindustan Hindi News
आलू के छिलकों से बनाएं कुरकुरे चिप्स, जीरो वेस्ट कुकिंग का स्मार्ट तरीका

आलू के छिलकों से बनाएं कुरकुरे चिप्स, जीरो वेस्ट कुकिंग का स्मार्ट तरीका

संक्षेप:

आलू के छिलके फेंकने से पहले रुकिए। इन्हीं छिलकों से बन सकते हैं कुरकुरे, हेल्दी और टेस्टी चिप्स। पोटैशियम और मैग्नीशियम से भरपूर ये जीरो वेस्ट रेसिपी स्वाद और सेहत दोनों का ख्याल रखती है।

Feb 05, 2026 03:49 pm IST
अक्सर हम सब्जी बनाते वक्त आलू के छिलकों को बिना सोचे-समझे कूड़े में फेंक देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही छिलके पोषण से भरपूर होते हैं और इन्हीं से एक स्वादिष्ट और हेल्दी स्नैक तैयार किया जा सकता है? जीरो वेस्ट कुकिंग का मतलब है खाने की हर चीज का सही इस्तेमाल करना और आलू के छिलकों से बनने वाले चिप्स इसका बेहतरीन उदाहरण हैं।

आलू के छिलके क्यों हैं हेल्दी?

आलू के छिलकों में मैग्नीशियम और पोटैशियम अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। मैग्नीशियम मांसपेशियों और नर्व फंक्शन के लिए जरूरी होता है, जबकि पोटैशियम दिल की सेहत और ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने में मदद करता है। इसके अलावा, आलू की स्किन में फाइबर भी होता है, जो पाचन को बेहतर बनाता है और लंबे समय तक पेट भरा रखने में मदद करता है।

Zero Waste Cooking का महत्व

आज के समय में फूड वेस्ट एक बड़ी समस्या बन चुका है। जीरो वेस्ट कुकिंग ना सिर्फ कचरा कम करती है, बल्कि हमारे खाने को ज्यादा पौष्टिक भी बनाती है। जब हम छिलकों, डंठलों और बीजों का सही इस्तेमाल करते हैं, तो हम पैसे बचाने के साथ-साथ पर्यावरण की भी रक्षा करते हैं।

आलू के छिलकों से चिप्स बनाने की आसान विधि

  1. सबसे पहले आलू को अच्छी तरह धो लें ताकि छिलकों पर लगी मिट्टी या गंदगी साफ हो जाए। इसके बाद पतले छिलके उतारें और उन्हें नमक वाले पानी में 10 मिनट के लिए भिगो दें। इससे अतिरिक्त स्टार्च निकल जाएगा और छिलके और भी कुरकुरे बनेंगे।
  2. अब छिलकों को अच्छी तरह सुखा लें। एक बाउल में इन्हें थोड़ा सा तेल, नमक, लाल मिर्च पाउडर और चाट मसाले के साथ टॉस करें। आप चाहें तो बेकिंग के लिए एयर फ्रायर या ओवन का इस्तेमाल कर सकते हैं। 180 डिग्री पर 12–15 मिनट बेक करें, बीच-बीच में पलटते रहें। चाहें तो हल्के तेल में डीप फ्राई भी कर सकते हैं।

स्वाद और सेहत दोनों का ख्याल

ये चिप्स बाहर मिलने वाले पैकेट वाले चिप्स की तुलना में ज्यादा हेल्दी होते हैं क्योंकि इनमें प्रिजर्वेटिव्स और एक्स्ट्रा नमक नहीं होता। आप अपने स्वाद और सेहत के अनुसार मसाले एडजस्ट कर सकते हैं।

छोटी आदत, बड़ा बदलाव

आलू के छिलकों से चिप्स बनाना ना सिर्फ एक स्मार्ट कुकिंग आइडिया है, बल्कि यह हमें सिखाता है कि रसोई में कचरा कम करना कितना आसान हो सकता है। अगली बार जब आप आलू छीलें, तो छिलकों को फेंकने के बजाय उनसे कुछ नया और हेल्दी बनाने की सोचें।

