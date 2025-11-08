बाहर से कुरकुरी, अंदर से मुलायम– ट्राई करें आलू-दही की जलेबी का अनोखा स्वाद!

भारतीय मिठाइयों में जलेबी का नाम आते ही हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। इसकी कुरकुरी बनावट और मीठा स्वाद हर खास मौके की शान बना देता है। लेकिन अगर इस पारंपरिक जलेबी में थोड़ा सा नया ट्विस्ट जोड़ दिया जाए तो बात ही कुछ और हो जाती है। ऐसी ही एक स्वादिष्ट और क्रिएटिव रेसिपी है आलू-दही की जलेबी जो पारंपरिक जलेबी के स्वाद में हल्की खटास और नर्माहट का जादू घोल देती है। इस रेसिपी में उबले आलू और दही का मेल घोल को फुलाता है और जलेबी को बाहर से कुरकुरी तो अंदर से बेहद मुलायम बनाता है। इसका स्वाद और बनावट इतनी लाजवाब होती है कि एक बार खाने के बाद कोई भी इसे भूल नहीं पाता। त्योहारों, पार्टियों या अचानक मीठा खाने का मन हो तो इसे जरूर बना सकते हैं। फॉलो करें इसकी झटपट और आसान रेसिपी-