आटे में ये 2 चीजें और मसाले मिलाकर बनाएं खस्ता मसाला पूड़ी, दही-अचार के साथ खूब टेस्टी लगेगी
Masala Poori Recipe: हर बार वही सिंपल पूड़ी बनाना छोड़िए और ये खस्ता कुरकुरी मसाला पूड़ी एक बार ट्राई कीजिए। इसका स्वाद इतना लाजवाब है कि आप बिना किसी सब्जी के भी पेट भर लेंगे। रेसिपी भी सिंपल है, आइए जानते हैं।
गरमा-गरम पूड़ी खाना भला किसे पसंद नहीं होता। कभी-कभार जब सब्जी टेस्टी ना बनी हो या कुछ बढ़िया खाने का मन हो, तो घरवाले अक्सर पूड़ियों की ही डिमांड करते हैं। यही नहीं लोग सफर पर भी जाते हैं तो साथ में पूड़ी ही पैक करते हैं। खैर, नॉर्मल नमक वाली पूड़ी तो आपने खाई होगी लेकिन क्या कभी मसाला पूड़ी ट्राई की है? आटे में मसाले मिलाकर गूंथा जाता है और करारी सी पूड़ी बनकर तैयार होती है। इन पूड़ियों की खासियत यही है कि इन्हें आप बिना किसी सब्जी के भी शौक से खा सकते हैं। जरा सा अचार या दही साथ में मिल जाए, तो खा कर मजा ही आ जाता है। सफर पर साथ ले जाने के लिए ये मसाला पूड़ी बेस्ट रहती हैं। ये जल्दी खराब भी नहीं होती। तो चलिए फटाफट से रेसिपी जान लेते हैं।
खस्ता और कुरकुरी मसाला पूड़ी बनाने के लिए सामग्री
खस्ता मसाला पूड़ी बनाने के लिए आपको जिन सामग्रियों की जरूरत होगी वो हैं- गेहूं का आटा (2 कप), बेसन (आधा कप), सूजी (आधा कप), हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट (1 चम्मच), जीरा, अजवाइन, चिली फ्लेक्स (मोटी कुटी हुई लाल मिर्च), धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, अमचूर पाउडर, चुटकी भर हींग, नमक स्वादानुसार, बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, तेल (1 चम्मच) और तलने के लिए।
कुरकुरी और स्वादिष्ट मसाला पूड़ी बनाने की विधि
मसाला पूड़ी बनाने के लिए सबसे पहले एक परात या बड़ी बाउल में गेहूं का आटा लें। अब इसमें थोड़ा सा बेसन और सूजी मिलाएं। सूजी से पूड़ी खस्ता बनती है और तेल कम सोखती है, वहीं बेसन से उसका टेस्ट बढ़ जाता है। अब इसमें अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट एड करें, साथ में जीरा और हाथों से मसलकर अजवाइन भी मिला दें। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स है तो जरूर डालें, इससे पूड़ी का रंग और स्वाद दोनों अच्छे आते हैं।
अब बारी है पूड़ी में कुछ बेसिक मसाले मिलाने की। आपको आटे में धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, भुना जीरा पाउडर, गरम मसाला, अमचूर पाउडर, चुटकी भर हींग और स्वादानुसार नमक मिलाना है। ऊपर से बारीक कटा हुआ ताजा धनिया पत्ता एड करें। अब आटे में एक चम्मच तेल मिलाएं और थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए गूंथ लें। मसाला पूड़ी का आटा आपको थोड़ा सा सख्त ही लगाना है।
आटा गूंथने के बाद उसे लगभग 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। इससे सूजी फूल जाएगी और आटा अच्छी तरह सेट हो जाएगा। अब इसकी छोटी-छोटी लोइयां बना लें। चकले पर थोड़ा सा तेल लगाकर इन्हें पूड़ी की शेप में बेल लें। कढ़ाही में मीडियम फ्लेम पर तेल गर्म कर लें। इसमें पूड़ी को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लें। आपको खस्ता और कुरकुरी मसाला पूड़ी बनकर तैयार हैं। इन्हें अचार, दही या रायते के साथ सर्व करें।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
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