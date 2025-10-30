लेयर के साथ क्रिस्पी बनेगा मीठा पराठा, नोट कर लें बनाने की ये आसान सी रेसिपी

मीठा पराठा बच्चों का तो पसंदीदा होता ही है। साथ ही बड़ों की बचपन की यादे भी इस पराठे के साथ जुड़ी होती है। इसलिए कभी ना कभी हेल्दी डाइट फॉलो करने के बाद मीठे पराठे का स्वाद तो सभी लेना चाहते हैं। लेकिन आपका पराठा अगर क्रिस्पी बनने की बजाय टाइट हो जाता है। और सेंकते वक्त फटकर चाशनी बाहर निकल जाती है। तो इस रेसिपी को नोट कर लें। जिसकी मदद से हर एक पराठा क्रिस्पी और लेयर वाला बनकर होगा तैयार।