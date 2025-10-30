Hindustan Hindi News
लेयर के साथ क्रिस्पी बनेगा मीठा पराठा, नोट कर लें बनाने की ये आसान सी रेसिपी

संक्षेप: Meetha Paratha Recipe: बच्चे हो या बड़े मीठा पराठा हर किसी को पसंद आता है। तो अगर आप मीठे पराठे के शौकीन हैं और खाना चाहते हैं तो इसे बनाने का ये खास तरीका नोट कर लें। जिसकी मदद से पराठा क्रिस्पी और लेयर वाला बनकर तैयार होगा।

Thu, 30 Oct 2025 07:51 PM
मीठा पराठा बच्चों का तो पसंदीदा होता ही है। साथ ही बड़ों की बचपन की यादे भी इस पराठे के साथ जुड़ी होती है। इसलिए कभी ना कभी हेल्दी डाइट फॉलो करने के बाद मीठे पराठे का स्वाद तो सभी लेना चाहते हैं। लेकिन आपका पराठा अगर क्रिस्पी बनने की बजाय टाइट हो जाता है। और सेंकते वक्त फटकर चाशनी बाहर निकल जाती है। तो इस रेसिपी को नोट कर लें। जिसकी मदद से हर एक पराठा क्रिस्पी और लेयर वाला बनकर होगा तैयार।

मीठा पराठा बनाने की सामग्री

गेंहू का आटा

देसी खांड या शक्कर

एक चम्मच दालचीनी पाउडर

देसी घी

मीठा पराठा बनाने की रेसिपी

  • मीठा पराठा लच्छेदार बनाना चाहती हैं तो सिंपल चीनी डालकर पराठा तैयार ना करें।
  • सबसे पहले गेहूं के आटे को पानी डालकर सॉफ्ट गूंथ लें।
  • और ढंककर रेस्ट होने के लिए रख दें।
  • इतनी देर में जितने पराठे बनाने हैं उसके हिसाब से शक्कर या देसी खांड का पेस्ट तैयार कर लें।
  • पराठे को मीठा बनाने के लिए केवल चीनी ना भरे बल्कि ये खास तरह की मीठी स्टफिंग बनाकर तैयार करें। इस स्टफिंग को बनाने के लिए चाहिए एक चम्मच देसी खांड या शक्कर।
  • उसमे डाले दालचीनी पाउडर चुटकीभर और साथ में एक चम्मच मैदा या गेहूं का आटा।
  • अब घी को मेल्ट करके डालकर इसे अच्छी तरह मिक्स कर पेस्ट जैसा तैयार कर लें।
  • पराठा बनाने के लिए के रोटी बेलकर तैयार कर लें।
  • अब तैयार रोटी के ऊपर घी और शक्कर के पेस्ट को चम्मच से अच्छी तरह से फैला लें।
  • अब रोटी को लच्छा पराठा बनाने के जैसे पूरा रोल कर लें।
  • फिर राउंड शेप में चकरी की तरह रोल करें और आखिरी हिस्से को ऊपर की तरफ अच्छी तरह से दबा दें।
  • थोड़ा सा ड्राई आटा लगाएं और रोटी को बेल लें।
  • ़तवे को गर्म करें और घी या तेल से सेंक लें। बस ये मीठा पराठा क्रिस्पी और लेयर वाला बनकर आसानी से तैयार हो जाएगा।

