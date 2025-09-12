बचे हुए चावलों से बनाएं टेस्टी क्रिस्पी कुरकुरे, पैकेट वाला खाना छोड़ देंगे बच्चे
kurkure recipe with leftover rice: घर में चावल बनाने के बाद बच गए हैं और वो आसानी से खत्म नहीं होंगे तो इन चावलों को फेंकने की बजाय मजेदार क्रिस्पी कुरकुरे बनाकर देखें। इसे खाने के बाद बच्चे पैकेट वाले कुरकुरे खाने की जिद करना छोड़ देंगे।
कई बार घर में पके हुए चावल बच जाते होंगे। इन चावलों से आपने फ्राईड राइस और पकौड़े तो कई बार ट्राई किए होंगे। लेकिन क्या कभी इन बासी चावलों से कुरकुरे बनाकर देखा है? अगर नहीं तो आज ही बनाकर ट्राई कर लें। पके हुए चावलों से बने इन टेस्टी क्रिस्पी कुरकुरे की रेसिपी आसान है। और नेक्स्ट टाइम जब भी घर में ढेर सारे चावल बच जाए तो टेंशन ना ले। बस फटाफट ये कुरकुरे बनाकर रख लें। बच्चे-बड़े सब चट कर जाएंगे।
क्रिस्पी कुरकुरे बनाने की सामग्री
बचे हुए चावल
दो चम्मच बटर
आधा चम्मच नमक
दो चम्मच चावल का आटा
एक चौथाई कप पानी
आधा चम्मच बेकिंग पाउडर
आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च
दो चम्मच बेसन
चाट मसाला
लाल मिर्च पाउडर स्वादानुसार
गरम मसाला
क्रिस्पी चावल से कुरकुरे बनाने की रेसिपी
- सबसे पहले बचे हुए पके चावलों को मिक्सी के जार में डाल दें
- साथ ही दो चम्मच चावल का आटा, दो चम्मच बटर, नमक स्वादानुसार डालें।
- साथ ही बेकिंग पाउडर आधा चम्मच और पानी एक चौथाई कप डालकर पीस लें।
- पानी मिलाकर अच्छे से पीस लें लेकिन ध्यान रहे कि पान ज्यादा ना हो। चावलों का केवल गाढ़ा पेस्ट तैयार करना है।
- चावल पीसने के बाद इसे बाउल में निकाल लें और कश्मीरी लाल मिर्च और तीखेपन के हिसाब से थोड़ी सा लाल मिर्च भी डाल दें। ये कलर को निखार देगी।
- स्पेचुला से अच्छी तरह से मिक्स कर दें। फिर इसमे दो चम्मच बेसन डाल दें।
- साथ में गरम मसाला डालकर मिक्स करें।
- किसी नमक या दूध के पैकेट में भरकर कोने को काट लें।
- कड़ाही में तेल गर्म होने के लिए रख दें। अब जिस पैकेट में पेस्ट भरी हैं, उसे हाथों से दबाते हुए पेस्ट को निकालें।
- पैकेट के कोने बहुत मोटा ना काटें। सही शेप के लिए सही आकार में काटकर पैकेट बनाएं।
- बस जल्दी-जल्दी तेल में जालें और इन कुरकुरों को फ्राई कर लें।
- बस झटपट सारे एक साथ तल कर रेडी हो जाएंगे।
- ऊपर से थोड़ा चाट मसाला स्प्रिंकल करें और रेडी है क्रिस्पी मसालेदार घर में बने कुरकुरे।
- इसे चाय के साथ सर्व करें या बच्चों को खाने के लिए दें।
