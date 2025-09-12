बचे हुए चावलों से बनाएं टेस्टी क्रिस्पी कुरकुरे, पैकेट वाला खाना छोड़ देंगे बच्चे

कई बार घर में पके हुए चावल बच जाते होंगे। इन चावलों से आपने फ्राईड राइस और पकौड़े तो कई बार ट्राई किए होंगे। लेकिन क्या कभी इन बासी चावलों से कुरकुरे बनाकर देखा है? अगर नहीं तो आज ही बनाकर ट्राई कर लें। पके हुए चावलों से बने इन टेस्टी क्रिस्पी कुरकुरे की रेसिपी आसान है। और नेक्स्ट टाइम जब भी घर में ढेर सारे चावल बच जाए तो टेंशन ना ले। बस फटाफट ये कुरकुरे बनाकर रख लें। बच्चे-बड़े सब चट कर जाएंगे।