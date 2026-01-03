Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रेसिपीcrispy flaky 16 layer paratha recipe know how to make at home
लच्छेदार पराठे का भी स्वाद फीका लगेगा जब खाएंगे ये 16 लेयर वाला क्रिस्पी पराठा, सीख लें बनाने का तरीका
संक्षेप:
Crispy Layer Paratha Recipe: क्रिस्पी और परत वाले पराठे खाने का मन होता है तो बस लच्छा पराठा बनाना याद आता है। लेकिन आज सीख लें 16 लेयर में बनने वाला मजेदार सा क्रिस्पी पराठा। जिसे बनाना मुश्किल नही है और बहुत कम समय में बनकर ये रेडी भी हो जाता है।
Jan 03, 2026 07:42 am ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
क्रीमी ग्रेवी हो या फिर स्पाइसी चटपटी सी सब्जी लच्छेदार पराठा खाने का मन तो सबका होता है। लेकिन हर बार वहीं एक जैसे लच्छेदार पराठे खाकर बोर हो चुके हैं। तो इस बार ट्राई करें ये 16 लेयर में बनने वाला क्रिस्पी पराठा। जो आपकी स्पेशल सब्जी और दाल के स्वाद को दोगुना कर देगी। सीख लें आसान तरीके से बन जाने वाले इस क्रिस्पी 16 लेयर वाले पराठे की बिल्कुल आसान सी रेसिपी। नोट करें बनाने का तरीका।
16 लेयर वाले पराठे बनाने की सामग्री
गेंहू का आटा
देसी घी
स्वाद के अनुसार मसाले
लेयर वाले पराठे बनाने की रेसिपी
- सबसे पहले गेंहू के आटे को पानी डालकर अच्छी तरह से गूंथ लें।
- ध्यान रहे कि आटा ना ज्यादा नर्म हो और ना ही ज्यादा कड़ा। चाहे तो आटा गूंथते वक्त इसमे आटे की क्वालिंटिटी के मुताबिक एक से दो चम्मच तेल डाल दें। जिससे कि आटा नर्म रहे और पराठे क्रिस्पी बनकर तैयार हो। आटे को थोड़ी देर रेस्ट होने के लिए रख दें।
- अब तैयार आटे से गोल लोई बना लें और एक बड़ी रोटी तैयार करें। इस रोटी के ऊपर देसी घी को अच्छी तरह से लगा कर फैला दें।
- अब घी के ऊपर थोड़ा सा लाल मिर्च, गरम मसाला, बारीक कटी हरी धनिया और नमक स्वादानुसार चुटकी भर फैलाएं।
- अब इस तैयार रोटी को चाकू की मदद से फटाफट कई पट्टियां काटें और फिर चौकोर काट लें।
- इन सारे चौकोर टुकड़ों को एक के ऊपर ऐसे इकट्ठा करें कि घी वाला साइड एक के ऊपर एकर रखा जाए।
- सबसे आखिरी में टुकड़े को पलटकर घी वाले साइड को नीचे की तरफ करके रखें।
- सूखा आटा लगाएं और इसे हाथों से थोड़ा चपटा करके बैलेंस कर लें। जिससे कि बेलन चलाना आसान हो जाए।
- बस फटाफट इस पराठे को बेल लें और घी से सेंककर तैयार करें। क्रिस्पी, मजेदार और कई लेयर वाला मजेदार पराठा तैयार है। जिसे खाने के बाद लच्छेदार पराठे का स्वाद भी भूल जाएंगे और बस यहीं लेयर वाले पराठे की डिमांड घर में होगी।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला लाइव हिन्दुस्तान मैं बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फैशन, ट्रैवल, हेल्थ एंड फिटनेस की खबरों पर उनकी अच्छी पकड़ है और पिछले 6 वर्षों से मीडिया में एक्टिव हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अपराजिता ने अमर उजाला में तीन साल काम किया है। पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के साथ बी. कॉम में ग्रेजुएशन की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ली है। और पढ़ें
