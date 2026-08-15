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चने की दाल से बनाएं क्रिस्पी वड़े, सुबह की चाय के साथ भी लगेंगे जबरदस्त

By Aparajita
लाइव हिन्दुस्तान
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चाय के साथ कुछ चटपटा, क्रिस्पी खाने का दिल करता है जो डीप फ्राई हो तो ये मजेदार से चने की दाल के करारे वड़े बनाकर तैयार करें। मनचाहे तो इन्हें फ्रीजर में भी आठ से दस दिन के लिए स्टोर कर लें। बहुत आसान है बनाने में ये रिसिपी।

शनिवार की सुबह छुट्टी का दिन है तो सुबह की भागदौड़ से सब दूर रहेंगे लेकिन रसोई में कामों की ड्यूटी खत्म नहीं होती। अब जब किसी तरह की जल्दीबाजी नहीं है तो घरवालों के लिए कुछ स्पेशल बनाने का दिल करता है। चाय पीने के शौकीन हैं और सुबह की शुरुआत चाय के बगैर नहीं होती तो उसके साथ घरवालों को खिलाएं गर्मागर्म क्रिस्पी चने दाल के वड़े। इन करारे वड़ों का स्वाद सबको पसंद आएगा। साथ में दें क्रीमी हैंग कर्ड वाली डिप, तो चलिए जानें कैसे बनाएं चने की दाल के क्रिस्पी वड़े।

चने की दाल के क्रिस्पी वड़े बनाने की सामग्री

दो कप चने की दाल भीगी हुई, दो कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, जीरा पाउडर, सफेद तिल दो चम्मच, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, चावल का आटा

चने की दाल से बनाएं क्रिस्पी वड़ा

शाम के समय स्नैक्स में कुछ क्रिस्पी और टेस्टी खाने का दिल करता है तो ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन सुबह की चाय भी आप इन क्रिस्पी वड़ों के साथ लें, छुट्टी का मजा आ जाएगा।

  • सबसे पहले चने की दाल को भिगोकर एक से दो घंटे के लिए रख दें।
  • फिर इन सारी भीगी हुई दाल को मिक्सी के जार में पीसें। पीसते समय ध्यान रखें कि पानी मात्र एक से दो चम्मच डालें और गाढ़ा पेस्ट बनाकर तैयार करें।
  • अब इस तैयार पेस्ट में मसालों को डालें। मसालों में धनिया पाउडर, जीरा पाउडर लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी डाल दें।
  • स्वाद के लिए नमक डालें और साथ में बारीक कटे प्याज, हरी मिर्च को भी डाल दें। बारीक कटी हरी धनिया डालें और साथ में सफेद तिल दो चम्मच डाल दें। सबसे आखिर में इसे सुखाने और क्रिस्पी बनाने के लिए चावल का आटा डाल दें।
  • अच्छी तरह से मिक्स करें और गोल चपटा टिक्की का आकार दें।
  • कड़ाही में तेल गर्म करें और धीरे-धीरे इन वड़ों को ते में डालकर डीप फ्राई कर लें।
  • बस साथ में हैंग कर्ड में फ्रेश हर्ब्स मिलाएं और क्रिस्पी करारे वड़े,को खाएं। अगर आपकी हैंग कर्ड नहीं बन पाई है तो इसे सिंपली हरी चटनी के साथ भी खाया जा सकता है। हैंग कर्ड नहीं बन पाई है तो क्रीमी घर में बने मेयोनीज के साथ इस रेसिपी को ट्राई करें, जबरदस्त स्वाद मिलेगा।

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  • ये क्रिस्पी चने दाल के वड़े आप फ्रीजर में भी स्टोर कर सकती हैं। बस पेस्ट बनाकर सारे मसाले वगैरह डालकर तैयार कर लें और चाहे तो टिक्की का गोल, चपटा आकार भी दे दें। बस इन सबको किसी एयर टाइट कंटेनर में करके फ्रिज में स्टोर कर लें। जब खाने का दिल करें तो फ्रीजर से सीधा कड़ाही में होममेड वड़े डालकर तैयार करें वो भी बिना प्रिजरवेटिव्स के।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita

अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


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