छठ पूजा पर सूजी और आटे से बनाएं खस्ता ठेकुआ प्रसाद, इस रेसिपी से बनेंगे एकदम स्वादिष्ट!

संक्षेप: छठ पूजा में यूं तो कई व्यंजनों और फलों का प्रसाद चढ़ता है, लेकिन ठेकुआ के प्रसाद का सबसे ज्यादा महत्व है। आज हम आपको इसकी पारंपरिक रेसिपी बता रहे हैं, जिसे फॉलो करेंगी तो बहुत ही टेस्टी और खस्ता ठेकुआ बनाकर तैयार कर लेंगी।

दिवाली के बाद जिस त्योहार का सभी को बेसब्री से इंतजार होता है, वो है छठ पूजा। ये मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और भी कुछ राज्यों में मनाया जाता है। छठ पर्व पूरे चार दिनों तक चलता है, जिसे पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ कठिन नियमों का पालन करते हुए मनाया जाता है। छठ पूजा में यूं तो कई व्यंजनों और फलों का प्रसाद चढ़ता है, लेकिन ठेकुआ के प्रसाद का सबसे ज्यादा महत्व है। गेहूं के आटे, सूजी, चीनी आदि सामग्रियों को मिलाकर बनाया गया ये खस्ता और मीठा प्रसाद खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। आज हम आपको इसकी पारंपरिक रेसिपी बता रहे हैं, जिसे फॉलो करेंगी तो बहुत ही टेस्टी और खस्ता ठेकुआ बनाकर तैयार कर लेंगी। आइए देखते हैं।

खस्ता ठेकुआ बनाने की सामग्री खस्ता ठेकुआ प्रसाद बनाने के लिए आपको जिन सामग्रियों की जरूरत होगी वो हैं- 2 कप गेहूं का आटा, 1/4 कप सूजी, आधा चम्मच इलायची पाउडर, 1/4 कप सूखा नारियल, 1 चम्मच सौंफ, 4 चम्मच देसी घी, 3/4 कप गुड़, आधा कप गर्म पानी, 4 चम्मच चीनी और तलने के लिए तेल या घी।

खस्ता ठेकुआ प्रसाद बनाने की विधि ठेकुआ प्रसाद बनाने के लिए सबसे जरूरी है सही तरीके से आटा लगाना। इसके लिए एक परात में बताए गए माप के मुताबिक गेहूं का आटा, सूजी, इलायची पाउडर और सूखा हुआ नारियल (बारीक कटा हुआ या कद्दूकस) डालकर मिक्स करें। इसके अलावा हाथों से मसलकर सौंफ डालें और थोड़ा सा देसी घी, इससे ठेकुआ कई दिनों तक खस्ता रहेंगे।

अब आटे को मसलते हुए गूंथे। परफेक्ट आटा चेक करने के लिए मुट्ठी भींचकर चेक करें। अगर आटे से मुट्ठी बन रही है, तो आटा ठीक लगा है, वरना थोड़ा सा देसी घी और मिला दें। इसके बाद कद्दूकस किए हुए गुड़ में गर्म पानी मिलाकर घोल बना लें। इसे छन्नी से छानते हुए, आटे में मिलाएं और आटे को गूंथ लें।

ठेकुआ का आटा हमेशा थोड़ा सख्त लगाना चाहिए। अच्छी रंगत और स्वाद के लिए आटा गूंथते हुए आप थोड़ी सी चीनी भी मिला सकती हैं। अब सांचे की मदद से ठेकुआ को शेप दें। सांचा नहीं भी है तो हाथों से टूथपिक और कांटे वाली चम्मच की मदद से आकार दे सकती हैं।

इसके बाद कढ़ाही में तेल या घी गर्म करने को रख दें। ध्यान रहे तेल ज्यादा गर्म या ठंडा ना हो। अब हल्की आंच पर ठेकुआ तलने के लिए तेल में डालें। इन्हें गोल्डन होने तक तलें और ठंडा होने के बाद किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लें। बनकर तैयार है आपका टेस्टी और खस्ता ठेकुआ प्रसाद।