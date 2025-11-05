एयरफ्रायर में बनाएं या डीप फ्राई करें, नोट कर लें चीज चिली कॉर्न की रेसिपी

बच्चे हो या बड़े, घर के हर सदस्य को हेल्दी खाना खिलाने की जिम्मेदारी आमतौर पर महिलाओं की होती है। ऐसे में हर दिन कुछ नया और हेल्दी बनाने के लिए सोचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आपके घर में भी सबको टेस्टी और हेल्दी फूड खाना अच्छा लगता है तो ये टेस्टी चीज, चिली कॉर्न बनाने की रेसिपी को नोट कर लें। जिसे मिनटों में ही आप आसानी से डीप फ्राई, तवे पर सिंकाई या फिर एयर फ्रायर में भी बना सकती हैं। तो देर ना करें और फटाफट से नोट कर लें ये मजेदार स्नैक्स की रेसिपी। जिसे आप बच्चों के टिफिन में भी दे सकती हैं।