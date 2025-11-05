एयरफ्रायर में बनाएं या डीप फ्राई करें, नोट कर लें चीज चिली कॉर्न की रेसिपी
बच्चे हो या बड़े, घर के हर सदस्य को हेल्दी खाना खिलाने की जिम्मेदारी आमतौर पर महिलाओं की होती है। ऐसे में हर दिन कुछ नया और हेल्दी बनाने के लिए सोचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आपके घर में भी सबको टेस्टी और हेल्दी फूड खाना अच्छा लगता है तो ये टेस्टी चीज, चिली कॉर्न बनाने की रेसिपी को नोट कर लें। जिसे मिनटों में ही आप आसानी से डीप फ्राई, तवे पर सिंकाई या फिर एयर फ्रायर में भी बना सकती हैं। तो देर ना करें और फटाफट से नोट कर लें ये मजेदार स्नैक्स की रेसिपी। जिसे आप बच्चों के टिफिन में भी दे सकती हैं।
क्रिस्पी चीज चिली कॉर्न बनाने की रेसिपी
एक कप कॉर्न
कुछ क्यूब्स चीज
दो से तीन उबले आलू
जीरा पाउडर
हरी मिर्च
हरी कटी धनिया
धनिया पाउडर
अमचूर पाउडर
नमक स्वादानुसार
ऑरगेनो मिक्स
- सबसे पहले आलू को उबालकर ठंडा कर लें।
- फिर इसे मैश कर लें। साथ ही इसमे पनीर को अच्छी तरह से मैश कर लें।
- साथ ही कॉर्न को उबालकर मिक्सी के जार में ग्राइंड कर लें। जिससे कि ये अच्छी तरह से दरदरा सा पिस जाए और पेस्ट फॉर्म में बदल जाए।
- इन तीनों चीजों को मिक्स करने के बाद
- इसमे टेस्ट के अनुसार मसाले डालें।
- फ्रेश कटी हरी धनिया, हरी मिर्च डालने के साथ ही ऑर्गेनो मिक्स डालें।
- स्वादानुसार नमक, अमचूर पाउडर अच्छी तरह से मिला लें।
- अब इस मिक्सचर को बेलन के शेप में रोल करें और बीच में हल्का सा स्पेस बनाकर छोटे टुकड़े क्यूब्स के रखें और अच्छी तरह से मिक्सचर से सील पैक करें। जिससे फ्राई के वक्त ये बाहर ना बहें।
- अब मैदे को कटोरी में निकालकर एक पतला घोल तैयार करें और इन तैयार कटलेट को घोल में से डिप कर निकालें और फिर ब्रेड क्रम्ब्स लगाएं।
- बस इन तैयार कटलेट को एयर फ्रायर में हल्का सा ऑयल लगाकर फ्राई करें।
- या फिर तेल में डीप फ्राई करें। ये दोनों ही तरीके से मजेदार लगता है।
