अब अरबी के पत्तों से पकौड़े बनाना हुआ आसान, नोट कर लें सबसे आसान रेसिपी
Arabi Ke Patta ki Pakori: बारिश के सीजन में कुरकुरे पकौड़े तो लगभग सबको पसंद आते हैं। काफी सारे लोग तो अरबी के क्रिस्पी पकौड़ों के दीवाने होते हैं। लेकिन इसे ट्रेडिशनल तरीके से बनाने में ज्यादा टाइम लगता है तो ये आसान सी रेसिपी को नोट कर लें।
बारिश वाली शाम और कुरकुरे पकौड़े संग चाय की चुस्की की क्रेविंग तो किसी को भी हो सकती है। खासतौर पर इस मौसम में मिल रहे ताजे हरे अरबी के पत्ते और इनके पकौड़े काफी टेस्टी लगते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल अरबी के पत्तों की पकौड़ियां बनाने में काफी टाइम लगता है। और काफी सारे लोग जो डीप फ्राईड पकौड़ों से दूर रहना चाहते हैं। उनके लिए ये रेसिपी परफेक्ट है। कुछ ही मिनटों में नॉन फ्राईड और फ्राईड दोनों तरह की क्रिस्पी पकौड़ियां तैयार हो जाएंगी। नोट कर लें आसान सी रेसिपी।
अरबी के पत्तों की पकौड़ियां बनाने की सामग्री
अरबी के ताजे हरे पत्ते
आधा कप चावल का आटा
एक कप बेसन
अमचूर पाउडर
हींग
लाल मिर्च
धनिया पाउडर
हल्दी पाउडर
अजवाइन एक चम्मच
पानी और तेल आवश्यकतानुसार
नमक स्वादानुसार
अरबी के पत्तों की पकौड़ियां बनाने की विधि
- सबसे पहले अरबी के ताजे पत्तों को धोकर सुखा लें।
- फिर तीन से चार पत्तों को एक के ऊपर एक रखें और रोल कर लें और फिर काटते चले जाएं। रोल करके काटने से पत्ते एक समान कटेंगे और खुलने पर लंबाई में रहेंगे।
- साथ ही कटिंग भी जल्दी हो जाएगी।
- बस अब इन कटे हुए पत्तों को एक किसी बड़े बाउल में रखें और इसमे सारी सामग्री को डालें।
- सबसे पहले बेसन और चावल के आटे को डालें। चावल का आटा बेसन का एक तिहाई रखें। जिससे कुरकुरापन रहे और बेसन से बाइडिंग हो।
- बाकी मसालों को भी स्वादानुसार और आवश्यकतानुसार ही डालें।
- जैसे हल्दी थोड़ी सी डालें। साथ ही एक चम्मच धनिया पाउडर और स्वादानुसार लाल मिर्च पाउडर डालें।
- थोड़ी सी हींग डालकर एक चम्मच अजवाइन डाल दें।
- अमचूर पाउडर को एक चम्मच के करीब डालें। कई बार अरबी का पत्ता गला काटता है, इसलिए खट्टा पन जरूरी है। अगर पत्ते घर के देसी उगे हैं तो इसमे इमली का पल्प या पानी डालें। जिसमे खट्टास ज्यादा हो।
- सारी चीजों को डालकर थोड़ा सा पानी छिड़कर अच्छी तरह से आपस में लपेट लें।
- इस तरह से लपेंटे कि हाथों से एक अंडाकार लंबा शेप दे सके।
- इस तरह शेप देने के लिए हाथों में हल्का सा तेल लगा लें।
- फिर शेप दें।
- कड़ाही में पानी रखकर गर्म करें और ऊपर छेद वाली थाली रखकर भाप में इन्हें पका लें।
- दस से पंद्रह मिनट में सारे पक जाएंगे।
- अब इन सारे गांठ को टुकड़ों में काट लें।
- बस पैन में थोड़ा सा तेल डालकर इन्हें सेंक लें तो ये नॉन फ्राईड खाने वालों के लिए बेस्ट होगा।
- वहीं कड़ाही में तेल डालकर जब आप इसे डीप फ्राई करती हैं तो क्रिस्पी पकौड़े बनकर तैयार हो जाते हैं। इन्हें गर्मागर्म चटनी के साथ खाएं और चाय की चुस्की के साथ पकौड़ों को मजा लें।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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