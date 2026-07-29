Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सूखे नारियल को न फेंकें! इस आसान ट्रिक से बनाएं मुंह में घुल जाने वाले गरी के लड्डू

By Deepali Srivastava
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

घर पर नारियल के गोले पड़े-पड़े सूख रहे हैं, तो लड्डू बना सकते हैं। गरी के लड्डू बनाना सबसे सरल है, चलिए आपको इसकी रेसिपी बताते हैं।

Coconut ladoo recipe
नारियल के लड्डू बनाने की आसान रेसिपी पढ़ें

पूजा-पाठ या कभी ऐसे ही घर पर नारियल के गोले आ जाते हैं और फिर इन्हें कोई खाता नहीं है। आलम ये होता है कि गोले सूखने लगते हैं और फिर हम इन्हें फेंक देते हैं। अगर आपके घर पर भी नारियल के गोले पड़े-पड़े सूख रहे हैं, तो अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप नारियल के लड्डू बना सकते हैं, जो मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। सावन का महीना शुरू होने वाला है, तो ऐसे में लोग घर पर भी मिठाई बनाते हैं और भोलेनाथ के प्रेसाद में चढ़ाते हैं। अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं, तो नारियल के लड्डू बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, जिसमें ज्यादा झंझट-मेहनत और सामान नहीं लगेगा। आइये जानते हैं गरी के लड्डू बनाने की सिंपल रेसिपी।

नारियल के लड्डू बनाने के टिप्स

नारियल के लड्डू के लिए इंग्रेडिएंट्स

2 कप सूखी नारियल की गरी (कद्दूकस की हुई)

1 कप मावा (खोया)

¾ कप पिसी चीनी

2-3 बड़े चम्मच दूध

2 बड़े चम्मच देसी घी

½ छोटा चम्मच इलायची पाउडर

बनाने की विधि है आसान

  • स्टेप 1:- पैन में घी गर्म करें और उसमें कद्दूकस किया हुआ नारियल डालकर 2-3 मिनट तक धीमी आंच पर भून लें। अगर ऐसा नहीं करेंगे, तो लड्डू बनने के बाद नारियल सख्त हो जाएगा।
  • स्टेप 2:- अब इसमें मावा डालकर 4-5 मिनट तक चलाते हुए पकाएं, जब तक दोनों अच्छी तरह मिल न जाएं। जब मावा पक जाएगा, तब साइड से घी छोड़ने लगेगा।
  • स्टेप 3:- अब आपको गैस बंद कर देनी है और मिश्रण को 5 मिनट ठंडा होने दें। तब तक आप चीनी पीस लें।
  • स्टेप 4:- अब आपको मिश्रण में पिसी चीनी, इलायची पाउडर, सूखे मेवे अगर आप मिलाना चाहे तो मिला दें। बाजार वाले नारियल के लड्डू में मेवे नहीं मिले होते हैं।
  • स्टेप 5:- अगर लड्डू वाला मिश्रण सूखा लग रहा हो तो 2-3 बड़े चम्मच गुनगुना दूध डालकर अच्छे से मिलाएं। ऐसा करने से मिश्रण गीला हो जाएगा, फिर इसे 5 मिनट तक सेट होने के लिए छोड़ दें।
  • स्टेप 6:- अब अपने हाथों पर थोड़ा घी लगाकर मीडियम गोल आकार के लड्डू बना लें। आप चाहे तो थोड़ी छोटे या फिर बड़े साइज में बना सकते हैं।

नारियल के लड्डू को कैसे स्टोर करें

लड्डू को मुलायम बनाने के लिए कुछ टिप्स-

-नारियल को तेज आंच पर न भूनें, सिर्फ हल्का गर्म करना है।

-मावा ताजा और मुलायम ही इस्तेमाल करें। बासी मावा यूज करने से लड्डू फटेगा।

-पिसी चीनी गैस बंद करने के बाद ही मिलाएं, जिससे आसानी से मिल जाए।

-मिश्रण सूखा लगे तो थोड़ा-थोड़ा गुनगुना दूध मिक्स करें। साधारण दूध के बजाय आप नारियल का दूध भी ले सकते हैं।

नारियल के लड्डू को स्टोर करने का तरीका

वैसे तो नारियल के लड्डू सामान्य तापमान पर 2-3 दिन तक बिल्कुल सही बने रहते हैं। लेकिन आप फ्रिज में एयरटाइट कंटेनर में रखकर 7-10 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। जब भी खाना हो तो पहले 10-15 मिनट बाहर रख दें, इससे लड्डू फिर से मुलायम हो जाएंगे।

ये भी पढ़ें:ना मावा, ना घंटों पकाना! सिर्फ 1 कप दही से बनाएं मुंह में घुलने वाली बर्फी
Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


करियर का सफर

दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


एजुकेशन

दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।


विशेषज्ञता

हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू

और पढ़ें
Cooking Tips
Hindi News , Lifestyle News in Hindi , Health News , Recipe , Fashion , Beauty और Fitness से जुड़ी ताज़ा खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।