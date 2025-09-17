मैगी के दीवाने हैं तो एक बार इस रेसिपी से बनाएं, दो मिनट में हो जाएगी चट chowmein style steamed maggi vegetable recipe, रेसिपी - Hindustan
New style Maggi recipe: मैगी का स्वाद पसंद है लेकिन अक्सर एक जैसे स्वाद वाली मैगी खाकर बोर हो चुके हैं तो इस बार जरा स्टीम वाली मैगी को वेजिटेबल के साथ मिक्स कर बनाकर देखें। मिलेगा मजेदार स्वाद जो बड़ों के साथ बच्चे भी पसंद करेंगे।

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानWed, 17 Sep 2025 06:32 AM
मैगी खाने वाले इसके स्वाद के दीवाने रहते हैं। यहीं, नहीं वो इसे अलग-अलग तरीके से बनाकर खाना भी पसंद करते हैं। तो अगर आपको भी मैगी का स्वाद पसंद आता है तो एक बार चटपटी मैगी को चाउमीन के तरीके से बनाकर ट्राई करें। इसका स्वाद बड़ों के साथ ही बच्चों को भी पसंद आएगा। तो बस फटाफट नोट कर लें मैगी को टेस्टी और हेल्दी बनाने का ये आसान तरीका।

चाउमीन स्टाइल मैगी बनाने की सामग्री

3-4 मैगी

1 बड़ा शिमला मिर्च

2 गाजर

5-6 कली लहसुन

एक चम्मच जीरा

एक प्याज

हरी मिर्च

एक टमाटर

हरी मटर एक कप

लाल मिर्च

हल्दी पाउडर

एक चम्मच ऑरेगेनो

आधा चम्मच काली मिर्च

नमक स्वादानुसार

टोमैटो सॉस

रेड चिली सॉस

सोया सॉस

विनेगर

चाउमीन स्टाइल मैगी बनाने की रेसिपी

  • स्टीमर में पानी गर्म कर लें और प्लेट के ऊपर मैगी को पकने के लिए रखें। अगर मसाले का स्वाद पसंद है तो पर ऊपर से मसाला भी डाल दें या रहने दें।
  • साथ में दो से तीन टुकड़े शिमला मिर्च के काटकर मैगी के साथ पकाएं। जिससे उसकी महक मैगी में आ जाए।
  • अब पैन में तेल डालकर गर्म करें और जीरा चटकाएं।
  • साथ ही बारीक कटा लहसुन डालकर लाल करें।
  • जब लहसुन हल्का सा भुन जाए तो प्याज डाल दें और भुन लें। हल्दी भी डाल दें।
  • प्याज के भूनते ही गाजर, शिमला मिर्च और मटर डालकर पकाएं। पकने के लिए नमक डाल दें।
  • जब सब्जियां हल्की सी पक जाएं तो एक टमाटर भी काटकर डाल दें और गलने तक पकाएं।
  • अब इन सब्जियों में ऑरेगेनो डालें।
  • साथ ही स्वाद को बढ़ाने के लिए रेड चिली सॉस, टोमैटो सॉस, सोया सॉस और विनेगर डालें।
  • अच्छी तरह से सारी चीजों को मिक्स कर लें और स्टीम हुई मैगी को मिला दें।
  • अगर मसाला मैगी का डाला है तो ध्यान से उे पहले ही मिक्स कर दें। जिससे सारे मसाले का स्वाद पूरी मैगी में मिक्स हो जाए और स्वाद एक सार आए।

Recipe Corner

