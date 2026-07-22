मुंह में रखते ही घुल जाएगी चॉकलेट खोया बर्फी, नोट कर लें रेसिपी
अगर मीठा खाने का मन है और कुछ अलग बनाना चाहते हैं, तो इस बार घर पर चॉकलेट बर्फी जरूर ट्राई करें। यह रेसिपी आसान है और बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को खूब पसंद भी आएगी।
जब भी घर में कोई खास मौका होता है, तो अक्सर मिठाई बनती ही है। लेकिन हर बार एक जैसी मिठाई खाने से मन भर जाता है। अगर इस बार आप कुछ नया, स्वादिष्ट और बच्चों की पसंद का बनाना चाहते हैं, तो चॉकलेट बर्फी एक बढ़िया ऑप्शन रहेगा। इसमें पारंपरिक बर्फी का स्वाद और चॉकलेट का मजेदार स्वाद एक साथ मिलता है।
अच्छी बात यह है कि इसे बनाने के लिए ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। कुछ आसान सामग्री और थोड़े से समय में आप ऐसी चॉकलेट बर्फी तैयार कर सकते हैं, जिसे खाने के बाद हर कोई आपकी तारीफ जरूर करेगा। नोट कर लें इसकी रेसिपी -
चॉकलेट बर्फी बनाने के लिए सामग्री
दो कप खोया
आधा कप पिसी चीनी
आधा कप कोको पाउडर
दो बड़े चम्मच घी
आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर
दो बड़े चम्मच कटे हुए बादाम
दो बड़े चम्मच कटे हुए पिस्ते
चॉकलेट बर्फी बनाने के लिए ईजी स्टेप्स
- सबसे पहले एक भारी तले की कड़ाही गर्म करें और उसमें घी डालें।
- अब खोया डालकर धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए हल्का भून लें।
- जब खोया नरम और खुशबूदार हो जाए, तब उसमें पिसी चीनी डालें।
- चीनी घुलने के बाद कोको पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला लें।
- अब इलायची पाउडर भी डाल दें। मिश्रण को तब तक चलाते रहें, जब तक वह गाढ़ा होकर कड़ाही छोड़ने ना लगे।
अब बर्फी को जमाएं
- एक थाली या ट्रे में थोड़ा घी लगाकर चिकना कर लें।
- तैयार मिश्रण उसमें डालकर बराबर फैला दें।
- ऊपर से कटे हुए बादाम और पिस्ते डालें।
- हल्के हाथ से दबा दें, ताकि मेवे अच्छी तरह चिपक जाएं।
- अब इसे पूरी तरह ठंडा होने दें, इसके बाद मनचाहे आकार में काट लें।
स्वाद बढ़ाने के लिए अपनाएं ये आसान टिप्स
- अच्छी क्वालिटी का खोया लें: ताजा खोया इस्तेमाल करने से बर्फी का स्वाद और बनावट बेहतर रहेगी।
- कोको पाउडर छानकर डालें: इससे मिश्रण में गुठलियां नहीं बनेंगी।
- धीमी आंच पर पकाएं: तेज आंच पर पकाने से मिश्रण नीचे लग सकता है।मनपसंद मेवे डालें: आप काजू, अखरोट या चॉकलेट के छोटे टुकड़े भी डाल सकते हैं।
स्टोर कैसे करें?
पूरी तरह ठंडी होने के बाद बर्फी को बंद डिब्बे में भरकर फ्रिज में रखें, क्योंकि इसमें खोया होने के कारण जल्दी खराब हो सकती है। कई दिनों तक इसका स्वाद बना रहेगा।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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