रोज के नाश्ते को चटपटा ट्विस्ट देना है तो बनाएं चिली पनीर पराठा, नोट कर लें रेसिपी
Paratha Twist Recipe: रोज एक जैसे पराठे खाकर बोर हो चुके हैं तो इस बार पनीर और चिली के मजेदार पराठों को नये अंदाज में बनाकर तैयार करते हैं। जिसका स्वाद भी सबको पसंद आएगा और ये बनाने में भी आसान है। तो बस नोट कर लें बनाने का तरीका।
रोज-रोज ब्रेकफास्ट में क्या बनाएं? ये सवाल परेशान करता रहता है तो एक बार ये चिली पनीर पराठा की रेसिपी ट्राई करें। अगर आप स्पाइसी और चटपटा खाना पसंद करते हैं तो इस चिली पनीर पराठा की रेसिपी को जरूर ट्राई करें। नोट कर लें इसे बनाने का तरीका। वैसे इस रेसिपी में हरी मिर्च की मात्रा कम कर दी जाए तो बच्चे भी आसानी से खा लेंगे। प्रोटीन से भरपूर ये ब्रेकफास्ट तैयार है। इसे दही, रायता या चटनी के साथ सर्व करें। अगर कुछ नही है तो ये पराठा यूं ही खाने में टेस्टी लगता है।
चिली पनीर पराठा बनाने की सामग्री
चार से पांच कली लहसुन
तीन से चार हरी मिर्च
मुंगफली के दाने एक से दो चम्मच
एक कप आटा
एक कप पनीर
बटर
जीरा
धनिया
हरी धनिया
चिली पनीर पराठा की रेसिपी
- सबसे पहले पैन में घी या बटर डाल दें। गर्म होते ही जीरा चटकाएं।
- जीरा हल्का सा सुनहरा ही रहे तभी इसमे चार से पांच कली लहसुन डाल दें।
- साथ ही हरी मिर्च और मूंगफली के दाने डालकर भून लें।
- इसे तब तक पकाएं जब तक कि लहसुन बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए।
- गैस की फ्लेम को बंद कर इस मसाले को मिक्सी में डालकर पीस लें। या कूटकर महीन कर लें। ध्यान रहे कि पीसते वक्त पानी नहीं डालना है। लहसुन आसानी से मसल कर पिस जाएगा और पेस्ट बन जाएगा।
- थाली में गेंहू का आटा लें और उसमे इस पेस्ट को मिला दें।
- साथ ही बारीक कटा हरा धनिया, नमक स्वादानुसार आटे में ही डालें।
- पनीर को कद्दूकस कर लें और इसे भी आटे में मिलाकर पराठे का आटा गूंथ लें।
- आटा गूंते वक्त पानी को जरूरत के मुताबिक डालें नहीं तो आटा गीला हो जाएगा।
- बस तैयार आटे से रोटियां बनाएं और घी या तेल लगाकर सेंके। रेडी है गर्मागर्म सॉफ्ट, टेस्टी पराठे।
