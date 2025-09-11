रोज के नाश्ते को चटपटा ट्विस्ट देना है तो बनाएं चिली पनीर पराठा, नोट कर लें रेसिपी

रोज-रोज ब्रेकफास्ट में क्या बनाएं? ये सवाल परेशान करता रहता है तो एक बार ये चिली पनीर पराठा की रेसिपी ट्राई करें। अगर आप स्पाइसी और चटपटा खाना पसंद करते हैं तो इस चिली पनीर पराठा की रेसिपी को जरूर ट्राई करें। नोट कर लें इसे बनाने का तरीका। वैसे इस रेसिपी में हरी मिर्च की मात्रा कम कर दी जाए तो बच्चे भी आसानी से खा लेंगे। प्रोटीन से भरपूर ये ब्रेकफास्ट तैयार है। इसे दही, रायता या चटनी के साथ सर्व करें। अगर कुछ नही है तो ये पराठा यूं ही खाने में टेस्टी लगता है।