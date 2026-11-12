छठ पूजा 2026: ना तेल सोखेंगे, ना नर्म पड़ेंगे! शेफ पारुल से जानें खस्ता ठेकुआ बनाने की रेसिपी

छठ पूजा 2026: ना तेल सोखेंगे, ना नर्म पड़ेंगे! शेफ पारुल से जानें खस्ता ठेकुआ बनाने की रेसिपी
Chhath Puja 2026: छठ पूजा पर ठेकुआ का प्रसाद विशेष रूप से बनाया जाता है। हालांकि कई बार ठेकुआ ठीक से बनते नहीं हैं। या तो ये तेल सोख लेते हैं या नर्म पड़ जाते हैं। ऐसे में शेफ पारुल की बताई ये रेसिपी आपके बड़े काम आ सकती है।
दिवाली के बाद हर किसी को छठ पूजा का इंतजार रहता है। ये पर्व खासतौर से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। पूरे चार दिनों तक चलने वाले इस पर्व में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की जाती है। इस दौरान कई तरह के भोग-प्रसाद बनाकर तैयार किए जाते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है ठेकुआ का प्रसाद। बिना ठेकुआ के छठ पूजा के प्रसाद को अधूरा माना जाता है। इसे आमतौर पर गेहूं के आटे, सूजी, देसी घी और गुड़ से तैयार किया जाता है। खाने में ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट और कुरकुरा लगता है। ठेकुआ की खासियत है कि इसे कई दिन के लिए स्टोर भी कर के रखा जा सकता है। अगर आप भी छठ पूजा पर ठेकुआ बनाने वाले हैं, तो शेफ पारुल की ये रेसिपी फॉलो कर सकते हैं।
ठेकुआ का प्रसाद बनाने के लिए सामग्री
छठ पूजा पर ठेकुआ का प्रसाद बनाने के लिए आपको जिन सामग्रियों की जरूरत होगी वो हैं- गेहूं का आटा (2 कप), बारीक सूजी (1/4 कप), इलायची पाउडर (आधा चम्मच), सूखा नारियल (1/4 कप), सौंफ (1 चम्मच), देसी घी (4 चम्मच), कद्दूकस किया हुआ गुड़ (3/4 कप), गुनगुना पानी (आधा कप), चीनी (4 चम्मच), घी या तेल (तलने के लिए)।
छठ पूजा पर ठेकुआ कैसे बनाएं? स्टेप बाय स्टेप देखें
स्टेप 1- ठेकुआ का आटा लगाएं
सबसे पहले एक परात में गेहूं का आटा लें और इसमें बारीक सूजी एड करें। आप मोटी सूजी को एक बार मिक्सर में चलाकर बारीक कर सकते हैं। अब इसमें खुशबू और फ्लेवर के लिए थोड़ा सा इलायची पाउडर और हाथों से मसलकर सौंफ मिलाएं। साथ ही सूखे नारियल को छोटे टुकड़ों में काट कर या कद्दूकस कर के एड करें।
इसके बाद आटे में देसी घी का मोयन लगाएं। इसके लिए आटे में थोड़ा सा देसी घी मिलाकर अच्छी तरह से मसलकर गूंथें। आटे को मुट्ठी में दबाकर देखें। अगर इसका लड्डू बंध रहा है, तो मोयन एकदम परफेक्ट लगा है।
स्टेप 2- गुड़ के पानी से गूंथे आटा
थोड़ा सा गुड़ लें और इसे कद्दूकस कर लें। अब इसमें गर्म पानी डालें और गुड़ को पिघलने दें। इसके बाद छलनी से छानते हुए गुड़ के पानी को थोड़ा-थोड़ा कर के आटे में डालें। इस दौरान आप थोड़ी सी चीनी भी आटे में मिला सकते हैं। ये पूरी तरह ऑप्शनल है। आपको एक सख्त सा आटा लगाकर तैयार कर लेना है।
स्टेप 3- बिना मोल्ड के ऐसे बनाएं ठेकुआ
आटे से मीडियम साइज की लोई बनाएं, फिर इसे हाथों से दबाते हुए पत्ते की शेप दें। आप चाहें तो इसे अपना मनचाहा आकार दे सकते हैं। फिर एक चाकू या टूथपिक की मदद से ठेकुआ पर डिजाइन बनाएं। इसी तरह बाकी के ठेकुआ बनाकर तैयार कर लें।
स्टेप 4- गर्म तेल में क्रिस्पी होने तक तलें
अब एक कड़ाही में तेल या देसी घी गर्म कर लें। फिर एक-एक कर के ठेकुआ डालें और जैसे ही एक साइड से ये हल्के सिकने लगें तो पलट दें। दोनों तरफ से अच्छी तरह गोल्डन और क्रिस्पी होने तक इन्हें फ्राई कर लें।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
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