Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रेसिपीchhath puja 2025 know how to make nahay khaay lauki bhaat prasad recipe on first day to please chhathi maiya
Chhath Puja 2025: छठ पूजा के पहले दिन नहाय-खाय पर बनता है लौकी-भात का प्रसाद, नोट करें रेसिपी

Chhath Puja 2025: छठ पूजा के पहले दिन नहाय-खाय पर बनता है लौकी-भात का प्रसाद, नोट करें रेसिपी

संक्षेप: Nahay Khay Lauki Bhaat Recipe : नहाय-खाय के दिन इस सात्विक भोजन को तैयार करते समय लहसुन-प्याज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बावजूद इसके यह प्रसाद रेसिपी स्वाद में बेहद टेस्टी बनकर तैयार होती है। आइए जान लेते हैं छठ पूजा 2025 के पहले दिन नहाय-खाय पर कैसे बनाया जाता है लौकी-भात का प्रसाद।

Fri, 24 Oct 2025 10:11 AMManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Chhath Puja Nahaye Khaye Lauki Bhaat Recipe: लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा 2025 नहाय-खाय के साथ शुरू होता है। इस साल छठ पूजा का पर्व 25 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 28 अक्टूबर 2025 को समाप्त होगा। छठ पूजा 2025 के पहले दिन नहाय-खाय पर लौकी-भात का प्रसाद बनाया जाता है। लौकी-भात सिर्फ भोजन नहीं बल्कि छठ व्रतियों का छठी मईया के प्रति अटूट श्रद्धा का प्रतीक भी माना जाता है। नहाय-खाय के दिन इस सात्विक भोजन को तैयार करते समय लहसुन-प्याज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बावजूद इसके यह प्रसाद रेसिपी स्वाद में बेहद टेस्टी बनकर तैयार होती है। आइए जान लेते हैं छठ पूजा 2025 के पहले दिन नहाय-खाय पर कैसे बनाया जाता है लौकी-भात का प्रसाद।

लौकी-भात बनाने के लिए सामग्री

-500 ग्राम लौकी / कद्दू

-1 कप चावल

-2 बड़े चम्मच घी

-2-3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च

1 छोटा चम्मच जीरा

-½ छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

-सेंधा नमक स्वादानुसार

-पानी आवश्यकता अनुसार

-1 बड़ा चम्मच हरा धनिया कटा हुआ

चावल बनाने का तरीका

चावल बनाने के लिए सबसे पहले चावल को 2-3 बार धोकर एक बर्तन में 2 कप पानी डालकर उबाल लें। इसके बाद उबलते पानी में चावल और चुटकी भर सेंधा नमक डालकर मीडियम आंच पर तब तक पकाएं जब तक चावल नरम होकर पानी पूरी तरह सोख न ले।

लौकी की सब्जी बनाने का तरीका

लौकी की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले कड़ाही में घी गरम करके जीरा डालकर चटकने दें। इसके बाद कड़ाही में हरी मिर्च डालकर कुछ देर भूनें। अब कड़ाही में कटे हुए लौकी के टुकड़े और भीगी चना दाल डालकर अच्छी तरह मिलाए। इसके बाद हल्दी पाउडर और सेंधा नमक डालकर सब्जी को ढककर धीमी आंच पर 10-15 मिनट तक पकाएं। जब लौकी पानी छोड़कर पूरी तरह से गल जाए और पानी सूख जाए तो गैस बंद करके ऊपर से हरा धनिया डालकर गार्निश करें। नहाय-खाय के दिन गरमा-गरम लौकी-भात का प्रसाद घी डालकर सर्व करें।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
Chhath puja happy chhath puja Recipe Corner

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।