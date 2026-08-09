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ना मिल्क पाउडर, ना फिटकरी! हलवाई की तरह बनाएं लच्छेदार रबड़ी, शेफ संज्योत की आसान ट्रिक

By Deepali Srivastava
लाइव हिन्दुस्तान
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त्योहार के सीजन में अगर बाजार वाली रबड़ी नहीं खाना चाहते हैं, तो घर पर बना लें। शेफ संज्योत ने लच्छेदार रबड़ी बनाने की आसान रेसिपी शेयर की है।

lachedar rabdi recipe
लच्छेदार रबड़ी बनाने की रेसिपी

त्योहार का सीजन है और ऐसे में लोग मीठा खाना पसंद करते हैं। मिलावट के जमाने में बाजार से कुछ भी खरीदकर खाना सेहत के साथ खिलवाड़ करने जैसा हो गया है, ऐसे में क्यों ना आप घर पर ही कुछ मीठा बनाकर खाएं। हरियाली तीज के लिए अगर आप बाजार जैसी रबड़ी बनाना चाहते हैं, तो घर पर ही आधे घंटे में बना लें। शेफ संज्योत कीर ने हलवाई जैसी रबड़ी बनाने की सिंपल ट्रिक शेयर की है। इस रेसिपी में ना ही आपको फिटकरी की जरूरत पड़ेगी और ना ही मिल्क पाउडर की। बाजार वाली रबड़ी को गाढ़ा करने के लिए मिल्क पाउडर और लच्छेदार बनाने के लिए फिटकरी से दूध को फाड़ा जाता है लेकिन घर पर बनी रबड़ी में ये सब नहीं डालना पड़ेगा। तो चलिए फिर आपको आसान रेसिपी बताते हैं।

दूध को पकाने की है ट्रिक

शेफ संज्योत कीर ने डेढ़ लीटर दूध लिया और बड़ी कड़ाही में पकाना शुरू किया। कड़ाही बड़ी लेना जरूरी है, जिससे दूध आसानी से पक जाए। छोटे बर्तनों में दूध को फैलने की जगह कम मिलेगी और मलाई भी नहीं निकल पाएगी। दूध में उबाल आने के उसे मीडियम फ्लेम पर पकाना शुरू करें और जब पतली मलाई ऊपर पड़ने लगे तब उसे टूथपिक या फिर काटे वाले चम्मच से निकालकर कड़ाही के साइड में लगा दें।

मलाई से बनेगी लच्छेदार रबड़ी

दूध को पकाते समय मलाई को घुलने न दें, बल्कि साइड में निकालते जाएं। इसी मलाई से रबड़ी को लच्छेदार बना सकते हैं। जैसे-जैसे दूध पककर कम होता जाएगा, वैसे ही आपको मलाई मिलती जाएगी। ये प्रॉसेस करीब आधे घंटे तक करना पड़ेगा। तभी आपको रबड़ी के लिए गाढ़ा दूध और मलाई मिलेगी। अगर आपने डेढ़ लीटर दूध लिया है, तो करीब 50 ग्राम शक्कर मिक्स करें। बाकि आप अपने स्वाद के हिसाब से भी चीनी मिला सकते हैं।

गाढ़ापन चेक करें

जैसे ही आपके दूध में गाढ़ापन आने लगे, उसे थोड़ा चलाना शुरू करें। चलाने से दूध कड़ाही के तले पर चिपकेगा नहीं और ना ही जलेगा। अगर आपको दूध पतला लग रहा हो, तो उसे थोड़ा और पकाकर गाढ़ा कर लें। रबड़ी हमेशा गाढ़ी ही अच्छी लगती है।

रबड़ी बनाकर करें तैयार

जब आपका दूध अच्छे से गाढ़ा हो जाए, तब गैस को और धीमा करें और साइड में लगाई हुई मलाई को दूध में डालकर चलाना शुरू करें। फिर आप देखेंगे कि दूध धीरे-धीरे गाढ़ा होने लगेगा। जैसे ही दूध रबड़ी की तरह गाढ़ा होने लगे, वैसे ही गैस बंद कर दें। फिर इसे किसी बर्तन में करके फ्रिज में रख दीजिए ठंडा होने के लिए और ऊपर से केसर-पिस्ता, बादाम-काजू डालकर गार्निशिंग करें।

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Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


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दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


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दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।


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