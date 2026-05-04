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Punjabi Style Kadhi Recipe: बेसन में ये चीजें डालकर बनाएं पंजाबी स्टाइल कढ़ी, शेफ संजीव कपूर की रेसिपी करें नोट

May 04, 2026 10:26 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
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कढ़ी तो आपने खूब खाई होगी लेकिन क्या पंजाबी स्टाइल वाली पकौड़ा कढ़ी कभी चखी है। शेफ संजीव कपूर ने पंजाबी कढ़ी की आसान रेसिपी शेयर की है, जिसे बनाना काफी सरल है। तो चलिए आपको ये रेसिपी बताते हैं।

Punjabi Style Kadhi Recipe: बेसन में ये चीजें डालकर बनाएं पंजाबी स्टाइल कढ़ी, शेफ संजीव कपूर की रेसिपी करें नोट

Punjabi Pakoda Kadhi: बेसन की कढ़ी लगभग लोगों को खाना पसंद होती है और ये चावल-रोटी के साथ टेस्टी लगती है। हर जगह कढ़ी अलग स्टाइल में बनाई जाती है, जैसे यूपी में सिर्फ बेसन की पकौड़ी का इस्तेमाल होता है, तो बिहार में प्याज वाली पकौड़ी से कढ़ी बनती है। स्टाइल कोई भी हो लेकिन कढ़ी का स्वाद तो ऐसा होता है कि उंगलियां चाटकर खाते रह जाओ। अगर आप भी कढ़ी के शौकीन हैं, तो इस बार पंजाबी स्टाइल वाली कढ़ी बनाकर खाएं। शेफ संजीव कपूर ने पंजाबी स्टाइल कढ़ी बनाने की आसान रेसिपी शेयर की है।

पंजाबी पकौड़ा कढ़ी के लिए इंग्रेड्रिएंट्स

बेसन घोल के लिए- 1/4 कप बेसन, 1/2 कप दही, 1 चम्मम अदरक-लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच मिर्ची का पेस्ट, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वादानुसार, 5 कप पानी।

तड़का के लिए- 2 चम्मच तेल, डेढ़ चम्मच जीरा, आधा चम्मच मेथी दाना, 7-8 काली मिर्च, 2-3 सूखी लाल मिर्च, आधा चम्मच हींग, लंबा कटा प्याज।

पकोड़ा के लिए- 3/4 कप बेसन, मेथी की पत्तियां, 1 बारीक कटी प्याज, 1 इंच अदरक घिसी हुई, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच अजवायन, डेढ़ कप पानी, नमक स्वादानुसार।

घोल और तड़का बनाएं

सबसे पहले बेसन में दही, अदरक-लहसुन का पेस्ट, मिर्ची का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, नमक और 5 कप पानी डालकर अच्छा घोल तैयार करें। ये घोल ना ज्यादा पतला हो और ना ही ज्यादा गाढ़ा, उस हिसाब से पानी रख सकते हैं। फिर आपको इसे किनारे रखना है और कढ़ाही में तेल डालकर उसमें तड़का बनाएं। पहले तेल डालें, गर्म होने दें। फिर इसमें जीरा, मेथी, काली मिर्च, सूखी लाल मिर्च, हींग, नमक, प्याज डालकर भूरा होने तक भून लें। कम से कम 3 मिनट तक पकाएं।

पकौड़े तैयार करें

अब बेसन में मेथी की कुछ पत्तियां, बारीक कटी प्याज, घिसी हुई अदरक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, अजवायन, नमक और पानी डालकर गूंथ लें। फिर इससे छोटे-छोटे पकौड़े बनाकर तेल में तल लें। इन पकौड़ों को अलग निकालकर रखें और 1 मिनट तक ठंडा होने दें।

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कढ़ी कैसे बनाएं

तैयार किए गए बेसन के घोल में अब पकौड़ों को डालकर हल्के हाथ से मिलाएं। इसे मध्यम आंच पर करीब 5–7 मिनट तक पकने दें, ताकि कढ़ी अच्छी तरह से पककर गाढ़ी हो जाए और स्वाद उभरकर आए। बस, आपकी पंजाबी स्टाइल कढ़ी तैयार है। इसे बनाना काफी आसान है, बस सामग्री का माप सही रखना जरूरी होता है। यह कढ़ी खाने में बेहद स्वादिष्ट लगती है। आप इसे गरमागरम चावल या रोटी के साथ आराम से परोसकर आनंद ले सकते हैं।

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Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


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