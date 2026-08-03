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भोलेनाथ के प्रसाद के लिए बना लें मीठी-मीठी मखाना की खीर, गाढ़ी बनाने के लिए अपनाएं ये ट्रिक

By Deepali Srivastava
लाइव हिन्दुस्तान
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भगवान शिव के प्रसाद में मीठी चीजों का भोग भी लगाया जाता है और ऐसे में आप मखाने की खीर बना सकते हैं। मखाने की खीर सिर्फ 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी। चलिए आपको इसकी आसान रेसिपी बताते हैं।

Chef sanjeev kapoor shares easy makhana kheer recipe
भोलेनाथ के भोग के लिए बनाएं मखाना खीर, नोट करें रेसिपी

सावन का पहला सोमवार है और इस खास दिन पर भगवान शिव की पूजा-अराधना के साथ उन्हें कई तरह के भोग-प्रसाद चढ़ाए जाएंगे। कई लोग सोमवार का व्रत भी करते हैं और भगवान शिव के लिए मीठी चीजें जैसे पंचामृत, खीर बनाते हैं। अगर आप व्रत में चावल की खीर नहीं बनाना चाहते हैं, तो मखाने की खीर ट्राई करें। व्रत में मखाना खा सकते हैं और ये शरीर के लिए फायदेमंद भी होता है। मखाना में कैल्शियम, प्रोटीन होता है, जो हेल्दी है और साथ ही इससे एनर्जी भी मिलेगी। शेफ संजीव कपूर ने मखाने की खीर बनाने की सिंपल रेसिपी बताई है और साथ ही उसे गाढ़ा करने के टिप्स भी दिए हैं। तो चलिए फटाफट तैयार करवाते हैं आपकी टेस्टी मखाना की खीर।

मखाना की खीर बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स-

2 कप मखाना

फुल क्रीम 1 लीटर दूध

हरी इलायची पाउडर

काजू

बादाम

पिस्ता

खजूर

देसी घी

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मखाना की खीर बनाने की सिंपल रेसिपी

  • सबसे पहले पैन में घी डालें और मखाना को भूनना शुरू करें। धीमी आंच में मखाने को भूनें, जिससे ये आसानी से क्रिस्पी हो जाए और जले नहीं। भूने हुए मखानों में से थोड़े से मिक्सी में डालकर दरदरा पीस लें।
  • अब आपको दूध उबालने के लिए गैस पर चढ़ाना है और इसे पहली उबाल आने तक हिलाना नहीं है। उबाल आने के बाद चम्मच से चलाते हुए धीरे-धीरे थोड़ा और गाढ़ा होने तक पका लें।
  • खौले हुए दूध में भुने हुए मखानों को डाल दीजिए और साथ में कटे हुए बादाम, काजू, पिस्ता, इलायची पाउडर डालकर मिलाएं। ध्यान रखें दूध धीमी आंच पर चढ़ा होना चाहिए।
  • ड्राई फ्रूट्स मिक्स करने के बाद दूध को चलाते हुए थोड़ा पकाते रहें। इससे खीर में गाढ़ापन आएगा और क्रीमी टेक्सचर भी मिलेगा। इसके साथ पीसे हुए मखाने भी दूध में मिला दें।
  • अगर आप चीनी नहीं डालना चाहते हैं, तो थोड़े से दूध के साथ खजूर को मिक्सी में पीसकर पेस्ट बनाएं और उसे खीर में मिक्स करें। खजूर मिलाने से मिठास आएगी और खीर भी गाढ़ी बनेगी। अगर आप खजूर नहीं डालना चाहते हैं, तो फिर 1-2 चम्मच चीनी अपने स्वाद के हिसाब से मिला लें।
  • बस फिर अपनी खीर को करीब 10 मिनट तक पका लें और फिर गैस बंद कर दें। इसके बाद इसे ठंडा होने के लिए रख दें। ऊपर से गार्निशिंग के लिए पिस्ता का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मखाने की खीर की भोग लगाएं और व्रत में आप भी खाएं।

खास ट्रिक- खजूर का पेस्ट और पिसे हुए मखानों को मिलाने से खीर का टेक्सचर गाढ़ा हो जाएगा और स्वाद भी बढ़िया मिलेगा। आप इस ट्रिक से खीर बनाकर देखिए।

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Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


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