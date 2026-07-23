दूध में 2 चीजें मिलाते ही हलवाई की तरह दानेदार बनेगा मिल्क केक, संजीव कपूर ने शेयर की रेसिपी
मिल्क केक बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है लेकिन घर पर बनाने पर अक्सर बाजार वाला दानेदार टेक्सचर नहीं मिल पाता है। ऐसे में आप संजीव कपूर की बताई हुई आसान मिल्क केक बनाने की रेसिपी ट्राई करें।
बाजार से आपने मिल्क केक खरीदकर जरूर खाया होगा, उसका टेक्सचर दानेदार होता है जो मुंह में जाते ही घुल जाता है। अगर वही मिल्क केक घर पर बनाते हैं, तो उसका टेक्सचर बाजार जैसा नहीं आता। लेकिन शेफ संजीव कपूर का कहना है कि उनकी एक सिंपल ट्रिक से आप बिल्कुल हलवाई जैसा मिल्क केक घर पर बना सकते हैं। बस आपको दूध में कुछ चीजों को डालना है और फिर दानेदार मिल्क केक का मजा लीजिए। आइये जानते हैं संजीप कपूर की मिल्क केक बनाने की स्पेशल रेसिपी।
मिल्क केक बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स-
10 कप दूध
1/8 चम्मच फिटकरी
150 ग्राम शक्कर
ग्रीस करने के लिए घी
2 चम्मच लिक्विड ग्लूकोज
2 चम्मच घी
दानेदार मिल्क केक मिठाई बनाने का आसान तरीका-
- सबसे पहले आपको उबला हुआ 10 कप दूध लेना है, अगर दूध उबला हुआ नहीं है, तो उसे उबाल लीजिए। फिर दूध को गर्म होने के लिए भगोने या पैन में मीडियम फ्लेम पर रखें।
- फिटकरी कई कामों में इस्तेमाल होती है लेकिन संजीव कपूर ने जिस फिटकरी का इस्तेमाल किया है। वह खाने की चीजों में डाली जाती है, तो आप भी खाने वाली फिटकरी ही खरीदें।
- दूध जब अच्छे से खौल जाए तो उसमें नाप के अनुसार फिटकरी डालें। फिटकरी डालने से दूध फट जाएगा और दानेदार हो जाएगा। वैसे दूध को आप नींबू से फाड़ सकते हैं लेकिन उससे मिल्क केक दानेदार नहीं बनेगा।
- फिर दूध में शक्कर डाल दें और 2 चम्मच लिक्विड ग्लूकोज भी। लिक्विड ग्लूकोज डालने से आपका मिल्क केक ड्राई नहीं होगा और उसका टेक्सचर मुलायम बना रहेगा।
- सभी चीजों को डालकर लगातार चलाते रहें, जिससे मिल्क केक पैन पर नहीं चिपके। फिर इसमें 2 चम्मच घी डाल दीजिए। घी डालने से मिल्क केक चिकना बना रहेगा।
- घी डालने के बाद मिल्क केक को लगातार चलाते रहें, जब साइड से चिकनाई निकलने लगे। तब गैस बंद करें और आपका मिल्क केक बनकर तैयार है, लेकिन अभी ये खाने लायक नहीं है।
- अगला स्टेप है कि आपको एक कटोरा, पतीला या तसला लेना है और उसे घी से ग्रीस कर लेना है। फिर इस तसले में मिल्क केक डाल दें, ऊपर से एल्युमिनियम फॉयल लगाकर कवर कर दें। 3-4 घंटे के लिए ऐसे ही रख दें।
- इसके बाद आप जब मिल्क केक को देखेंगे, तो उसका कलर और अच्छा आ चुका होगा और वो जम जाएगा। अब इसे मिल्क केक शेप में काट लें और ऊपर पिस्ता सजाएं। बस फिर आप मिल्क केक खुद भी खाएं और दूसरों को भी स्वाद चखाएं।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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