बिना डीप फ्राई किए बनेंगे क्रिस्पी प्याज के पकौड़े, शेफ संजीव कपूर से जानें एयर फ्रायर में बनाने का तरीका
बारिश के मौसम में चाय के साथ गर्मागर्म प्याज के पकौड़े खाना हर किसी को पसंद होता है। अगर आप बिना तेल में तले प्याज के करारे पकौड़े बनाने चाहते हैं, तो शेफ संजीव कपूर ने आसान स्टेप्स बताए हैं। चलिए आपको पूरी रेसिपी बताते हैं।
बारिश के मौसम में गर्म चाय के साथ प्याज के पकौड़े खाना हर किसी को पसंद होता है और जब पकौड़े क्रिस्पी-करारे बने हो तो मजा ही आ जाता है। कुछ लोग ऑयली होने के कारण पकौड़े खाने से परहेज करते हैं लेकिन आज हम आपको बिना तेल में तले क्रिस्पी-करारे प्याज के पकौड़े बनाने की आसान रेसिपी बताने जा रहे हैं। शेफ संजीव कपूर ने अपने यूट्यूब चैनल पर एयर फ्रायर में प्याज के पकौड़े बनाने का आसान तरीका बताया है, जिसमें आपको ज्यादा तेल की जरूरत नहीं होगी। अगर आप भी कम तेल वाले पकौड़े का स्वाद लेना चाहते हैं, तो चलिए आपको ये ईजी स्टेप्स बताते हैं।
प्याज के पकौड़े बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स-
2-3 प्याज (पतले स्लाइस में कटा हुआ)
½ कप बेसन
1 छोटा चम्मच अजवाइन
1 छोटा चम्मच चाट मसाला
1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर
1 छोटा चम्मत जीरा पाउडर
1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
नमक स्वादानुसार
ऑयल स्प्रे या थोड़ा सा तेल
क्रिस्पी प्याज के पकौड़े बनाने का आसान तरीका-
- सबसे पहले प्याज को छीलकर-धोकर पतली स्लाइस में काट लीजिए। प्याज को काटकर किनारे रख दीजिए और फिर बेसन को तैयार करें।
- बेसन नाप के अनुसार बाउल में लें और उसमें अजवाइन, नमक, चाट मसाला, हल्दी, जीरा पाउडर, लाल मिर्च डालकर मिक्स करें।
- बेसन वाले बाउल में कटी हुई प्याज डालें और थोड़ा-थोड़ा पानी मिलाते हुए बैटर तैयार करें। ध्यान रखें कि बैटर न ज्यादा पतला हो और न ही बहुत गाढ़ा। अगर घोल ज्यादा पतला होगा, तो पकौड़े क्रिस्पी नहीं बनेंगे। बैटर तैयार होने के बाद इसे कुछ मिनट के लिए छोड़ दें।
- एयर फायर के ट्रे में बटर पेपर बिछाएं और ब्रश की मदद से हल्का सा घी या तेल लगाएं।
- प्याज के छोटे-छोटे पकौड़े बनाकर ट्रे में थोड़ी दूरी पर रखते जाएं।
- पहले एयर फ्रायर को 200 डिग्री सेल्सियस पर 6 मिनट तक चलाएं। इसके बाद पकौड़ों को पलटें और ऊपर से तेल लगाकर दोबारा एयर फ्रायर को 200 डिग्री सेल्सियस पर 8 मिनट तक चलाएं।
- बस फिर आपके क्रिस्पी पकौड़े बनकर तैयार हो जाएंगे। अब उन्हें हरी धनिया की चटनी या टमाटर सॉस के साथ गर्मागर्म परोसें
बोनस टिप्स- प्याज के पकौड़े के बैटर को ज्यादा पतला न करें और प्याज में पहले नमक न डालें। इससे प्याज मुलायम हो जाएगी और पकौड़े क्रिस्पी नहीं बनेंगे। उन्हें क्रिस्पी करने के लिए बैटर हल्का गाढ़ा रखें। अगर आपको पकौड़े ज्यादा क्रिस्पी खाना पसंद है, तो बेसन में कॉर्न फ्लोर भी मिक्स कर सकते हैं। इससे कुरकुरापन आ जाएगा।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
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